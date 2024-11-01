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TightRail

Funda del dilatador giratorio mecánico

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Con TightRail, la flexibilidad se une a un control sin igual. El eje flexible de la herramienta ayuda a los médicos a permanecer coaxiales al electrodo. La exclusiva tecnología del eje mantiene el avance a través de la tortuosa vasculatura. La parte dilatadora permanece protegida hasta que se activa, lo que ofrece absoluto control a los médicos y permite la contratracción en la punta distal del electrodo objetivo.

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Características
Eje flexible
Eje flexible

Eje flexible

TightRail se ha diseñado con un eje más flexible que otras fundas mecánicas, para que pueda permanecer coaxial al electrodo. La exclusiva tecnología del eje le permite mantener el avance a través de la tortuosa vasculatura y de las lesiones fibróticas y calcificadas más comunes.

Eje flexible

Eje flexible
TightRail se ha diseñado con un eje más flexible que otras fundas mecánicas, para que pueda permanecer coaxial al electrodo. La exclusiva tecnología del eje le permite mantener el avance a través de la tortuosa vasculatura y de las lesiones fibróticas y calcificadas más comunes.

Eje flexible

TightRail se ha diseñado con un eje más flexible que otras fundas mecánicas, para que pueda permanecer coaxial al electrodo. La exclusiva tecnología del eje le permite mantener el avance a través de la tortuosa vasculatura y de las lesiones fibróticas y calcificadas más comunes.
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Eje flexible
Eje flexible

Eje flexible

TightRail se ha diseñado con un eje más flexible que otras fundas mecánicas, para que pueda permanecer coaxial al electrodo. La exclusiva tecnología del eje le permite mantener el avance a través de la tortuosa vasculatura y de las lesiones fibróticas y calcificadas más comunes.
Mecanismo bidireccional
Mecanismo bidireccional

Mecanismo bidireccional

El mecanismo bidireccional está diseñado para dilatar eficazmente las lesiones fibrosas y calcificadas más comunes mediante una rotación de 574° con cada activación completa (287 grados en el sentido de las agujas del reloj y 287 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj), mientras se extiende la cuchilla solo 0,02" o 0,5 mm.

Mecanismo bidireccional

Mecanismo bidireccional
El mecanismo bidireccional está diseñado para dilatar eficazmente las lesiones fibrosas y calcificadas más comunes mediante una rotación de 574° con cada activación completa (287 grados en el sentido de las agujas del reloj y 287 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj), mientras se extiende la cuchilla solo 0,02" o 0,5 mm.

Mecanismo bidireccional

El mecanismo bidireccional está diseñado para dilatar eficazmente las lesiones fibrosas y calcificadas más comunes mediante una rotación de 574° con cada activación completa (287 grados en el sentido de las agujas del reloj y 287 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj), mientras se extiende la cuchilla solo 0,02" o 0,5 mm.
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Mecanismo bidireccional
Mecanismo bidireccional

Mecanismo bidireccional

El mecanismo bidireccional está diseñado para dilatar eficazmente las lesiones fibrosas y calcificadas más comunes mediante una rotación de 574° con cada activación completa (287 grados en el sentido de las agujas del reloj y 287 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj), mientras se extiende la cuchilla solo 0,02" o 0,5 mm.
Con el respaldo de Philips
Con el respaldo de Philips

Con el respaldo de Philips

Con su flexibilidad, su cuchilla protegida y su eje estático, TightRail proporciona el control crítico y la precisión que busca en los procedimientos de extracción de electrodos. Además, cuenta con el respaldo del servicio, la asistencia y el acceso a la formación especializada de Philips.

Con el respaldo de Philips

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Con su flexibilidad, su cuchilla protegida y su eje estático, TightRail proporciona el control crítico y la precisión que busca en los procedimientos de extracción de electrodos. Además, cuenta con el respaldo del servicio, la asistencia y el acceso a la formación especializada de Philips.

Con el respaldo de Philips

Con su flexibilidad, su cuchilla protegida y su eje estático, TightRail proporciona el control crítico y la precisión que busca en los procedimientos de extracción de electrodos. Además, cuenta con el respaldo del servicio, la asistencia y el acceso a la formación especializada de Philips.
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Con el respaldo de Philips
Con el respaldo de Philips

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Con su flexibilidad, su cuchilla protegida y su eje estático, TightRail proporciona el control crítico y la precisión que busca en los procedimientos de extracción de electrodos. Además, cuenta con el respaldo del servicio, la asistencia y el acceso a la formación especializada de Philips.
Parte dilatadora protegida
Parte dilatadora protegida

Parte dilatadora protegida

La parte dilatadora permanece protegida hasta que se activa, lo que le ofrece absoluto control y permite la contratracción en la punta distal del electrodo objetivo.

