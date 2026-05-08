Alturion está diseñado específicamente para las realidades de la práctica clínica moderna, donde el volumen es alto, los tipos de exámenes varían y los usuarios cambian entre un turno y otro. Las funciones de imagen, la automatización inteligente y los flujos de trabajo intuitivos se combinan para lograr un rendimiento uniforme. Concebido para los servicios multidisciplinares y la ampliación de conjuntos de dispositivos, Alturion reduce la variabilidad, aporta eficiencia al flujo de trabajo y posibilita la estandarización a escala.
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Auto Measure Abdomen es una herramienta con tecnología de IA que identifica automáticamente la anatomía abdominal y los bordes de los órganos para colocar calibradores con una mínima intervención del usuario. Gracias a ello, se pueden lograr mediciones más uniformes entre los usuarios, a la vez que se reducen los pasos manuales y optimiza los flujos de trabajo de los exámenes.
Auto Measure Abdomen
Auto Measure Abdomen es una herramienta con tecnología de IA que identifica automáticamente la anatomía abdominal y los bordes de los órganos para colocar calibradores con una mínima intervención del usuario. Gracias a ello, se pueden lograr mediciones más uniformes entre los usuarios, a la vez que se reducen los pasos manuales y optimiza los flujos de trabajo de los exámenes.
Auto Measure Abdomen
Auto Measure Abdomen es una herramienta con tecnología de IA que identifica automáticamente la anatomía abdominal y los bordes de los órganos para colocar calibradores con una mínima intervención del usuario. Gracias a ello, se pueden lograr mediciones más uniformes entre los usuarios, a la vez que se reducen los pasos manuales y optimiza los flujos de trabajo de los exámenes.
Auto Measure Abdomen es una herramienta con tecnología de IA que identifica automáticamente la anatomía abdominal y los bordes de los órganos para colocar calibradores con una mínima intervención del usuario. Gracias a ello, se pueden lograr mediciones más uniformes entre los usuarios, a la vez que se reducen los pasos manuales y optimiza los flujos de trabajo de los exámenes.
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
Captura y almacena automáticamente bucles de imágenes continuos durante la exploración mediante el registro de datos de imágenes 2D en tiempo real. Así, se agiliza la revisión, ya que los usuarios pueden desplazarse por los fotogramas capturados y seleccionar los momentos relevantes para la documentación, al tiempo que se reduce la necesidad de adquirir clips manualmente.
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
Captura y almacena automáticamente bucles de imágenes continuos durante la exploración mediante el registro de datos de imágenes 2D en tiempo real. Así, se agiliza la revisión, ya que los usuarios pueden desplazarse por los fotogramas capturados y seleccionar los momentos relevantes para la documentación, al tiempo que se reduce la necesidad de adquirir clips manualmente.
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
Captura y almacena automáticamente bucles de imágenes continuos durante la exploración mediante el registro de datos de imágenes 2D en tiempo real. Así, se agiliza la revisión, ya que los usuarios pueden desplazarse por los fotogramas capturados y seleccionar los momentos relevantes para la documentación, al tiempo que se reduce la necesidad de adquirir clips manualmente.
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
Captura y almacena automáticamente bucles de imágenes continuos durante la exploración mediante el registro de datos de imágenes 2D en tiempo real. Así, se agiliza la revisión, ya que los usuarios pueden desplazarse por los fotogramas capturados y seleccionar los momentos relevantes para la documentación, al tiempo que se reduce la necesidad de adquirir clips manualmente.
Elastografía y Auto ElastQ
Elastografía y Auto ElastQ
La plataforma de ultrasonidos de Philips admite los métodos de elastografía por ondas de cizalla y deformación. Los métodos de elastografía por onda transversal ElastQ Imaging emplean una representación de pulsos para generar y detectar la velocidad de propagación de las ondas transversales, lo que ofrece una visualización y medición cuantitativas de la rigidez del tejido. Pruebe nuestra evaluación hepática de última generación con Auto ElastQ. Auto ElastQ diseñado para simplificar el flujo de trabajo del usuario con mediciones cuantitativas de onda transversal en tiempo real.
Elastografía y Auto ElastQ
La plataforma de ultrasonidos de Philips admite los métodos de elastografía por ondas de cizalla y deformación. Los métodos de elastografía por onda transversal ElastQ Imaging emplean una representación de pulsos para generar y detectar la velocidad de propagación de las ondas transversales, lo que ofrece una visualización y medición cuantitativas de la rigidez del tejido. Pruebe nuestra evaluación hepática de última generación con Auto ElastQ. Auto ElastQ diseñado para simplificar el flujo de trabajo del usuario con mediciones cuantitativas de onda transversal en tiempo real.
Elastografía y Auto ElastQ
La plataforma de ultrasonidos de Philips admite los métodos de elastografía por ondas de cizalla y deformación. Los métodos de elastografía por onda transversal ElastQ Imaging emplean una representación de pulsos para generar y detectar la velocidad de propagación de las ondas transversales, lo que ofrece una visualización y medición cuantitativas de la rigidez del tejido. Pruebe nuestra evaluación hepática de última generación con Auto ElastQ. Auto ElastQ diseñado para simplificar el flujo de trabajo del usuario con mediciones cuantitativas de onda transversal en tiempo real.
La plataforma de ultrasonidos de Philips admite los métodos de elastografía por ondas de cizalla y deformación. Los métodos de elastografía por onda transversal ElastQ Imaging emplean una representación de pulsos para generar y detectar la velocidad de propagación de las ondas transversales, lo que ofrece una visualización y medición cuantitativas de la rigidez del tejido. Pruebe nuestra evaluación hepática de última generación con Auto ElastQ. Auto ElastQ diseñado para simplificar el flujo de trabajo del usuario con mediciones cuantitativas de onda transversal en tiempo real.
