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Turbo-Elite

Catéter de aterectomía por láser

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El catéter de aterectomía con láser Turbo-Elite aprovecha la potencia de la luz ultravioleta para ofrecer una herramienta versátil y fiable para tratar las múltiples morfologías de las lesiones de la arteriopatía periférica. Con el mecanismo de acción único del láser, Turbo-Elite es capaz de soportar la reestenosis y las oclusiones más difíciles.

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Características
Rendimiento versátil

Rendimiento versátil

Turbo-Elite ayuda de manera uniforme y fiable a tratar una variedad de morfologías y ubicaciones con un solo catéter.

Rendimiento versátil

Turbo-Elite ayuda de manera uniforme y fiable a tratar una variedad de morfologías y ubicaciones con un solo catéter.

Rendimiento versátil

Turbo-Elite ayuda de manera uniforme y fiable a tratar una variedad de morfologías y ubicaciones con un solo catéter.
Atraviese y deshaga con un solo dispositivo

Atraviese y deshaga con un solo dispositivo

El método paso a paso, seguro y probado atraviesa y prepara oclusiones difíciles sin la necesidad de un cable, actuando directamente desde la punta del catéter³.

Atraviese y deshaga con un solo dispositivo

El método paso a paso, seguro y probado atraviesa y prepara oclusiones difíciles sin la necesidad de un cable, actuando directamente desde la punta del catéter³.

Atraviese y deshaga con un solo dispositivo

El método paso a paso, seguro y probado atraviesa y prepara oclusiones difíciles sin la necesidad de un cable, actuando directamente desde la punta del catéter³.
Sencillez y fiabilidad

Sencillez y fiabilidad

Gracias a su tecnología segura y fácil de usar, Turbo-Elite ofrece un control preciso con láser sin ninguna de las piezas móviles ni las cuchillas de corte de los catéteres de aterectomía de la competencia.

Sencillez y fiabilidad

Gracias a su tecnología segura y fácil de usar, Turbo-Elite ofrece un control preciso con láser sin ninguna de las piezas móviles ni las cuchillas de corte de los catéteres de aterectomía de la competencia.

Sencillez y fiabilidad

Gracias a su tecnología segura y fácil de usar, Turbo-Elite ofrece un control preciso con láser sin ninguna de las piezas móviles ni las cuchillas de corte de los catéteres de aterectomía de la competencia.
Ayuda clínica sólida

Ayuda clínica sólida

Turbo-Elite cuenta con un historial probado de seguridad y eficacia con resultados que demuestran sistemáticamente su capacidad para salvar extremidades y tratar lesiones por encima y por debajo de la rodilla¹⁻⁴.

Ayuda clínica sólida

Turbo-Elite cuenta con un historial probado de seguridad y eficacia con resultados que demuestran sistemáticamente su capacidad para salvar extremidades y tratar lesiones por encima y por debajo de la rodilla¹⁻⁴.

Ayuda clínica sólida

Turbo-Elite cuenta con un historial probado de seguridad y eficacia con resultados que demuestran sistemáticamente su capacidad para salvar extremidades y tratar lesiones por encima y por debajo de la rodilla¹⁻⁴.
Solución rentable

Solución rentable

Gracias a un único dispositivo que puede atravesar y deshacer una lesión, Turbo-Elite le proporciona eficacia clínica y fiabilidad a un coste por caso inferior al de otras tecnologías.

Solución rentable

Gracias a un único dispositivo que puede atravesar y deshacer una lesión, Turbo-Elite le proporciona eficacia clínica y fiabilidad a un coste por caso inferior al de otras tecnologías.

Solución rentable

Gracias a un único dispositivo que puede atravesar y deshacer una lesión, Turbo-Elite le proporciona eficacia clínica y fiabilidad a un coste por caso inferior al de otras tecnologías.
  • Rendimiento versátil
  • Atraviese y deshaga con un solo dispositivo
  • Sencillez y fiabilidad
  • Ayuda clínica sólida
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Rendimiento versátil

Rendimiento versátil

Turbo-Elite ayuda de manera uniforme y fiable a tratar una variedad de morfologías y ubicaciones con un solo catéter.