Parte dilatadora protegida

Parte dilatadora protegida
La parte dilatadora permanece protegida hasta que se activa, lo que le ofrece absoluto control y permite la contratracción en la punta distal del electrodo objetivo.

Parte dilatadora protegida

La parte dilatadora permanece protegida hasta que se activa, lo que le ofrece absoluto control y permite la contratracción en la punta distal del electrodo objetivo.
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Parte dilatadora protegida
Parte dilatadora protegida

Parte dilatadora protegida

La parte dilatadora permanece protegida hasta que se activa, lo que le ofrece absoluto control y permite la contratracción en la punta distal del electrodo objetivo.
Eje exterior estático

Eje exterior estático

Dado que el eje exterior no gira con la cuchilla, la vaina exterior es opcional, según sus preferencias y el escenario clínico.

Eje exterior estático

Dado que el eje exterior no gira con la cuchilla, la vaina exterior es opcional, según sus preferencias y el escenario clínico.

Eje exterior estático

Dado que el eje exterior no gira con la cuchilla, la vaina exterior es opcional, según sus preferencias y el escenario clínico.
  • Eje flexible
  • Mecanismo bidireccional
  • Con el respaldo de Philips
  • Parte dilatadora protegida
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Eje flexible
Eje flexible

Eje flexible

TightRail se ha diseñado con un eje más flexible que otras fundas mecánicas, para que pueda permanecer coaxial al electrodo. La exclusiva tecnología del eje le permite mantener el avance a través de la tortuosa vasculatura y de las lesiones fibróticas y calcificadas más comunes.

Eje flexible

Eje flexible
TightRail se ha diseñado con un eje más flexible que otras fundas mecánicas, para que pueda permanecer coaxial al electrodo. La exclusiva tecnología del eje le permite mantener el avance a través de la tortuosa vasculatura y de las lesiones fibróticas y calcificadas más comunes.

Eje flexible

TightRail se ha diseñado con un eje más flexible que otras fundas mecánicas, para que pueda permanecer coaxial al electrodo. La exclusiva tecnología del eje le permite mantener el avance a través de la tortuosa vasculatura y de las lesiones fibróticas y calcificadas más comunes.
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Eje flexible
Eje flexible

Eje flexible

TightRail se ha diseñado con un eje más flexible que otras fundas mecánicas, para que pueda permanecer coaxial al electrodo. La exclusiva tecnología del eje le permite mantener el avance a través de la tortuosa vasculatura y de las lesiones fibróticas y calcificadas más comunes.
Mecanismo bidireccional
Mecanismo bidireccional

Mecanismo bidireccional

El mecanismo bidireccional está diseñado para dilatar eficazmente las lesiones fibrosas y calcificadas más comunes mediante una rotación de 574° con cada activación completa (287 grados en el sentido de las agujas del reloj y 287 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj), mientras se extiende la cuchilla solo 0,02" o 0,5 mm.

Mecanismo bidireccional

Mecanismo bidireccional
El mecanismo bidireccional está diseñado para dilatar eficazmente las lesiones fibrosas y calcificadas más comunes mediante una rotación de 574° con cada activación completa (287 grados en el sentido de las agujas del reloj y 287 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj), mientras se extiende la cuchilla solo 0,02" o 0,5 mm.

Mecanismo bidireccional

El mecanismo bidireccional está diseñado para dilatar eficazmente las lesiones fibrosas y calcificadas más comunes mediante una rotación de 574° con cada activación completa (287 grados en el sentido de las agujas del reloj y 287 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj), mientras se extiende la cuchilla solo 0,02" o 0,5 mm.
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Mecanismo bidireccional
Mecanismo bidireccional

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El mecanismo bidireccional está diseñado para dilatar eficazmente las lesiones fibrosas y calcificadas más comunes mediante una rotación de 574° con cada activación completa (287 grados en el sentido de las agujas del reloj y 287 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj), mientras se extiende la cuchilla solo 0,02" o 0,5 mm.
Con el respaldo de Philips
Con el respaldo de Philips

Con el respaldo de Philips

Con su flexibilidad, su cuchilla protegida y su eje estático, TightRail proporciona el control crítico y la precisión que busca en los procedimientos de extracción de electrodos. Además, cuenta con el respaldo del servicio, la asistencia y el acceso a la formación especializada de Philips.

Con el respaldo de Philips

Con el respaldo de Philips
Con su flexibilidad, su cuchilla protegida y su eje estático, TightRail proporciona el control crítico y la precisión que busca en los procedimientos de extracción de electrodos. Además, cuenta con el respaldo del servicio, la asistencia y el acceso a la formación especializada de Philips.