Quad Imaging
Quad Imaging
La visualización Quad o ( Quad Imaging) permite una evaluación del ILA (Índice de Líquido Amniótico) eficaz y coherente al reducir los pasos manuales y la variabilidad. Se ha diseñado para respaldar un flujo de trabajo eficiente y para reducir la necesidad de almacenamiento en las prácticas de OB.
Quad Imaging
La visualización Quad o ( Quad Imaging) permite una evaluación del ILA (Índice de Líquido Amniótico) eficaz y coherente al reducir los pasos manuales y la variabilidad. Se ha diseñado para respaldar un flujo de trabajo eficiente y para reducir la necesidad de almacenamiento en las prácticas de OB.
Quad Imaging
La visualización Quad o ( Quad Imaging) permite una evaluación del ILA (Índice de Líquido Amniótico) eficaz y coherente al reducir los pasos manuales y la variabilidad. Se ha diseñado para respaldar un flujo de trabajo eficiente y para reducir la necesidad de almacenamiento en las prácticas de OB.
La visualización Quad o ( Quad Imaging) permite una evaluación del ILA (Índice de Líquido Amniótico) eficaz y coherente al reducir los pasos manuales y la variabilidad. Se ha diseñado para respaldar un flujo de trabajo eficiente y para reducir la necesidad de almacenamiento en las prácticas de OB.
Koios
Koios
El sistema de ayuda a la toma de decisiones mediante IA Koios, disponible con el sistema de ultrasonidos de Philips tanto integrado como independiente, permite a los médicos clasificar las lesiones mamarias y los nódulos tiroideos. La integración con Koios Bi-RADS ofrece interpretación y evaluación del riesgo de malignidad en menos de 2 segundos, y también aprovecha el software Koios Ti-RADS para admitir clasificaciones de lesiones fiables utilizando más de 350.000 casos de patología probada.
Koios
El sistema de ayuda a la toma de decisiones mediante IA Koios, disponible con el sistema de ultrasonidos de Philips tanto integrado como independiente, permite a los médicos clasificar las lesiones mamarias y los nódulos tiroideos. La integración con Koios Bi-RADS ofrece interpretación y evaluación del riesgo de malignidad en menos de 2 segundos, y también aprovecha el software Koios Ti-RADS para admitir clasificaciones de lesiones fiables utilizando más de 350.000 casos de patología probada.
Koios
El sistema de ayuda a la toma de decisiones mediante IA Koios, disponible con el sistema de ultrasonidos de Philips tanto integrado como independiente, permite a los médicos clasificar las lesiones mamarias y los nódulos tiroideos. La integración con Koios Bi-RADS ofrece interpretación y evaluación del riesgo de malignidad en menos de 2 segundos, y también aprovecha el software Koios Ti-RADS para admitir clasificaciones de lesiones fiables utilizando más de 350.000 casos de patología probada.
El sistema de ayuda a la toma de decisiones mediante IA Koios, disponible con el sistema de ultrasonidos de Philips tanto integrado como independiente, permite a los médicos clasificar las lesiones mamarias y los nódulos tiroideos. La integración con Koios Bi-RADS ofrece interpretación y evaluación del riesgo de malignidad en menos de 2 segundos, y también aprovecha el software Koios Ti-RADS para admitir clasificaciones de lesiones fiables utilizando más de 350.000 casos de patología probada.
Super Resolution MVI con momento de llegada y tiempo al pico
Super Resolution MVI con momento de llegada y tiempo al pico
Mejora la visualización del flujo microvascular de baja velocidad a la vez que proporciona información temporal como el momento de llegada y el tiempo al pico. Esto permite una evaluación más detallada de los patrones del flujo y hace que la evaluación sea consistente entre los usuarios.
Super Resolution MVI con momento de llegada y tiempo al pico
Mejora la visualización del flujo microvascular de baja velocidad a la vez que proporciona información temporal como el momento de llegada y el tiempo al pico. Esto permite una evaluación más detallada de los patrones del flujo y hace que la evaluación sea consistente entre los usuarios.
Super Resolution MVI con momento de llegada y tiempo al pico
Mejora la visualización del flujo microvascular de baja velocidad a la vez que proporciona información temporal como el momento de llegada y el tiempo al pico. Esto permite una evaluación más detallada de los patrones del flujo y hace que la evaluación sea consistente entre los usuarios.
Super Resolution MVI con momento de llegada y tiempo al pico
Super Resolution MVI con momento de llegada y tiempo al pico
Mejora la visualización del flujo microvascular de baja velocidad a la vez que proporciona información temporal como el momento de llegada y el tiempo al pico. Esto permite una evaluación más detallada de los patrones del flujo y hace que la evaluación sea consistente entre los usuarios.
Ultrasonidos con contraste (CEUS)
Ultrasonidos con contraste (CEUS)
CEUS puede transformar el papel de los ultrasonidos en el hígado, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; asimismo, brinda un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
Ultrasonidos con contraste (CEUS)
CEUS puede transformar el papel de los ultrasonidos en el hígado, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; asimismo, brinda un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
Ultrasonidos con contraste (CEUS)
CEUS puede transformar el papel de los ultrasonidos en el hígado, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; asimismo, brinda un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
CEUS puede transformar el papel de los ultrasonidos en el hígado, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; asimismo, brinda un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Auto Scan de última generación
Auto Scan de última generación
Analiza continuamente la calidad de la imagen en tiempo real y ajusta automáticamente los parámetros clave durante la exploración. De este modo, se ve reducida la necesidad de ajustes manuales y, al mismo tiempo, mejora la facilidad de uso del transductor, lo que permite una adquisición de imágenes consistente entre usuarios y tipos de examen.