Rendimiento versátil

Turbo-Elite ayuda de manera uniforme y fiable a tratar una variedad de morfologías y ubicaciones con un solo catéter.

Rendimiento versátil

Turbo-Elite ayuda de manera uniforme y fiable a tratar una variedad de morfologías y ubicaciones con un solo catéter.
Atraviese y deshaga con un solo dispositivo

Atraviese y deshaga con un solo dispositivo

El método paso a paso, seguro y probado atraviesa y prepara oclusiones difíciles sin la necesidad de un cable, actuando directamente desde la punta del catéter³.

Atraviese y deshaga con un solo dispositivo

El método paso a paso, seguro y probado atraviesa y prepara oclusiones difíciles sin la necesidad de un cable, actuando directamente desde la punta del catéter³.

Atraviese y deshaga con un solo dispositivo

El método paso a paso, seguro y probado atraviesa y prepara oclusiones difíciles sin la necesidad de un cable, actuando directamente desde la punta del catéter³.
Sencillez y fiabilidad

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Gracias a su tecnología segura y fácil de usar, Turbo-Elite ofrece un control preciso con láser sin ninguna de las piezas móviles ni las cuchillas de corte de los catéteres de aterectomía de la competencia.

Sencillez y fiabilidad

Gracias a su tecnología segura y fácil de usar, Turbo-Elite ofrece un control preciso con láser sin ninguna de las piezas móviles ni las cuchillas de corte de los catéteres de aterectomía de la competencia.

Sencillez y fiabilidad

Gracias a su tecnología segura y fácil de usar, Turbo-Elite ofrece un control preciso con láser sin ninguna de las piezas móviles ni las cuchillas de corte de los catéteres de aterectomía de la competencia.
Ayuda clínica sólida

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Turbo-Elite cuenta con un historial probado de seguridad y eficacia con resultados que demuestran sistemáticamente su capacidad para salvar extremidades y tratar lesiones por encima y por debajo de la rodilla¹⁻⁴.

Ayuda clínica sólida

Turbo-Elite cuenta con un historial probado de seguridad y eficacia con resultados que demuestran sistemáticamente su capacidad para salvar extremidades y tratar lesiones por encima y por debajo de la rodilla¹⁻⁴.

Ayuda clínica sólida

Turbo-Elite cuenta con un historial probado de seguridad y eficacia con resultados que demuestran sistemáticamente su capacidad para salvar extremidades y tratar lesiones por encima y por debajo de la rodilla¹⁻⁴.
Solución rentable

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Gracias a un único dispositivo que puede atravesar y deshacer una lesión, Turbo-Elite le proporciona eficacia clínica y fiabilidad a un coste por caso inferior al de otras tecnologías.

Solución rentable

Gracias a un único dispositivo que puede atravesar y deshacer una lesión, Turbo-Elite le proporciona eficacia clínica y fiabilidad a un coste por caso inferior al de otras tecnologías.

Solución rentable

Gracias a un único dispositivo que puede atravesar y deshacer una lesión, Turbo-Elite le proporciona eficacia clínica y fiabilidad a un coste por caso inferior al de otras tecnologías.

