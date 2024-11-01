Quick-Cross

Los catéteres de soporte Quick-Cross fueron los primeros catéteres de soporte diseñados en torno al cable que recibieron la autorización de la FDA. Desde su autorización en 2004, la línea de productos Quick-Cross, líder del mercado, ha ayudado a miles de médicos a atravesar anatomías tortuosas, ha permitido el intercambio de cables guía y ha proporcionado un conducto para la administración de solución salina y agentes de contraste para el diagnóstico.

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