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Catéter de soporte

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Se ha diseñado para asistir los casos más extremos con la capacidad de navegar y seleccionar. Su ángulo de 45° ofrece un acceso directo a la anatomía ramificada y permite la navegación a través de enfermedades complejas y difusas. Su punta cónica de perfil bajo garantiza una transición perfecta entre el catéter y el cable guía.

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Características
Trenza de acero inoxidable

Trenza de acero inoxidable

Ofrece resistencia adicional, torsión y presión.

Trenza de acero inoxidable

Ofrece resistencia adicional, torsión y presión.

Trenza de acero inoxidable

Ofrece resistencia adicional, torsión y presión.
Punta en ángulo de 45°

Punta en ángulo de 45°

Permite navegar por la anatomía compleja y la enfermedad difusa.

Punta en ángulo de 45°

Permite navegar por la anatomía compleja y la enfermedad difusa.

Punta en ángulo de 45°

Permite navegar por la anatomía compleja y la enfermedad difusa.
Tres marcadores radiopacos

Tres marcadores radiopacos

Los distintos marcadores radiopacos confirman la posición del catéter.

Tres marcadores radiopacos

Los distintos marcadores radiopacos confirman la posición del catéter.

Tres marcadores radiopacos

Los distintos marcadores radiopacos confirman la posición del catéter.
Recubrimiento hidrofílico

Recubrimiento hidrofílico

El recubrimiento hidrofílico permite un desplazamiento suave.

Recubrimiento hidrofílico

El recubrimiento hidrofílico permite un desplazamiento suave.

Recubrimiento hidrofílico

El recubrimiento hidrofílico permite un desplazamiento suave.
Punta cónica de perfil bajo

Punta cónica de perfil bajo

La transición perfecta entre el catéter y el cable guía facilita el cruce de lesiones difíciles y permite el seguimiento a través de la anatomía tortuosa y la enfermedad difusa.

Punta cónica de perfil bajo

La transición perfecta entre el catéter y el cable guía facilita el cruce de lesiones difíciles y permite el seguimiento a través de la anatomía tortuosa y la enfermedad difusa.

Punta cónica de perfil bajo

La transición perfecta entre el catéter y el cable guía facilita el cruce de lesiones difíciles y permite el seguimiento a través de la anatomía tortuosa y la enfermedad difusa.
  • Trenza de acero inoxidable
  • Punta en ángulo de 45°
  • Tres marcadores radiopacos
  • Recubrimiento hidrofílico
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Trenza de acero inoxidable

Trenza de acero inoxidable

Ofrece resistencia adicional, torsión y presión.

Trenza de acero inoxidable

Ofrece resistencia adicional, torsión y presión.

Trenza de acero inoxidable

Ofrece resistencia adicional, torsión y presión.
Punta en ángulo de 45°

Punta en ángulo de 45°

Permite navegar por la anatomía compleja y la enfermedad difusa.

Punta en ángulo de 45°

Permite navegar por la anatomía compleja y la enfermedad difusa.

Punta en ángulo de 45°

Permite navegar por la anatomía compleja y la enfermedad difusa.
Tres marcadores radiopacos

Tres marcadores radiopacos

Los distintos marcadores radiopacos confirman la posición del catéter.

Tres marcadores radiopacos

Los distintos marcadores radiopacos confirman la posición del catéter.

Tres marcadores radiopacos

Los distintos marcadores radiopacos confirman la posición del catéter.
Recubrimiento hidrofílico

Recubrimiento hidrofílico

El recubrimiento hidrofílico permite un desplazamiento suave.

Recubrimiento hidrofílico

El recubrimiento hidrofílico permite un desplazamiento suave.

Recubrimiento hidrofílico

El recubrimiento hidrofílico permite un desplazamiento suave.
Punta cónica de perfil bajo

Punta cónica de perfil bajo

La transición perfecta entre el catéter y el cable guía facilita el cruce de lesiones difíciles y permite el seguimiento a través de la anatomía tortuosa y la enfermedad difusa.

Punta cónica de perfil bajo

La transición perfecta entre el catéter y el cable guía facilita el cruce de lesiones difíciles y permite el seguimiento a través de la anatomía tortuosa y la enfermedad difusa.

Punta cónica de perfil bajo

La transición perfecta entre el catéter y el cable guía facilita el cruce de lesiones difíciles y permite el seguimiento a través de la anatomía tortuosa y la enfermedad difusa.

