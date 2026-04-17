1 En comparación con Ingenia Elition X con gradientes Vega HP.
2 En comparación con Ingenia Elition X con gradientes Vega HP, medidos en la sustancia blanca cerebral.
3 En comparación con las exploraciones de DTI/RM funcional de Philips sin MultiBand SENSE.
4 En comparación con la adquisición de imágenes SENSE de Philips.
* Precaución: Producto sanitario en investigación para la adquisición de imágenes con flúor (19F). Limitado por la ley federal (o de los Estados Unidos) al uso en investigación. La adquisición de imágenes clínicas con este núcleo requiere el uso de un medicamento aprobado. Actualmente no hay medicamentos aprobados por la FDA disponibles para este núcleo.