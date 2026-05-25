Easy Scan Plan es una solución de planificación que simplifica de forma notable el flujo de trabajo de planificación cardiaca.
A partir de una única adquisición de estudio 3D, permite visualizar y planificar las orientaciones cardiacas necesarias. Resulta especialmente útil en procedimientos complejos, como la planificación doble-oblicua. Además, Easy Scan Plan facilita la planificación para los técnicos y reduce el número de apneas requeridas al paciente. Además, es una solución versátil, aplicable a todo tipo de pacientes cardiacos, incluyendo casos complejos como las cardiopatías congénitas.