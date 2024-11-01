TightRail Funda del dilatador giratorio mecánico

Con TightRail, la flexibilidad se une a un control sin igual. El eje flexible de la herramienta ayuda a los médicos a permanecer coaxiales al electrodo. La exclusiva tecnología del eje mantiene el avance a través de la tortuosa vasculatura. La parte dilatadora permanece protegida hasta que se activa, lo que ofrece absoluto control a los médicos y permite la contratracción en la punta distal del electrodo objetivo.