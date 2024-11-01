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TightRail Sub-C

Vaina del dilatador giratorio mecánico

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TightRail Sub-C está diseñado específicamente para las dificultades de la región subclavia, incluida la entrada del vaso cuando hay fibrosis y calcio.

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Características
Dilatación eficiente
Dilatación eficiente

Dilatación eficiente

Cuchilla rediseñada y punta de perfil bajo para una dilatación eficaz en la región subclavia

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Cuchilla rediseñada y punta de perfil bajo para una dilatación eficaz en la región subclavia

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Especificaciones

Número de modelo 560-009
Número de modelo 560-009
Tamaño
  • 9 F
Diámetro interior del dispositivo
  • 9,1 F/0,119"/3,0 mm
Diámetro exterior del dispositivo
  • 14,4 F/0,187"/4,8 mm
Diámetro exterior de la vaina exterior
  • 18,9 F/0,245"/6,3 mm
Longitud útil
  • 6,1"/15,5 cm
Número de modelo 560-011
Número de modelo 560-011
Tamaño
  • 11 F
Diámetro interior del dispositivo
  • 11,1 F/0,145"/3,6 mm
Diámetro exterior del dispositivo
  • 16,4 F/0,213"/5,5 mm
Diámetro exterior de la vaina exterior
  • 20,9 F/0,271"/6,9 mm
Longitud útil
  • 6,1"/15,5 cm
Número de modelo 560-013
Número de modelo 560-013
Tamaño
  • 13 F
Diámetro interior del dispositivo
  • 13,1 F/0,171"/4,3 mm
Diámetro exterior del dispositivo
  • 18,4 F/0,239"/6,1 mm
Diámetro exterior de la vaina exterior
  • 22,9 F/0,297"/7,6 mm
Longitud útil
  • 6,1"/15,5 cm
Número de modelo 560-009
Número de modelo 560-009
Tamaño
  • 9 F
Diámetro interior del dispositivo
  • 9,1 F/0,119"/3,0 mm
Número de modelo 560-011
Número de modelo 560-011
Tamaño
  • 11 F
Diámetro interior del dispositivo
  • 11,1 F/0,145"/3,6 mm
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Número de modelo 560-009
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Tamaño
  • 9 F
Diámetro interior del dispositivo
  • 9,1 F/0,119"/3,0 mm
Diámetro exterior del dispositivo
  • 14,4 F/0,187"/4,8 mm
Diámetro exterior de la vaina exterior
  • 18,9 F/0,245"/6,3 mm
Longitud útil
  • 6,1"/15,5 cm
Número de modelo 560-011
Número de modelo 560-011
Tamaño
  • 11 F
Diámetro interior del dispositivo
  • 11,1 F/0,145"/3,6 mm
Diámetro exterior del dispositivo
  • 16,4 F/0,213"/5,5 mm
Diámetro exterior de la vaina exterior
  • 20,9 F/0,271"/6,9 mm
Longitud útil
  • 6,1"/15,5 cm
Número de modelo 560-013
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Tamaño
  • 13 F
Diámetro interior del dispositivo
  • 13,1 F/0,171"/4,3 mm
Diámetro exterior del dispositivo
  • 18,4 F/0,239"/6,1 mm
Diámetro exterior de la vaina exterior
  • 22,9 F/0,297"/7,6 mm
Longitud útil
  • 6,1"/15,5 cm
  • La disponibilidad de productos está sujeta a autorización normativa. Póngase en contacto con el representante de ventas local para comprobar la disponibilidad en su país.
  • LifeSystems distribuye TightRail en Australia.

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