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Especificaciones

Catéter OTW periférico, número de modelo 410-152
Catéter OTW periférico, número de modelo 410-152
Diámetro del catéter
  • 0,9 mm
Diámetro del vaso
  • ≥1,4 mm
Compatibilidad máxima del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,038"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,047"
Longitud útil
  • 150 cm
Fluencia
  • 30-80 mJ/mm²
Repetición
  • 25-80 Hz
Catéter OTW periférico, número de modelo 414-151
Catéter OTW periférico, número de modelo 414-151
Diámetro del catéter
  • 1,4 mm
Diámetro del vaso
  • ≥2,1 mm
Compatibilidad máxima del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad de la vaina
  • 5 F
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,055"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,056"
Longitud útil
  • 150 cm
Fluencia
  • 30-60 mJ/mm²
Frecuencia de repetición
  • 25-80 Hz
Catéter OTW periférico, número de modelo 417-152
Catéter OTW periférico, número de modelo 417-152
Diámetro del catéter
  • 1,7 mm
Diámetro del vaso
  • ≥2,6 mm
Compatibilidad máxima del cable guía
  • 0,018"
Compatibilidad de la vaina
  • 5 F
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,068"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,069"
Longitud útil
  • 150 cm
Fluencia
  • 30-60 mJ/mm²
Frecuencia de repetición
  • 25-80 Hz
Catéter OTW periférico, número de modelo 420-006
Catéter OTW periférico, número de modelo 420-006
Diámetro del catéter
  • 2 mm
Diámetro del vaso
  • ≥3,0 mm
Compatibilidad máxima del cable guía
  • 0,018"
Compatibilidad de la vaina
  • 6 F
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,080"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,081"
Longitud útil
  • 150 cm
Fluencia
  • 30-60 mJ/mm²
Frecuencia de repetición
  • 25-80 Hz
Catéter OTW periférico, número de modelo 423-001
Catéter OTW periférico, número de modelo 423-001
Diámetro del catéter
  • 2,3 mm
Diámetro del vaso
  • ≥3,5 mm
Compatibilidad máxima del cable guía
  • 0,018"
Compatibilidad de la vaina
  • 7 F
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,091"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,091"
Longitud útil
  • 120 cm
Fluencia
  • 30-60 mJ/mm²
Frecuencia de repetición
  • 25-80 Hz
Catéter OTW periférico, número de modelo 425-011
Catéter OTW periférico, número de modelo 425-011
Diámetro del catéter
  • 2,5 mm
Diámetro del vaso
  • ≥3,8 mm
Compatibilidad máxima del cable guía
  • 0,018"
Compatibilidad de la vaina
  • 8 F
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,101"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,102"
Longitud útil
  • 110 cm
Fluencia
  • 30-45 mJ/mm²
Frecuencia de repetición
  • 25-80 Hz
Catéter OTW periférico, número de modelo 423-135-02
Catéter OTW periférico, número de modelo 423-135-02
Diámetro del catéter
  • 2,3 mm
Diámetro del vaso
  • ≥3,5 mm
Compatibilidad máxima del cable guía
  • 0,035"
Compatibilidad de la vaina
  • 7 F
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,091"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,091"
Longitud útil
  • 125 cm
Fluencia
  • 30-60 mJ/mm²
Frecuencia de repetición
  • 25-80 Hz
Catéter OTW periférico, número de modelo 425-135
Catéter OTW periférico, número de modelo 425-135
Diámetro del catéter
  • 2,5 mm
Diámetro del vaso
  • ≥3,8 mm
Compatibilidad máxima del cable guía
  • 0,035"
Compatibilidad de la vaina
  • 8 F
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,101"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,102"
Longitud útil
  • 112 cm
Fluencia
  • 30-60 mJ/mm²
Frecuencia de repetición
  • 25-80 Hz
Catéter periférico de intercambio rápido, número de modelo 410-154
Catéter periférico de intercambio rápido, número de modelo 410-154
Diámetro del catéter
  • 0,9 mm
Diámetro del vaso
  • ≥1,4 mm
Compatibilidad máxima del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,038"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,049"
Longitud útil
  • 150 cm
Fluencia
  • 30-80 mJ/mm²
Frecuencia de repetición
  • 25-80 Hz
Catéter periférico de intercambio rápido, número de modelo 414-159