Especificaciones

Número de modelo 518-085
Número de modelo 518-085
Perfil de punta distal
  • 1,9 F/0,025"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,034"
Longitud útil
  • 135 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad de la guía
  • 5 F
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,042"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 15 mm
Ángulo de lanzamiento
  • 15 mm
Número de modelo 518-087
Número de modelo 518-087
Perfil de punta distal
  • 1,9 F/0,025"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,034"
Longitud útil
  • 150 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad de la guía
  • 5 F
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,042"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 15 mm
Ángulo de lanzamiento
  • 45°
Número de modelo 518-089
Número de modelo 518-089
Perfil de punta distal
  • 2,1 F/0,028"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,038"
Longitud útil
  • 90 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,018"
Compatibilidad de la guía
  • 5 F
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,044"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 15 mm
Ángulo de lanzamiento
  • 45°
Número de modelo 518-091
Número de modelo 518-091
Perfil de punta distal
  • 2,1 F/0,028"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,038"
Longitud útil
  • 135 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,018"
Compatibilidad de la guía
  • 5 F
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,044"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 15 mm
Ángulo de lanzamiento
  • 45°
Número de modelo 518-093
Número de modelo 518-093
Perfil de punta distal
  • 2,1 F/0,028"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,038"
Longitud útil
  • 150 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,018"
Compatibilidad de la guía
  • 5 F
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,044"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 15 mm
Ángulo de lanzamiento
  • 45°
Número de modelo 518-077
Número de modelo 518-077
Perfil de punta distal
  • 3,2 F/0,042"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,052"
Longitud útil
  • 65 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,035"
Compatibilidad de la guía
  • N/D
Compatibilidad de la vaina
  • 5 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,059"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 50 mm
Ángulo de lanzamiento
  • 45°
Número de modelo 518-079
Número de modelo 518-079
Perfil de punta distal
  • 3,2 F/0,042"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,052"
Longitud útil
  • 90 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,035"
Compatibilidad de la guía
  • N/D
Compatibilidad de la vaina
  • 5 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,059"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 50 mm
Ángulo de lanzamiento
  • 45°
Número de modelo 518-081
Número de modelo 518-081
Perfil de punta distal
  • 3,2 F/0,042"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,052"
Longitud útil
  • 135 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,035"
Compatibilidad de la guía
  • N/D
Compatibilidad de la vaina
  • 5 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,059"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 50 mm
Ángulo de lanzamiento
  • 45°
Número de modelo 518-083
Número de modelo 518-083
Perfil de punta distal
  • 3,2 F/0,042"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,052"
Longitud útil
  • 150 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,035"
Compatibilidad de la guía
  • N/D
Compatibilidad de la vaina
  • 5 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,059"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 50 mm
Ángulo de lanzamiento
  • 45°
Número de modelo 518-085
Número de modelo 518-085
Perfil de punta distal
  • 1,9 F/0,025"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,034"
Número de modelo 518-087
Número de modelo 518-087
Perfil de punta distal
  • 1,9 F/0,025"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,034"
Ver todas las especificaciones
Número de modelo 518-085
Número de modelo 518-085
Perfil de punta distal
  • 1,9 F/0,025"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,034"
Longitud útil
  • 135 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad de la guía
  • 5 F
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,042"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 15 mm
Ángulo de lanzamiento
  • 15 mm
Número de modelo 518-087
Número de modelo 518-087
Perfil de punta distal
  • 1,9 F/0,025"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,034"
Longitud útil
  • 150 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad de la guía
  • 5 F
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,042"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 15 mm
Ángulo de lanzamiento
  • 45°
Número de modelo 518-089
Número de modelo 518-089
Perfil de punta distal
  • 2,1 F/0,028"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,038"
Longitud útil
  • 90 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,018"
Compatibilidad de la guía
  • 5 F
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,044"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 15 mm
Ángulo de lanzamiento
  • 45°
Número de modelo 518-091
Número de modelo 518-091
Perfil de punta distal
  • 2,1 F/0,028"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,038"
Longitud útil
  • 135 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,018"
Compatibilidad de la guía
  • 5 F
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,044"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 15 mm
Ángulo de lanzamiento
  • 45°
Número de modelo 518-093
Número de modelo 518-093
Perfil de punta distal
  • 2,1 F/0,028"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,038"
Longitud útil
  • 150 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,018"
Compatibilidad de la guía
  • 5 F
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,044"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 15 mm
Ángulo de lanzamiento
  • 45°
Número de modelo 518-077
Número de modelo 518-077
Perfil de punta distal
  • 3,2 F/0,042"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,052"
Longitud útil
  • 65 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,035"
Compatibilidad de la guía
  • N/D
Compatibilidad de la vaina
  • 5 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,059"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 50 mm
Ángulo de lanzamiento
  • 45°
Número de modelo 518-079
Número de modelo 518-079
Perfil de punta distal
  • 3,2 F/0,042"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,052"
Longitud útil
  • 90 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,035"
Compatibilidad de la guía
  • N/D
Compatibilidad de la vaina
  • 5 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,059"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 50 mm
Ángulo de lanzamiento
  • 45°
Número de modelo 518-081
Número de modelo 518-081
Perfil de punta distal
  • 3,2 F/0,042"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,052"
Longitud útil
  • 135 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,035"
Compatibilidad de la guía
  • N/D
Compatibilidad de la vaina
  • 5 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,059"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 50 mm
Ángulo de lanzamiento
  • 45°
Número de modelo 518-083
Número de modelo 518-083
Perfil de punta distal
  • 3,2 F/0,042"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,052"
Longitud útil
  • 150 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,035"
Compatibilidad de la guía
  • N/D
Compatibilidad de la vaina
  • 5 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,059"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 50 mm
Ángulo de lanzamiento
  • 45°
  • *La disponibilidad de los productos está sujeta a autorización normativa. Póngase en contacto con el representante de ventas local para comprobar la disponibilidad en su país.
  • LifeSystems distribuye el catéter de soporte Quick-Cross Select en Australia y Nueva Zelanda.

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