Auto Scan de última generación
Analiza continuamente la calidad de la imagen en tiempo real y ajusta automáticamente los parámetros clave durante la exploración. De este modo, se ve reducida la necesidad de ajustes manuales y, al mismo tiempo, mejora la facilidad de uso del transductor, lo que permite una adquisición de imágenes consistente entre usuarios y tipos de examen.
Auto Scan de última generación
Analiza continuamente la calidad de la imagen en tiempo real y ajusta automáticamente los parámetros clave durante la exploración. De este modo, se ve reducida la necesidad de ajustes manuales y, al mismo tiempo, mejora la facilidad de uso del transductor, lo que permite una adquisición de imágenes consistente entre usuarios y tipos de examen.
Analiza continuamente la calidad de la imagen en tiempo real y ajusta automáticamente los parámetros clave durante la exploración. De este modo, se ve reducida la necesidad de ajustes manuales y, al mismo tiempo, mejora la facilidad de uso del transductor, lo que permite una adquisición de imágenes consistente entre usuarios y tipos de examen.
FlexVue con vista ortogonal
FlexVue con vista ortogonal
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
FlexVue con vista ortogonal
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
FlexVue con vista ortogonal
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
Sistema de imágenes nSIGHT
Sistema de imágenes nSIGHT
Supera con creces el rendimiento de los ultrasonidos convencionales y alcanza nuevas cotas de definición y claridad. Su arquitectura patentada incorpora un formador de haces personalizado y de precisión multifase y un procesamiento masivo en paralelo. Así, capta una cantidad enorme de datos acústicos en cada transmisión y realiza la reconstrucción digital de haces, junto con un procesamiento focal con optimización matemática. De esta forma, crea imágenes en tiempo real de una velocidad de imagen, uniformidad y penetración excepcionales.
Sistema de imágenes nSIGHT
Supera con creces el rendimiento de los ultrasonidos convencionales y alcanza nuevas cotas de definición y claridad. Su arquitectura patentada incorpora un formador de haces personalizado y de precisión multifase y un procesamiento masivo en paralelo. Así, capta una cantidad enorme de datos acústicos en cada transmisión y realiza la reconstrucción digital de haces, junto con un procesamiento focal con optimización matemática. De esta forma, crea imágenes en tiempo real de una velocidad de imagen, uniformidad y penetración excepcionales.
Sistema de imágenes nSIGHT
Supera con creces el rendimiento de los ultrasonidos convencionales y alcanza nuevas cotas de definición y claridad. Su arquitectura patentada incorpora un formador de haces personalizado y de precisión multifase y un procesamiento masivo en paralelo. Así, capta una cantidad enorme de datos acústicos en cada transmisión y realiza la reconstrucción digital de haces, junto con un procesamiento focal con optimización matemática. De esta forma, crea imágenes en tiempo real de una velocidad de imagen, uniformidad y penetración excepcionales.
Supera con creces el rendimiento de los ultrasonidos convencionales y alcanza nuevas cotas de definición y claridad. Su arquitectura patentada incorpora un formador de haces personalizado y de precisión multifase y un procesamiento masivo en paralelo. Así, capta una cantidad enorme de datos acústicos en cada transmisión y realiza la reconstrucción digital de haces, junto con un procesamiento focal con optimización matemática. De esta forma, crea imágenes en tiempo real de una velocidad de imagen, uniformidad y penetración excepcionales.
Tecnología de transductor de Onda Pura (PureWave)
Tecnología de transductor de Onda Pura (PureWave)
Utiliza un avanzado material de cristal piezoeléctrico para admitir un rango de frecuencia más amplio, lo que permite la penetración y la resolución en una gran variedad de tipos de examen. Esto ayuda a proporcionar imágenes detalladas tanto en estructuras profundas como superficiales, al tiempo que ofrece una calidad de imagen uniforme.
Tecnología de transductor de Onda Pura (PureWave)
Utiliza un avanzado material de cristal piezoeléctrico para admitir un rango de frecuencia más amplio, lo que permite la penetración y la resolución en una gran variedad de tipos de examen. Esto ayuda a proporcionar imágenes detalladas tanto en estructuras profundas como superficiales, al tiempo que ofrece una calidad de imagen uniforme.
Tecnología de transductor de Onda Pura (PureWave)
Utiliza un avanzado material de cristal piezoeléctrico para admitir un rango de frecuencia más amplio, lo que permite la penetración y la resolución en una gran variedad de tipos de examen. Esto ayuda a proporcionar imágenes detalladas tanto en estructuras profundas como superficiales, al tiempo que ofrece una calidad de imagen uniforme.
Utiliza un avanzado material de cristal piezoeléctrico para admitir un rango de frecuencia más amplio, lo que permite la penetración y la resolución en una gran variedad de tipos de examen. Esto ayuda a proporcionar imágenes detalladas tanto en estructuras profundas como superficiales, al tiempo que ofrece una calidad de imagen uniforme.
Doppler automático
Doppler automático
Ajusta automáticamente la configuración Doppler espectral y de color en función de las características anatómicas y del flujo, lo que ayuda a la optimización manual y permite realizar evaluaciones Doppler coherentes entre los usuarios.
Doppler automático
Ajusta automáticamente la configuración Doppler espectral y de color en función de las características anatómicas y del flujo, lo que ayuda a la optimización manual y permite realizar evaluaciones Doppler coherentes entre los usuarios.
