SmartSpeed de Philips ofrece calidad de imagen y rapidez al alcance de su mano. Utiliza el motor de velocidad Compressed SENSE para reducir los tiempos de exploración, y un galardonado algoritmo de IA que se aplica directamente al inicio de la cadena de reconstrucción de RM para maximizar la información y ofrecer una excelente calidad de imagen de las imágenes corporales. SmartSpeed de Philips puede utilizarse en 2D, en 3D y para todos los contrastes anatómicos. Es compatible con el 97% de los protocolos clínicos de RM actuales* para cubrir las necesidades de adquisición de imágenes de la gran mayoría de pacientes.
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