SmartSpeed de Philips ofrece calidad de imagen y rapidez al alcance de su mano, incluso para los pacientes con implantes. Realizar una adquisición de imágenes musculoesqueléticas (MSK) en pacientes con implantes es un reto. Con la introducción de tecnologías como la reducción de artefactos metálicos para implantes ortopédicos (O-MAR XD), la calidad de imagen ha mejorado considerablemente. Sin embargo, los tiempos de exploración han aumentado. Con SmartSpeed Implant de Philips, la tecnología O-MAR XD está integrada en el motor de SmartSpeed de Philips para reducir el tiempo de exploración de las secuencias no cartesianas de forma significativa*.