Doppler automático
Ajusta automáticamente la configuración Doppler espectral y de color en función de las características anatómicas y del flujo, lo que ayuda a la optimización manual y permite realizar evaluaciones Doppler coherentes entre los usuarios.
Ajusta automáticamente la configuración Doppler espectral y de color en función de las características anatómicas y del flujo, lo que ayuda a la optimización manual y permite realizar evaluaciones Doppler coherentes entre los usuarios.
MFI
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
Fusión de imágenes y navegación: modalidad de fusión fácil de utilizar y guiado intervencionista
Fusión de imágenes y navegación: modalidad de fusión fácil de utilizar y guiado intervencionista
Tome decisiones eficientes, incluso en casos de diagnóstico complejos, gracias a las funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados para que los médicos consigan una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas.
Fusión de imágenes y navegación: modalidad de fusión fácil de utilizar y guiado intervencionista
Tome decisiones eficientes, incluso en casos de diagnóstico complejos, gracias a las funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados para que los médicos consigan una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas.
Fusión de imágenes y navegación: modalidad de fusión fácil de utilizar y guiado intervencionista
Tome decisiones eficientes, incluso en casos de diagnóstico complejos, gracias a las funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados para que los médicos consigan una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas.
Fusión de imágenes y navegación: modalidad de fusión fácil de utilizar y guiado intervencionista
Fusión de imágenes y navegación: modalidad de fusión fácil de utilizar y guiado intervencionista
Tome decisiones eficientes, incluso en casos de diagnóstico complejos, gracias a las funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados para que los médicos consigan una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas.
Sólida seguridad del sistema: protección para los datos de pacientes
Sólida seguridad del sistema: protección para los datos de pacientes
Los hospitales y los centros sanitarios están gastando más en proteger sus sistemas y datos de pacientes de los ciberataques. Por eso, el gasto en ciberseguridad para el sector sanitario superará los 65 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Los dispositivos de ultrasonidos cuentan con una gran movilidad y pueden tener cable o ser inalámbricos. Como resultado, Philips ha convertido la seguridad en una prioridad para los sistemas de ultrasonidos.
Sólida seguridad del sistema: protección para los datos de pacientes
Los hospitales y los centros sanitarios están gastando más en proteger sus sistemas y datos de pacientes de los ciberataques. Por eso, el gasto en ciberseguridad para el sector sanitario superará los 65 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Los dispositivos de ultrasonidos cuentan con una gran movilidad y pueden tener cable o ser inalámbricos. Como resultado, Philips ha convertido la seguridad en una prioridad para los sistemas de ultrasonidos.
Sólida seguridad del sistema: protección para los datos de pacientes
Los hospitales y los centros sanitarios están gastando más en proteger sus sistemas y datos de pacientes de los ciberataques. Por eso, el gasto en ciberseguridad para el sector sanitario superará los 65 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Los dispositivos de ultrasonidos cuentan con una gran movilidad y pueden tener cable o ser inalámbricos. Como resultado, Philips ha convertido la seguridad en una prioridad para los sistemas de ultrasonidos.
Sólida seguridad del sistema: protección para los datos de pacientes
Sólida seguridad del sistema: protección para los datos de pacientes
Los hospitales y los centros sanitarios están gastando más en proteger sus sistemas y datos de pacientes de los ciberataques. Por eso, el gasto en ciberseguridad para el sector sanitario superará los 65 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Los dispositivos de ultrasonidos cuentan con una gran movilidad y pueden tener cable o ser inalámbricos. Como resultado, Philips ha convertido la seguridad en una prioridad para los sistemas de ultrasonidos.
Collaboration Live
Collaboration Live
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Collaboration Live
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Collaboration Live
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Servicios
Servicios
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y los nuevos entornos de atención ponen de relieve los retos relacionados con el personal, la variabilidad de las competencias necesarias y la estandarización de la calidad. Aquí es donde nuestros servicios y soluciones pueden ayudarle: obtenga un servicio adaptado a sus necesidades con nuestros contratos de servicio, que ofrecen educación y formación clínica y técnica para mantener al día sus conocimientos, maximizar su inversión en equipos con Technology Maximizer y ampliar su equipo sin expandirlo con Collaboration Live.
Servicios
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y los nuevos entornos de atención ponen de relieve los retos relacionados con el personal, la variabilidad de las competencias necesarias y la estandarización de la calidad. Aquí es donde nuestros servicios y soluciones pueden ayudarle: obtenga un servicio adaptado a sus necesidades con nuestros contratos de servicio, que ofrecen educación y formación clínica y técnica para mantener al día sus conocimientos, maximizar su inversión en equipos con Technology Maximizer y ampliar su equipo sin expandirlo con Collaboration Live.
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La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y los nuevos entornos de atención ponen de relieve los retos relacionados con el personal, la variabilidad de las competencias necesarias y la estandarización de la calidad. Aquí es donde nuestros servicios y soluciones pueden ayudarle: obtenga un servicio adaptado a sus necesidades con nuestros contratos de servicio, que ofrecen educación y formación clínica y técnica para mantener al día sus conocimientos, maximizar su inversión en equipos con Technology Maximizer y ampliar su equipo sin expandirlo con Collaboration Live.
Formación
Formación
Nuestros completos programas de formación están diseñados para impulsar la excelencia clínica, aumentar el uso de las funciones avanzadas del sistema, infundir confianza al médico en la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el desarrollo profesional y el trabajo en equipo y, en última instancia, ofrecer una experiencia excepcional al paciente.
