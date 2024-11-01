Con TightRail, la flexibilidad se une a un control sin igual. El eje flexible de la herramienta ayuda a los médicos a permanecer coaxiales al electrodo. La exclusiva tecnología del eje mantiene el avance a través de la tortuosa vasculatura. La parte dilatadora permanece protegida hasta que se activa, lo que ofrece absoluto control a los médicos y permite la contratracción en la punta distal del electrodo objetivo.
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TightRail se ha diseñado con un eje más flexible que otras fundas mecánicas, para que pueda permanecer coaxial al electrodo. La exclusiva tecnología del eje le permite mantener el avance a través de la tortuosa vasculatura y de las lesiones fibróticas y calcificadas más comunes.
Eje flexible
TightRail se ha diseñado con un eje más flexible que otras fundas mecánicas, para que pueda permanecer coaxial al electrodo. La exclusiva tecnología del eje le permite mantener el avance a través de la tortuosa vasculatura y de las lesiones fibróticas y calcificadas más comunes.
Eje flexible
TightRail se ha diseñado con un eje más flexible que otras fundas mecánicas, para que pueda permanecer coaxial al electrodo. La exclusiva tecnología del eje le permite mantener el avance a través de la tortuosa vasculatura y de las lesiones fibróticas y calcificadas más comunes.
TightRail se ha diseñado con un eje más flexible que otras fundas mecánicas, para que pueda permanecer coaxial al electrodo. La exclusiva tecnología del eje le permite mantener el avance a través de la tortuosa vasculatura y de las lesiones fibróticas y calcificadas más comunes.
Mecanismo bidireccional
Mecanismo bidireccional
El mecanismo bidireccional está diseñado para dilatar eficazmente las lesiones fibrosas y calcificadas más comunes mediante una rotación de 574° con cada activación completa (287 grados en el sentido de las agujas del reloj y 287 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj), mientras se extiende la cuchilla solo 0,02" o 0,5 mm.
Mecanismo bidireccional
El mecanismo bidireccional está diseñado para dilatar eficazmente las lesiones fibrosas y calcificadas más comunes mediante una rotación de 574° con cada activación completa (287 grados en el sentido de las agujas del reloj y 287 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj), mientras se extiende la cuchilla solo 0,02" o 0,5 mm.
Mecanismo bidireccional
El mecanismo bidireccional está diseñado para dilatar eficazmente las lesiones fibrosas y calcificadas más comunes mediante una rotación de 574° con cada activación completa (287 grados en el sentido de las agujas del reloj y 287 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj), mientras se extiende la cuchilla solo 0,02" o 0,5 mm.
El mecanismo bidireccional está diseñado para dilatar eficazmente las lesiones fibrosas y calcificadas más comunes mediante una rotación de 574° con cada activación completa (287 grados en el sentido de las agujas del reloj y 287 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj), mientras se extiende la cuchilla solo 0,02" o 0,5 mm.
Con el respaldo de Philips
Con el respaldo de Philips
Con su flexibilidad, su cuchilla protegida y su eje estático, TightRail proporciona el control crítico y la precisión que busca en los procedimientos de extracción de electrodos. Además, cuenta con el respaldo del servicio, la asistencia y el acceso a la formación especializada de Philips.
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Con su flexibilidad, su cuchilla protegida y su eje estático, TightRail proporciona el control crítico y la precisión que busca en los procedimientos de extracción de electrodos. Además, cuenta con el respaldo del servicio, la asistencia y el acceso a la formación especializada de Philips.
Con su flexibilidad, su cuchilla protegida y su eje estático, TightRail proporciona el control crítico y la precisión que busca en los procedimientos de extracción de electrodos. Además, cuenta con el respaldo del servicio, la asistencia y el acceso a la formación especializada de Philips.
Parte dilatadora protegida
Parte dilatadora protegida
La parte dilatadora permanece protegida hasta que se activa, lo que le ofrece absoluto control y permite la contratracción en la punta distal del electrodo objetivo.
Parte dilatadora protegida
La parte dilatadora permanece protegida hasta que se activa, lo que le ofrece absoluto control y permite la contratracción en la punta distal del electrodo objetivo.
Parte dilatadora protegida
La parte dilatadora permanece protegida hasta que se activa, lo que le ofrece absoluto control y permite la contratracción en la punta distal del electrodo objetivo.
