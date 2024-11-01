Los profesionales confían en los monitores de paciente IntelliVue de Philips para obtener los datos que necesitan en el momento oportuno. Además, tienen la garantía de que estos datos se transmiten de acuerdo con sus exigencias.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.
Integración en la infraestructura informática existente
Integración en la infraestructura informática y las estrategias de red existentes
Philips cuenta con gran experiencia en el diseño e instalación de redes clínicas para agilizar la transmisión de datos a múltiples destinos, integrándose para ello en la estructura informática y las estrategias de red existentes.
Integración en la infraestructura informática y las estrategias de red existentes
Philips cuenta con gran experiencia en el diseño e instalación de redes clínicas para agilizar la transmisión de datos a múltiples destinos, integrándose para ello en la estructura informática y las estrategias de red existentes.
Integración en la infraestructura informática y las estrategias de red existentes
Philips cuenta con gran experiencia en el diseño e instalación de redes clínicas para agilizar la transmisión de datos a múltiples destinos, integrándose para ello en la estructura informática y las estrategias de red existentes.
Opciones de conexión en red
Opciones de conexión en red
Philips ofrece varias opciones y configuraciones de red para las soluciones de monitorización de pacientes IntelliVue, todas ellas diseñadas para adaptarse a sus estrategias de red hospitalaria.
Opciones de conexión en red
Philips ofrece varias opciones y configuraciones de red para las soluciones de monitorización de pacientes IntelliVue, todas ellas diseñadas para adaptarse a sus estrategias de red hospitalaria.
Opciones de conexión en red
Philips ofrece varias opciones y configuraciones de red para las soluciones de monitorización de pacientes IntelliVue, todas ellas diseñadas para adaptarse a sus estrategias de red hospitalaria.
Satisfacer las necesidades de un solo servicio
Satisfacer las necesidades de un solo servicio o de todo el hospital
La monitorización de pacientes puede implantarse en la red hospitalaria mediante redes de área local virtual (vLAN) y buenas prácticas en redes informáticas.
Satisfacer las necesidades de un solo servicio o de todo el hospital
La monitorización de pacientes puede implantarse en la red hospitalaria mediante redes de área local virtual (vLAN) y buenas prácticas en redes informáticas.
Satisfacer las necesidades de un solo servicio o de todo el hospital
La monitorización de pacientes puede implantarse en la red hospitalaria mediante redes de área local virtual (vLAN) y buenas prácticas en redes informáticas.
Integración en la infraestructura informática existente
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Philips cuenta con gran experiencia en el diseño e instalación de redes clínicas para agilizar la transmisión de datos a múltiples destinos, integrándose para ello en la estructura informática y las estrategias de red existentes.
Opciones de conexión en red
Opciones de conexión en red
Philips ofrece varias opciones y configuraciones de red para las soluciones de monitorización de pacientes IntelliVue, todas ellas diseñadas para adaptarse a sus estrategias de red hospitalaria.
Opciones de conexión en red
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Satisfacer las necesidades de un solo servicio
Satisfacer las necesidades de un solo servicio o de todo el hospital
La monitorización de pacientes puede implantarse en la red hospitalaria mediante redes de área local virtual (vLAN) y buenas prácticas en redes informáticas.
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La monitorización de pacientes puede implantarse en la red hospitalaria mediante redes de área local virtual (vLAN) y buenas prácticas en redes informáticas.
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La monitorización de pacientes puede implantarse en la red hospitalaria mediante redes de área local virtual (vLAN) y buenas prácticas en redes informáticas.
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