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Nuestros completos programas de formación están diseñados para impulsar la excelencia clínica, aumentar el uso de las funciones avanzadas del sistema, infundir confianza al médico en la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el desarrollo profesional y el trabajo en equipo y, en última instancia, ofrecer una experiencia excepcional al paciente.
Formación
Nuestros completos programas de formación están diseñados para impulsar la excelencia clínica, aumentar el uso de las funciones avanzadas del sistema, infundir confianza al médico en la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el desarrollo profesional y el trabajo en equipo y, en última instancia, ofrecer una experiencia excepcional al paciente.
Nuestros completos programas de formación están diseñados para impulsar la excelencia clínica, aumentar el uso de las funciones avanzadas del sistema, infundir confianza al médico en la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el desarrollo profesional y el trabajo en equipo y, en última instancia, ofrecer una experiencia excepcional al paciente.
Auto Measure Abdomen
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
Auto Measure Abdomen es una herramienta con tecnología de IA que identifica automáticamente la anatomía abdominal y los bordes de los órganos para colocar calibradores con una mínima intervención del usuario. Gracias a ello, se pueden lograr mediciones más uniformes entre los usuarios, a la vez que se reducen los pasos manuales y optimiza los flujos de trabajo de los exámenes.
Auto Measure Abdomen
Auto Measure Abdomen es una herramienta con tecnología de IA que identifica automáticamente la anatomía abdominal y los bordes de los órganos para colocar calibradores con una mínima intervención del usuario. Gracias a ello, se pueden lograr mediciones más uniformes entre los usuarios, a la vez que se reducen los pasos manuales y optimiza los flujos de trabajo de los exámenes.
Auto Measure Abdomen
Auto Measure Abdomen es una herramienta con tecnología de IA que identifica automáticamente la anatomía abdominal y los bordes de los órganos para colocar calibradores con una mínima intervención del usuario. Gracias a ello, se pueden lograr mediciones más uniformes entre los usuarios, a la vez que se reducen los pasos manuales y optimiza los flujos de trabajo de los exámenes.
Auto Measure Abdomen es una herramienta con tecnología de IA que identifica automáticamente la anatomía abdominal y los bordes de los órganos para colocar calibradores con una mínima intervención del usuario. Gracias a ello, se pueden lograr mediciones más uniformes entre los usuarios, a la vez que se reducen los pasos manuales y optimiza los flujos de trabajo de los exámenes.
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
Captura y almacena automáticamente bucles de imágenes continuos durante la exploración mediante el registro de datos de imágenes 2D en tiempo real. Así, se agiliza la revisión, ya que los usuarios pueden desplazarse por los fotogramas capturados y seleccionar los momentos relevantes para la documentación, al tiempo que se reduce la necesidad de adquirir clips manualmente.
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
Captura y almacena automáticamente bucles de imágenes continuos durante la exploración mediante el registro de datos de imágenes 2D en tiempo real. Así, se agiliza la revisión, ya que los usuarios pueden desplazarse por los fotogramas capturados y seleccionar los momentos relevantes para la documentación, al tiempo que se reduce la necesidad de adquirir clips manualmente.
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
Captura y almacena automáticamente bucles de imágenes continuos durante la exploración mediante el registro de datos de imágenes 2D en tiempo real. Así, se agiliza la revisión, ya que los usuarios pueden desplazarse por los fotogramas capturados y seleccionar los momentos relevantes para la documentación, al tiempo que se reduce la necesidad de adquirir clips manualmente.
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
2D Auto Cine de Philips para facilitar la selección de fotogramas
Captura y almacena automáticamente bucles de imágenes continuos durante la exploración mediante el registro de datos de imágenes 2D en tiempo real. Así, se agiliza la revisión, ya que los usuarios pueden desplazarse por los fotogramas capturados y seleccionar los momentos relevantes para la documentación, al tiempo que se reduce la necesidad de adquirir clips manualmente.
Elastografía y Auto ElastQ
Elastografía y Auto ElastQ
La plataforma de ultrasonidos de Philips admite los métodos de elastografía por ondas de cizalla y deformación. Los métodos de elastografía por onda transversal ElastQ Imaging emplean una representación de pulsos para generar y detectar la velocidad de propagación de las ondas transversales, lo que ofrece una visualización y medición cuantitativas de la rigidez del tejido. Pruebe nuestra evaluación hepática de última generación con Auto ElastQ. Auto ElastQ diseñado para simplificar el flujo de trabajo del usuario con mediciones cuantitativas de onda transversal en tiempo real.
Elastografía y Auto ElastQ
La plataforma de ultrasonidos de Philips admite los métodos de elastografía por ondas de cizalla y deformación. Los métodos de elastografía por onda transversal ElastQ Imaging emplean una representación de pulsos para generar y detectar la velocidad de propagación de las ondas transversales, lo que ofrece una visualización y medición cuantitativas de la rigidez del tejido. Pruebe nuestra evaluación hepática de última generación con Auto ElastQ. Auto ElastQ diseñado para simplificar el flujo de trabajo del usuario con mediciones cuantitativas de onda transversal en tiempo real.
Elastografía y Auto ElastQ
La plataforma de ultrasonidos de Philips admite los métodos de elastografía por ondas de cizalla y deformación. Los métodos de elastografía por onda transversal ElastQ Imaging emplean una representación de pulsos para generar y detectar la velocidad de propagación de las ondas transversales, lo que ofrece una visualización y medición cuantitativas de la rigidez del tejido. Pruebe nuestra evaluación hepática de última generación con Auto ElastQ. Auto ElastQ diseñado para simplificar el flujo de trabajo del usuario con mediciones cuantitativas de onda transversal en tiempo real.