TightRail se ha diseñado con un eje más flexible que otras fundas mecánicas, para que pueda permanecer coaxial al electrodo. La exclusiva tecnología del eje le permite mantener el avance a través de la tortuosa vasculatura y de las lesiones fibróticas y calcificadas más comunes.
Eje flexible
TightRail se ha diseñado con un eje más flexible que otras fundas mecánicas, para que pueda permanecer coaxial al electrodo. La exclusiva tecnología del eje le permite mantener el avance a través de la tortuosa vasculatura y de las lesiones fibróticas y calcificadas más comunes.
Eje flexible
TightRail se ha diseñado con un eje más flexible que otras fundas mecánicas, para que pueda permanecer coaxial al electrodo. La exclusiva tecnología del eje le permite mantener el avance a través de la tortuosa vasculatura y de las lesiones fibróticas y calcificadas más comunes.
TightRail se ha diseñado con un eje más flexible que otras fundas mecánicas, para que pueda permanecer coaxial al electrodo. La exclusiva tecnología del eje le permite mantener el avance a través de la tortuosa vasculatura y de las lesiones fibróticas y calcificadas más comunes.
Mecanismo bidireccional
Mecanismo bidireccional
El mecanismo bidireccional está diseñado para dilatar eficazmente las lesiones fibrosas y calcificadas más comunes mediante una rotación de 574° con cada activación completa (287 grados en el sentido de las agujas del reloj y 287 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj), mientras se extiende la cuchilla solo 0,02" o 0,5 mm.
Mecanismo bidireccional
El mecanismo bidireccional está diseñado para dilatar eficazmente las lesiones fibrosas y calcificadas más comunes mediante una rotación de 574° con cada activación completa (287 grados en el sentido de las agujas del reloj y 287 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj), mientras se extiende la cuchilla solo 0,02" o 0,5 mm.
Mecanismo bidireccional
El mecanismo bidireccional está diseñado para dilatar eficazmente las lesiones fibrosas y calcificadas más comunes mediante una rotación de 574° con cada activación completa (287 grados en el sentido de las agujas del reloj y 287 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj), mientras se extiende la cuchilla solo 0,02" o 0,5 mm.
El mecanismo bidireccional está diseñado para dilatar eficazmente las lesiones fibrosas y calcificadas más comunes mediante una rotación de 574° con cada activación completa (287 grados en el sentido de las agujas del reloj y 287 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj), mientras se extiende la cuchilla solo 0,02" o 0,5 mm.
Con el respaldo de Philips
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Con su flexibilidad, su cuchilla protegida y su eje estático, TightRail proporciona el control crítico y la precisión que busca en los procedimientos de extracción de electrodos. Además, cuenta con el respaldo del servicio, la asistencia y el acceso a la formación especializada de Philips.
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Con su flexibilidad, su cuchilla protegida y su eje estático, TightRail proporciona el control crítico y la precisión que busca en los procedimientos de extracción de electrodos. Además, cuenta con el respaldo del servicio, la asistencia y el acceso a la formación especializada de Philips.
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Con su flexibilidad, su cuchilla protegida y su eje estático, TightRail proporciona el control crítico y la precisión que busca en los procedimientos de extracción de electrodos. Además, cuenta con el respaldo del servicio, la asistencia y el acceso a la formación especializada de Philips.
Con su flexibilidad, su cuchilla protegida y su eje estático, TightRail proporciona el control crítico y la precisión que busca en los procedimientos de extracción de electrodos. Además, cuenta con el respaldo del servicio, la asistencia y el acceso a la formación especializada de Philips.
Parte dilatadora protegida
Parte dilatadora protegida
La parte dilatadora permanece protegida hasta que se activa, lo que le ofrece absoluto control y permite la contratracción en la punta distal del electrodo objetivo.
Parte dilatadora protegida
La parte dilatadora permanece protegida hasta que se activa, lo que le ofrece absoluto control y permite la contratracción en la punta distal del electrodo objetivo.
Parte dilatadora protegida
La parte dilatadora permanece protegida hasta que se activa, lo que le ofrece absoluto control y permite la contratracción en la punta distal del electrodo objetivo.
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LifeSystems distribuye TightRail en Australia y Nueva Zelanda.
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