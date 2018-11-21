El catéter de aterectomía con láser Turbo-Elite aprovecha la potencia de la luz ultravioleta para ofrecer una herramienta versátil y fiable para tratar las múltiples morfologías de las lesiones de la arteriopatía periférica. Con el mecanismo de acción único del láser, Turbo-Elite es capaz de soportar la reestenosis y las oclusiones más difíciles.
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Turbo-Elite ayuda de manera uniforme y fiable a tratar una variedad de morfologías y ubicaciones con un solo catéter.
Rendimiento versátil
Turbo-Elite ayuda de manera uniforme y fiable a tratar una variedad de morfologías y ubicaciones con un solo catéter.
Rendimiento versátil
Turbo-Elite ayuda de manera uniforme y fiable a tratar una variedad de morfologías y ubicaciones con un solo catéter.
Atraviese y deshaga con un solo dispositivo
Atraviese y deshaga con un solo dispositivo
El método paso a paso, seguro y probado atraviesa y prepara oclusiones difíciles sin la necesidad de un cable, actuando directamente desde la punta del catéter³.
Atraviese y deshaga con un solo dispositivo
El método paso a paso, seguro y probado atraviesa y prepara oclusiones difíciles sin la necesidad de un cable, actuando directamente desde la punta del catéter³.
Atraviese y deshaga con un solo dispositivo
El método paso a paso, seguro y probado atraviesa y prepara oclusiones difíciles sin la necesidad de un cable, actuando directamente desde la punta del catéter³.
Sencillez y fiabilidad
Sencillez y fiabilidad
Gracias a su tecnología segura y fácil de usar, Turbo-Elite ofrece un control preciso con láser sin ninguna de las piezas móviles ni las cuchillas de corte de los catéteres de aterectomía de la competencia.
Sencillez y fiabilidad
Gracias a su tecnología segura y fácil de usar, Turbo-Elite ofrece un control preciso con láser sin ninguna de las piezas móviles ni las cuchillas de corte de los catéteres de aterectomía de la competencia.
Sencillez y fiabilidad
Gracias a su tecnología segura y fácil de usar, Turbo-Elite ofrece un control preciso con láser sin ninguna de las piezas móviles ni las cuchillas de corte de los catéteres de aterectomía de la competencia.
Ayuda clínica sólida
Ayuda clínica sólida
Turbo-Elite cuenta con un historial probado de seguridad y eficacia con resultados que demuestran sistemáticamente su capacidad para salvar extremidades y tratar lesiones por encima y por debajo de la rodilla¹⁻⁴.
Ayuda clínica sólida
Turbo-Elite cuenta con un historial probado de seguridad y eficacia con resultados que demuestran sistemáticamente su capacidad para salvar extremidades y tratar lesiones por encima y por debajo de la rodilla¹⁻⁴.
Ayuda clínica sólida
Turbo-Elite cuenta con un historial probado de seguridad y eficacia con resultados que demuestran sistemáticamente su capacidad para salvar extremidades y tratar lesiones por encima y por debajo de la rodilla¹⁻⁴.
Solución rentable
Solución rentable
Gracias a un único dispositivo que puede atravesar y deshacer una lesión, Turbo-Elite le proporciona eficacia clínica y fiabilidad a un coste por caso inferior al de otras tecnologías.
Solución rentable
Gracias a un único dispositivo que puede atravesar y deshacer una lesión, Turbo-Elite le proporciona eficacia clínica y fiabilidad a un coste por caso inferior al de otras tecnologías.
Solución rentable
Gracias a un único dispositivo que puede atravesar y deshacer una lesión, Turbo-Elite le proporciona eficacia clínica y fiabilidad a un coste por caso inferior al de otras tecnologías.
Turbo-Elite ayuda de manera uniforme y fiable a tratar una variedad de morfologías y ubicaciones con un solo catéter.
Rendimiento versátil
Turbo-Elite ayuda de manera uniforme y fiable a tratar una variedad de morfologías y ubicaciones con un solo catéter.
Rendimiento versátil
Turbo-Elite ayuda de manera uniforme y fiable a tratar una variedad de morfologías y ubicaciones con un solo catéter.