La plataforma de ultrasonidos de Philips admite los métodos de elastografía por ondas de cizalla y deformación. Los métodos de elastografía por onda transversal ElastQ Imaging emplean una representación de pulsos para generar y detectar la velocidad de propagación de las ondas transversales, lo que ofrece una visualización y medición cuantitativas de la rigidez del tejido. Pruebe nuestra evaluación hepática de última generación con Auto ElastQ. Auto ElastQ diseñado para simplificar el flujo de trabajo del usuario con mediciones cuantitativas de onda transversal en tiempo real.
Quad Imaging
Quad Imaging
La visualización Quad o ( Quad Imaging) permite una evaluación del ILA (Índice de Líquido Amniótico) eficaz y coherente al reducir los pasos manuales y la variabilidad. Se ha diseñado para respaldar un flujo de trabajo eficiente y para reducir la necesidad de almacenamiento en las prácticas de OB.
Quad Imaging
La visualización Quad o ( Quad Imaging) permite una evaluación del ILA (Índice de Líquido Amniótico) eficaz y coherente al reducir los pasos manuales y la variabilidad. Se ha diseñado para respaldar un flujo de trabajo eficiente y para reducir la necesidad de almacenamiento en las prácticas de OB.
Quad Imaging
La visualización Quad o ( Quad Imaging) permite una evaluación del ILA (Índice de Líquido Amniótico) eficaz y coherente al reducir los pasos manuales y la variabilidad. Se ha diseñado para respaldar un flujo de trabajo eficiente y para reducir la necesidad de almacenamiento en las prácticas de OB.
La visualización Quad o ( Quad Imaging) permite una evaluación del ILA (Índice de Líquido Amniótico) eficaz y coherente al reducir los pasos manuales y la variabilidad. Se ha diseñado para respaldar un flujo de trabajo eficiente y para reducir la necesidad de almacenamiento en las prácticas de OB.
Koios
Koios
El sistema de ayuda a la toma de decisiones mediante IA Koios, disponible con el sistema de ultrasonidos de Philips tanto integrado como independiente, permite a los médicos clasificar las lesiones mamarias y los nódulos tiroideos. La integración con Koios Bi-RADS ofrece interpretación y evaluación del riesgo de malignidad en menos de 2 segundos, y también aprovecha el software Koios Ti-RADS para admitir clasificaciones de lesiones fiables utilizando más de 350.000 casos de patología probada.
Koios
El sistema de ayuda a la toma de decisiones mediante IA Koios, disponible con el sistema de ultrasonidos de Philips tanto integrado como independiente, permite a los médicos clasificar las lesiones mamarias y los nódulos tiroideos. La integración con Koios Bi-RADS ofrece interpretación y evaluación del riesgo de malignidad en menos de 2 segundos, y también aprovecha el software Koios Ti-RADS para admitir clasificaciones de lesiones fiables utilizando más de 350.000 casos de patología probada.
Koios
El sistema de ayuda a la toma de decisiones mediante IA Koios, disponible con el sistema de ultrasonidos de Philips tanto integrado como independiente, permite a los médicos clasificar las lesiones mamarias y los nódulos tiroideos. La integración con Koios Bi-RADS ofrece interpretación y evaluación del riesgo de malignidad en menos de 2 segundos, y también aprovecha el software Koios Ti-RADS para admitir clasificaciones de lesiones fiables utilizando más de 350.000 casos de patología probada.
El sistema de ayuda a la toma de decisiones mediante IA Koios, disponible con el sistema de ultrasonidos de Philips tanto integrado como independiente, permite a los médicos clasificar las lesiones mamarias y los nódulos tiroideos. La integración con Koios Bi-RADS ofrece interpretación y evaluación del riesgo de malignidad en menos de 2 segundos, y también aprovecha el software Koios Ti-RADS para admitir clasificaciones de lesiones fiables utilizando más de 350.000 casos de patología probada.
Super Resolution MVI con momento de llegada y tiempo al pico
Super Resolution MVI con momento de llegada y tiempo al pico
Mejora la visualización del flujo microvascular de baja velocidad a la vez que proporciona información temporal como el momento de llegada y el tiempo al pico. Esto permite una evaluación más detallada de los patrones del flujo y hace que la evaluación sea consistente entre los usuarios.
Super Resolution MVI con momento de llegada y tiempo al pico
Mejora la visualización del flujo microvascular de baja velocidad a la vez que proporciona información temporal como el momento de llegada y el tiempo al pico. Esto permite una evaluación más detallada de los patrones del flujo y hace que la evaluación sea consistente entre los usuarios.
Super Resolution MVI con momento de llegada y tiempo al pico
Mejora la visualización del flujo microvascular de baja velocidad a la vez que proporciona información temporal como el momento de llegada y el tiempo al pico. Esto permite una evaluación más detallada de los patrones del flujo y hace que la evaluación sea consistente entre los usuarios.
Super Resolution MVI con momento de llegada y tiempo al pico
Super Resolution MVI con momento de llegada y tiempo al pico
Mejora la visualización del flujo microvascular de baja velocidad a la vez que proporciona información temporal como el momento de llegada y el tiempo al pico. Esto permite una evaluación más detallada de los patrones del flujo y hace que la evaluación sea consistente entre los usuarios.
