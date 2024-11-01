Se ha diseñado para asistir los casos más extremos con la capacidad de navegar y seleccionar. Su ángulo de 45° ofrece un acceso directo a la anatomía ramificada y permite la navegación a través de enfermedades complejas y difusas. Su punta cónica de perfil bajo garantiza una transición perfecta entre el catéter y el cable guía.
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LifeSystems distribuye el catéter de soporte Quick-Cross Select en Australia y Nueva Zelanda.
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