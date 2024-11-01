Buscar términos

SmartSpeed Body - Pelvis

Aplicaciones clínicas para RM

Buscar productos similares

SmartSpeed de Philips ofrece calidad de imagen y rapidez al alcance de su mano. Utiliza el motor de velocidad Compressed SENSE para reducir los tiempos de exploración, y un galardonado algoritmo de IA que se aplica directamente al inicio de la cadena de reconstrucción de RM para maximizar la información y ofrecer una excelente calidad de imagen de las imágenes corporales. SmartSpeed de Philips puede utilizarse en 2D, en 3D y para todos los contrastes anatómicos. Es compatible con el 97% de los protocolos clínicos de RM actuales* para cubrir las necesidades de adquisición de imágenes de la gran mayoría de pacientes.

Contáctenos
  • *medido en una muestra de centros desde la base instalada de RM de Philips
  • .

Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

¿Es usted profesional sanitario?
No olvide seleccionar la casilla

La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.

Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.

Aceptar Cancelar