Ultrasonidos con contraste (CEUS)
Ultrasonidos con contraste (CEUS)
CEUS puede transformar el papel de los ultrasonidos en el hígado, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; asimismo, brinda un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
Ultrasonidos con contraste (CEUS)
CEUS puede transformar el papel de los ultrasonidos en el hígado, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; asimismo, brinda un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
Ultrasonidos con contraste (CEUS)
CEUS puede transformar el papel de los ultrasonidos en el hígado, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; asimismo, brinda un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
CEUS puede transformar el papel de los ultrasonidos en el hígado, ya que permite estudiar patrones de mejora de posibles lesiones hepáticas en tiempo real; asimismo, brinda un enfoque no ionizante alternativo para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Auto Scan de última generación
Auto Scan de última generación
Analiza continuamente la calidad de la imagen en tiempo real y ajusta automáticamente los parámetros clave durante la exploración. De este modo, se ve reducida la necesidad de ajustes manuales y, al mismo tiempo, mejora la facilidad de uso del transductor, lo que permite una adquisición de imágenes consistente entre usuarios y tipos de examen.
Auto Scan de última generación
Analiza continuamente la calidad de la imagen en tiempo real y ajusta automáticamente los parámetros clave durante la exploración. De este modo, se ve reducida la necesidad de ajustes manuales y, al mismo tiempo, mejora la facilidad de uso del transductor, lo que permite una adquisición de imágenes consistente entre usuarios y tipos de examen.
Auto Scan de última generación
Analiza continuamente la calidad de la imagen en tiempo real y ajusta automáticamente los parámetros clave durante la exploración. De este modo, se ve reducida la necesidad de ajustes manuales y, al mismo tiempo, mejora la facilidad de uso del transductor, lo que permite una adquisición de imágenes consistente entre usuarios y tipos de examen.
Analiza continuamente la calidad de la imagen en tiempo real y ajusta automáticamente los parámetros clave durante la exploración. De este modo, se ve reducida la necesidad de ajustes manuales y, al mismo tiempo, mejora la facilidad de uso del transductor, lo que permite una adquisición de imágenes consistente entre usuarios y tipos de examen.
FlexVue con vista ortogonal
FlexVue con vista ortogonal
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
FlexVue con vista ortogonal
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
FlexVue con vista ortogonal
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
Herramientas fáciles de usar diseñadas para extraer planos anatómicos complejos de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada, que ofrece una flexibilidad excepcional durante la adquisición de planos, integra un completo paquete de medición que aumenta la precisión de las cuantificaciones.
Sistema de imágenes nSIGHT
Sistema de imágenes nSIGHT
Supera con creces el rendimiento de los ultrasonidos convencionales y alcanza nuevas cotas de definición y claridad. Su arquitectura patentada incorpora un formador de haces personalizado y de precisión multifase y un procesamiento masivo en paralelo. Así, capta una cantidad enorme de datos acústicos en cada transmisión y realiza la reconstrucción digital de haces, junto con un procesamiento focal con optimización matemática. De esta forma, crea imágenes en tiempo real de una velocidad de imagen, uniformidad y penetración excepcionales.
Sistema de imágenes nSIGHT
Supera con creces el rendimiento de los ultrasonidos convencionales y alcanza nuevas cotas de definición y claridad. Su arquitectura patentada incorpora un formador de haces personalizado y de precisión multifase y un procesamiento masivo en paralelo. Así, capta una cantidad enorme de datos acústicos en cada transmisión y realiza la reconstrucción digital de haces, junto con un procesamiento focal con optimización matemática. De esta forma, crea imágenes en tiempo real de una velocidad de imagen, uniformidad y penetración excepcionales.
Sistema de imágenes nSIGHT
Supera con creces el rendimiento de los ultrasonidos convencionales y alcanza nuevas cotas de definición y claridad. Su arquitectura patentada incorpora un formador de haces personalizado y de precisión multifase y un procesamiento masivo en paralelo. Así, capta una cantidad enorme de datos acústicos en cada transmisión y realiza la reconstrucción digital de haces, junto con un procesamiento focal con optimización matemática. De esta forma, crea imágenes en tiempo real de una velocidad de imagen, uniformidad y penetración excepcionales.
Supera con creces el rendimiento de los ultrasonidos convencionales y alcanza nuevas cotas de definición y claridad. Su arquitectura patentada incorpora un formador de haces personalizado y de precisión multifase y un procesamiento masivo en paralelo. Así, capta una cantidad enorme de datos acústicos en cada transmisión y realiza la reconstrucción digital de haces, junto con un procesamiento focal con optimización matemática. De esta forma, crea imágenes en tiempo real de una velocidad de imagen, uniformidad y penetración excepcionales.
Tecnología de transductor de Onda Pura (PureWave)
Tecnología de transductor de Onda Pura (PureWave)
Utiliza un avanzado material de cristal piezoeléctrico para admitir un rango de frecuencia más amplio, lo que permite la penetración y la resolución en una gran variedad de tipos de examen. Esto ayuda a proporcionar imágenes detalladas tanto en estructuras profundas como superficiales, al tiempo que ofrece una calidad de imagen uniforme.
Tecnología de transductor de Onda Pura (PureWave)
Utiliza un avanzado material de cristal piezoeléctrico para admitir un rango de frecuencia más amplio, lo que permite la penetración y la resolución en una gran variedad de tipos de examen. Esto ayuda a proporcionar imágenes detalladas tanto en estructuras profundas como superficiales, al tiempo que ofrece una calidad de imagen uniforme.
Tecnología de transductor de Onda Pura (PureWave)
Utiliza un avanzado material de cristal piezoeléctrico para admitir un rango de frecuencia más amplio, lo que permite la penetración y la resolución en una gran variedad de tipos de examen. Esto ayuda a proporcionar imágenes detalladas tanto en estructuras profundas como superficiales, al tiempo que ofrece una calidad de imagen uniforme.
