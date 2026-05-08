Affiniti 70

Affiniti 70 con Elevate Plus, el sistema más avanzado de la familia Affiniti, proporciona una calidad de imagen extraordinaria y un conjunto de funciones clínicas de gama alta. Precisión para cada exploración, cada día. Obtenga un rendimiento fiable y flujos de trabajo inteligentes que le permitirán centrarse en los pacientes, no en el equipo. Affiniti 70 con Elevate Plus está diseñado para entornos ajetreados, con un flujo de trabajo optimizado y un rendimiento sólido, lo que le ayuda a ofrecer la mejor atención posible cada día.

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