Con el respaldo de Philips

Con su flexibilidad, su cuchilla protegida y su eje estático, TightRail proporciona el control crítico y la precisión que busca en los procedimientos de extracción de electrodos. Además, cuenta con el respaldo del servicio, la asistencia y el acceso a la formación especializada de Philips.
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Con el respaldo de Philips
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Con su flexibilidad, su cuchilla protegida y su eje estático, TightRail proporciona el control crítico y la precisión que busca en los procedimientos de extracción de electrodos. Además, cuenta con el respaldo del servicio, la asistencia y el acceso a la formación especializada de Philips.
Parte dilatadora protegida
Parte dilatadora protegida

Parte dilatadora protegida

La parte dilatadora permanece protegida hasta que se activa, lo que le ofrece absoluto control y permite la contratracción en la punta distal del electrodo objetivo.

Parte dilatadora protegida

Parte dilatadora protegida
La parte dilatadora permanece protegida hasta que se activa, lo que le ofrece absoluto control y permite la contratracción en la punta distal del electrodo objetivo.

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Parte dilatadora protegida
Parte dilatadora protegida

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Eje exterior estático

Eje exterior estático

Dado que el eje exterior no gira con la cuchilla, la vaina exterior es opcional, según sus preferencias y el escenario clínico.

Eje exterior estático

Dado que el eje exterior no gira con la cuchilla, la vaina exterior es opcional, según sus preferencias y el escenario clínico.

Eje exterior estático

Dado que el eje exterior no gira con la cuchilla, la vaina exterior es opcional, según sus preferencias y el escenario clínico.

Especificaciones

Número de modelo 545-509
Número de modelo 545-509
Tamaño
  • 9 F
Diámetro interior del dispositivo
  • 9,2 F/0,119"/3,0 mm
Diámetro exterior del dispositivo
  • 15,9 F/0,207"/5,3 mm
Diámetro exterior de la vaina exterior
  • 20,0 F/0,266"/6,8 mm
Longitud útil
  • 18,7"/47,5 cm
Número de modelo 545-511
Número de modelo 545-511
Tamaño
  • 11 F
Diámetro interior del dispositivo
  • 11,2 F/0,145"/3,7 mm
Diámetro exterior del dispositivo
  • 18,0 F/0,234"/5,9 mm
Diámetro exterior de la vaina exterior
  • 23,0 F/0,293"/7,4 mm
Longitud útil
  • 18,7"/47,5 cm
Número de modelo 545-513
Número de modelo 545-513
Tamaño
  • 13 F
Diámetro interior del dispositivo
  • 13,2 F/0,171"/4,3 mm
Diámetro exterior del dispositivo
  • 20,0 F/0,260"/6,6 mm
Diámetro exterior de la vaina exterior
  • 25,0 F/0,319"/8,1 mm
Longitud útil
  • 18,7"/47,5 cm
Número de modelo 545-509
Número de modelo 545-509
Tamaño
  • 9 F
Diámetro interior del dispositivo
  • 9,2 F/0,119"/3,0 mm
Número de modelo 545-511
Número de modelo 545-511
Tamaño
  • 11 F
Diámetro interior del dispositivo
  • 11,2 F/0,145"/3,7 mm
Ver todas las especificaciones
Número de modelo 545-509
Número de modelo 545-509
Tamaño
  • 9 F
Diámetro interior del dispositivo
  • 9,2 F/0,119"/3,0 mm
Diámetro exterior del dispositivo
  • 15,9 F/0,207"/5,3 mm
Diámetro exterior de la vaina exterior
  • 20,0 F/0,266"/6,8 mm
Longitud útil
  • 18,7"/47,5 cm
Número de modelo 545-511
Número de modelo 545-511
Tamaño
  • 11 F
Diámetro interior del dispositivo
  • 11,2 F/0,145"/3,7 mm
Diámetro exterior del dispositivo
  • 18,0 F/0,234"/5,9 mm
Diámetro exterior de la vaina exterior
  • 23,0 F/0,293"/7,4 mm
Longitud útil
  • 18,7"/47,5 cm
Número de modelo 545-513
Número de modelo 545-513
Tamaño
  • 13 F
Diámetro interior del dispositivo
  • 13,2 F/0,171"/4,3 mm
Diámetro exterior del dispositivo
  • 20,0 F/0,260"/6,6 mm
Diámetro exterior de la vaina exterior
  • 25,0 F/0,319"/8,1 mm
Longitud útil
  • 18,7"/47,5 cm
  • La disponibilidad de productos está sujeta a autorización normativa. Póngase en contacto con el representante de ventas local para comprobar la disponibilidad en su país.
  • LifeSystems distribuye TightRail en Australia y Nueva Zelanda.

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