SmartSpeed de Philips ofrece imágenes rápidas y de alta calidad para un gran número de pacientes, incluidos los pacientes con dolor y aquellos con dificultad para permanecer quietos. SmartSpeed MotionFree de Philips utiliza técnicas de adquisición de imágenes 2D no cartesianas resistentes al movimiento para obtener imágenes del cuerpo sin movimiento de forma rápida. Reduce los movimientos evidentes, los movimientos respiratorios y de artefactos de movimiento en más del 90% de los casos, en comparación con la adquisición de imágenes cartesianas.
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