Catéter periférico de intercambio rápido, número de modelo 414-159
Diámetro del catéter
  • 1,4 mm
Diámetro del vaso
  • ≥2,1 mm
Compatibilidad máxima del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad de la vaina
  • 5 F
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,057"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,062"
Longitud útil
  • 150 cm
Fluencia
  • 30-60 mJ/mm²
Frecuencia de repetición
  • 25-80 Hz
Catéter periférico de intercambio rápido, número de modelo 417-156
Catéter periférico de intercambio rápido, número de modelo 417-156
Diámetro del catéter
  • 1,7 mm
Diámetro del vaso
  • ≥2,6 mm
Compatibilidad máxima del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad de la vaina
  • 6 F
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,069"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,072"
Longitud útil
  • 150 cm
Fluencia
  • 30-60 mJ/mm²
Frecuencia de repetición
  • 25-80 Hz
Catéter periférico de intercambio rápido, número de modelo 420-159
Catéter periférico de intercambio rápido, número de modelo 420-159
Diámetro del catéter
  • 2 mm
Diámetro del vaso
  • ≥3,0 mm
Compatibilidad máxima del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad de la vaina
  • 7 F
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,080"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,084"
Longitud útil
  • 150 cm
Fluencia
  • 30-60 mJ/mm²
Frecuencia de repetición
  • 25-80 Hz
Catéter OTW periférico, número de modelo 410-152
Catéter OTW periférico, número de modelo 410-152
Diámetro del catéter
  • 0,9 mm
Diámetro del vaso
  • ≥1,4 mm
Catéter OTW periférico, número de modelo 414-151
Catéter OTW periférico, número de modelo 414-151
Diámetro del catéter
  • 1,4 mm
Diámetro del vaso
  • ≥2,1 mm
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Catéter OTW periférico, número de modelo 410-152
Catéter OTW periférico, número de modelo 410-152
Diámetro del catéter
  • 0,9 mm
Diámetro del vaso
  • ≥1,4 mm
Compatibilidad máxima del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,038"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,047"
Longitud útil
  • 150 cm
Fluencia
  • 30-80 mJ/mm²
Repetición
  • 25-80 Hz
Catéter OTW periférico, número de modelo 414-151
Catéter OTW periférico, número de modelo 414-151
Diámetro del catéter
  • 1,4 mm
Diámetro del vaso
  • ≥2,1 mm
Compatibilidad máxima del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad de la vaina
  • 5 F
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,055"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,056"
Longitud útil
  • 150 cm
Fluencia
  • 30-60 mJ/mm²
Frecuencia de repetición
  • 25-80 Hz
Catéter OTW periférico, número de modelo 417-152
Catéter OTW periférico, número de modelo 417-152
Diámetro del catéter
  • 1,7 mm
Diámetro del vaso
  • ≥2,6 mm
Compatibilidad máxima del cable guía
  • 0,018"
Compatibilidad de la vaina
  • 5 F
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,068"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,069"
Longitud útil
  • 150 cm
Fluencia
  • 30-60 mJ/mm²
Frecuencia de repetición
  • 25-80 Hz
Catéter OTW periférico, número de modelo 420-006
Catéter OTW periférico, número de modelo 420-006
Diámetro del catéter
  • 2 mm
Diámetro del vaso
  • ≥3,0 mm
Compatibilidad máxima del cable guía
  • 0,018"
Compatibilidad de la vaina
  • 6 F
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,080"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,081"
Longitud útil
  • 150 cm
Fluencia
  • 30-60 mJ/mm²
Frecuencia de repetición
  • 25-80 Hz
Catéter OTW periférico, número de modelo 423-001
Catéter OTW periférico, número de modelo 423-001
Diámetro del catéter
  • 2,3 mm
Diámetro del vaso
  • ≥3,5 mm
Compatibilidad máxima del cable guía
  • 0,018"
Compatibilidad de la vaina
  • 7 F
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,091"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,091"
Longitud útil
  • 120 cm
Fluencia
  • 30-60 mJ/mm²
Frecuencia de repetición
  • 25-80 Hz
Catéter OTW periférico, número de modelo 425-011
Catéter OTW periférico, número de modelo 425-011
