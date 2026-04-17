SmartSpeed de Philips ofrece calidad de imagen y rapidez al alcance de su mano. De forma natural, las exploraciones por DWI tienen una relación señal/ruido (SNR) baja, ya que la señal decae por los gradientes de codificación de difusión aplicados. Para obtener una calidad de imagen adecuada, se utilizan varias direcciones de difusión, lo que puede durar bastante tiempo. Con SmartSpeed Diffusion de Philips, la tecnología de DWI está integrada en el motor de SmartSpeed de Philips para reducir el tiempo de exploración y mejorar la SNR de las mediciones de las imágenes ponderadas en difusión*.