Atraviese y deshaga con un solo dispositivo
Atraviese y deshaga con un solo dispositivo
El método paso a paso, seguro y probado atraviesa y prepara oclusiones difíciles sin la necesidad de un cable, actuando directamente desde la punta del catéter³.
Atraviese y deshaga con un solo dispositivo
El método paso a paso, seguro y probado atraviesa y prepara oclusiones difíciles sin la necesidad de un cable, actuando directamente desde la punta del catéter³.
Atraviese y deshaga con un solo dispositivo
El método paso a paso, seguro y probado atraviesa y prepara oclusiones difíciles sin la necesidad de un cable, actuando directamente desde la punta del catéter³.
Sencillez y fiabilidad
Sencillez y fiabilidad
Gracias a su tecnología segura y fácil de usar, Turbo-Elite ofrece un control preciso con láser sin ninguna de las piezas móviles ni las cuchillas de corte de los catéteres de aterectomía de la competencia.
Sencillez y fiabilidad
Gracias a su tecnología segura y fácil de usar, Turbo-Elite ofrece un control preciso con láser sin ninguna de las piezas móviles ni las cuchillas de corte de los catéteres de aterectomía de la competencia.
Sencillez y fiabilidad
Gracias a su tecnología segura y fácil de usar, Turbo-Elite ofrece un control preciso con láser sin ninguna de las piezas móviles ni las cuchillas de corte de los catéteres de aterectomía de la competencia.
Ayuda clínica sólida
Ayuda clínica sólida
Turbo-Elite cuenta con un historial probado de seguridad y eficacia con resultados que demuestran sistemáticamente su capacidad para salvar extremidades y tratar lesiones por encima y por debajo de la rodilla¹⁻⁴.
Ayuda clínica sólida
Turbo-Elite cuenta con un historial probado de seguridad y eficacia con resultados que demuestran sistemáticamente su capacidad para salvar extremidades y tratar lesiones por encima y por debajo de la rodilla¹⁻⁴.
Ayuda clínica sólida
Turbo-Elite cuenta con un historial probado de seguridad y eficacia con resultados que demuestran sistemáticamente su capacidad para salvar extremidades y tratar lesiones por encima y por debajo de la rodilla¹⁻⁴.
Solución rentable
Solución rentable
Gracias a un único dispositivo que puede atravesar y deshacer una lesión, Turbo-Elite le proporciona eficacia clínica y fiabilidad a un coste por caso inferior al de otras tecnologías.
Solución rentable
Gracias a un único dispositivo que puede atravesar y deshacer una lesión, Turbo-Elite le proporciona eficacia clínica y fiabilidad a un coste por caso inferior al de otras tecnologías.
Solución rentable
Gracias a un único dispositivo que puede atravesar y deshacer una lesión, Turbo-Elite le proporciona eficacia clínica y fiabilidad a un coste por caso inferior al de otras tecnologías.
1. Dippel et al. Excimer laser recanalization of femoropopliteal lesions and 1-year patency: results of the CELLO registry. J Endovasc Ther. 2009 Dec;16(6):665-75.
2. Zeller et al. J Endovasc Ther. Photoablation using the turbo-booster and excimer laser for in-stent restenosis treatment: twelve-month results from the PATENT study. J Endovasc Ther. 2014 Feb;21(1):52-60
3. Dippel et al. Randomized controlled study of excimer laser atherectomy for treatment of femoropopliteal in-stent restenosis: initial results from the EXCITE ISR trial (EXCImer Laser Randomized Controlled Study for Treatment of FemoropopliTEal In-Stent Restenosis). JACC Cardiovasc Interv. 2015 Jan;8(1 Pt A):92-101
4. Laird et al. Limb Salvage Following Laser-Assisted Angioplasty for Critical Limb Ischemia: Results of the LACI Multicenter Trial. J Endovasc Ther. 2006 Feb;13(1):1-11
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LifeSystems distribuye Turbo-Elite en Australia y Nueva Zelanda.
Lea siempre la etiqueta y siga las instrucciones de uso.
Los dispositivos médicos de Philips solo deben utilizarlos médicos y equipos formados en técnicas intervencionistas y en el uso de este dispositivo.
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