Diámetro del catéter
  • 2,5 mm
Diámetro del vaso
  • ≥3,8 mm
Compatibilidad máxima del cable guía
  • 0,018"
Compatibilidad de la vaina
  • 8 F
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,101"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,102"
Longitud útil
  • 110 cm
Fluencia
  • 30-45 mJ/mm²
Frecuencia de repetición
  • 25-80 Hz
Catéter OTW periférico, número de modelo 423-135-02
Catéter OTW periférico, número de modelo 423-135-02
Diámetro del catéter
  • 2,3 mm
Diámetro del vaso
  • ≥3,5 mm
Compatibilidad máxima del cable guía
  • 0,035"
Compatibilidad de la vaina
  • 7 F
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,091"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,091"
Longitud útil
  • 125 cm
Fluencia
  • 30-60 mJ/mm²
Frecuencia de repetición
  • 25-80 Hz
Catéter OTW periférico, número de modelo 425-135
Catéter OTW periférico, número de modelo 425-135
Diámetro del catéter
  • 2,5 mm
Diámetro del vaso
  • ≥3,8 mm
Compatibilidad máxima del cable guía
  • 0,035"
Compatibilidad de la vaina
  • 8 F
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,101"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,102"
Longitud útil
  • 112 cm
Fluencia
  • 30-60 mJ/mm²
Frecuencia de repetición
  • 25-80 Hz
Catéter periférico de intercambio rápido, número de modelo 410-154
Catéter periférico de intercambio rápido, número de modelo 410-154
Diámetro del catéter
  • 0,9 mm
Diámetro del vaso
  • ≥1,4 mm
Compatibilidad máxima del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,038"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,049"
Longitud útil
  • 150 cm
Fluencia
  • 30-80 mJ/mm²
Frecuencia de repetición
  • 25-80 Hz
Catéter periférico de intercambio rápido, número de modelo 414-159
Catéter periférico de intercambio rápido, número de modelo 414-159
Diámetro del catéter
  • 1,4 mm
Diámetro del vaso
  • ≥2,1 mm
Compatibilidad máxima del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad de la vaina
  • 5 F
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,057"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,062"
Longitud útil
  • 150 cm
Fluencia
  • 30-60 mJ/mm²
Frecuencia de repetición
  • 25-80 Hz
Catéter periférico de intercambio rápido, número de modelo 417-156
Catéter periférico de intercambio rápido, número de modelo 417-156
Diámetro del catéter
  • 1,7 mm
Diámetro del vaso
  • ≥2,6 mm
Compatibilidad máxima del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad de la vaina
  • 6 F
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,069"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,072"
Longitud útil
  • 150 cm
Fluencia
  • 30-60 mJ/mm²
Frecuencia de repetición
  • 25-80 Hz
Catéter periférico de intercambio rápido, número de modelo 420-159
Catéter periférico de intercambio rápido, número de modelo 420-159
Diámetro del catéter
  • 2 mm
Diámetro del vaso
  • ≥3,0 mm
Compatibilidad máxima del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad de la vaina
  • 7 F
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,080"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,084"
Longitud útil
  • 150 cm
Fluencia
  • 30-60 mJ/mm²
Frecuencia de repetición
  • 25-80 Hz
  • 1. Dippel et al. Excimer laser recanalization of femoropopliteal lesions and 1-year patency: results of the CELLO registry. J Endovasc Ther. 2009 Dec;16(6):665-75.
  • 2. Zeller et al. J Endovasc Ther. Photoablation using the turbo-booster and excimer laser for in-stent restenosis treatment: twelve-month results from the PATENT study. J Endovasc Ther. 2014 Feb;21(1):52-60
  • 3. Dippel et al. Randomized controlled study of excimer laser atherectomy for treatment of femoropopliteal in-stent restenosis: initial results from the EXCITE ISR trial (EXCImer Laser Randomized Controlled Study for Treatment of FemoropopliTEal In-Stent Restenosis). JACC Cardiovasc Interv. 2015 Jan;8(1 Pt A):92-101
  • 4. Laird et al.  Limb Salvage Following Laser-Assisted Angioplasty for Critical Limb Ischemia: Results of the LACI Multi­center Trial. J Endovasc Ther. 2006 Feb;13(1):1-11
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