Utiliza un avanzado material de cristal piezoeléctrico para admitir un rango de frecuencia más amplio, lo que permite la penetración y la resolución en una gran variedad de tipos de examen. Esto ayuda a proporcionar imágenes detalladas tanto en estructuras profundas como superficiales, al tiempo que ofrece una calidad de imagen uniforme.
Doppler automático
Doppler automático
Ajusta automáticamente la configuración Doppler espectral y de color en función de las características anatómicas y del flujo, lo que ayuda a la optimización manual y permite realizar evaluaciones Doppler coherentes entre los usuarios.
Doppler automático
Ajusta automáticamente la configuración Doppler espectral y de color en función de las características anatómicas y del flujo, lo que ayuda a la optimización manual y permite realizar evaluaciones Doppler coherentes entre los usuarios.
Doppler automático
Ajusta automáticamente la configuración Doppler espectral y de color en función de las características anatómicas y del flujo, lo que ayuda a la optimización manual y permite realizar evaluaciones Doppler coherentes entre los usuarios.
Ajusta automáticamente la configuración Doppler espectral y de color en función de las características anatómicas y del flujo, lo que ayuda a la optimización manual y permite realizar evaluaciones Doppler coherentes entre los usuarios.
MFI
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
Fusión de imágenes y navegación: modalidad de fusión fácil de utilizar y guiado intervencionista
Fusión de imágenes y navegación: modalidad de fusión fácil de utilizar y guiado intervencionista
Tome decisiones eficientes, incluso en casos de diagnóstico complejos, gracias a las funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados para que los médicos consigan una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas.
Fusión de imágenes y navegación: modalidad de fusión fácil de utilizar y guiado intervencionista
Tome decisiones eficientes, incluso en casos de diagnóstico complejos, gracias a las funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados para que los médicos consigan una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas.
Fusión de imágenes y navegación: modalidad de fusión fácil de utilizar y guiado intervencionista
Tome decisiones eficientes, incluso en casos de diagnóstico complejos, gracias a las funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados para que los médicos consigan una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas.
Fusión de imágenes y navegación: modalidad de fusión fácil de utilizar y guiado intervencionista
Fusión de imágenes y navegación: modalidad de fusión fácil de utilizar y guiado intervencionista
Tome decisiones eficientes, incluso en casos de diagnóstico complejos, gracias a las funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados para que los médicos consigan una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas.
Sólida seguridad del sistema: protección para los datos de pacientes
Sólida seguridad del sistema: protección para los datos de pacientes
Los hospitales y los centros sanitarios están gastando más en proteger sus sistemas y datos de pacientes de los ciberataques. Por eso, el gasto en ciberseguridad para el sector sanitario superará los 65 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Los dispositivos de ultrasonidos cuentan con una gran movilidad y pueden tener cable o ser inalámbricos. Como resultado, Philips ha convertido la seguridad en una prioridad para los sistemas de ultrasonidos.
Sólida seguridad del sistema: protección para los datos de pacientes
Los hospitales y los centros sanitarios están gastando más en proteger sus sistemas y datos de pacientes de los ciberataques. Por eso, el gasto en ciberseguridad para el sector sanitario superará los 65 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Los dispositivos de ultrasonidos cuentan con una gran movilidad y pueden tener cable o ser inalámbricos. Como resultado, Philips ha convertido la seguridad en una prioridad para los sistemas de ultrasonidos.
Sólida seguridad del sistema: protección para los datos de pacientes
Los hospitales y los centros sanitarios están gastando más en proteger sus sistemas y datos de pacientes de los ciberataques. Por eso, el gasto en ciberseguridad para el sector sanitario superará los 65 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Los dispositivos de ultrasonidos cuentan con una gran movilidad y pueden tener cable o ser inalámbricos. Como resultado, Philips ha convertido la seguridad en una prioridad para los sistemas de ultrasonidos.
Sólida seguridad del sistema: protección para los datos de pacientes
Sólida seguridad del sistema: protección para los datos de pacientes
Los hospitales y los centros sanitarios están gastando más en proteger sus sistemas y datos de pacientes de los ciberataques. Por eso, el gasto en ciberseguridad para el sector sanitario superará los 65 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Los dispositivos de ultrasonidos cuentan con una gran movilidad y pueden tener cable o ser inalámbricos. Como resultado, Philips ha convertido la seguridad en una prioridad para los sistemas de ultrasonidos.
Collaboration Live
Collaboration Live
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
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Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Collaboration Live
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Servicios
Servicios
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y los nuevos entornos de atención ponen de relieve los retos relacionados con el personal, la variabilidad de las competencias necesarias y la estandarización de la calidad. Aquí es donde nuestros servicios y soluciones pueden ayudarle: obtenga un servicio adaptado a sus necesidades con nuestros contratos de servicio, que ofrecen educación y formación clínica y técnica para mantener al día sus conocimientos, maximizar su inversión en equipos con Technology Maximizer y ampliar su equipo sin expandirlo con Collaboration Live.
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La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y los nuevos entornos de atención ponen de relieve los retos relacionados con el personal, la variabilidad de las competencias necesarias y la estandarización de la calidad. Aquí es donde nuestros servicios y soluciones pueden ayudarle: obtenga un servicio adaptado a sus necesidades con nuestros contratos de servicio, que ofrecen educación y formación clínica y técnica para mantener al día sus conocimientos, maximizar su inversión en equipos con Technology Maximizer y ampliar su equipo sin expandirlo con Collaboration Live.
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La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y los nuevos entornos de atención ponen de relieve los retos relacionados con el personal, la variabilidad de las competencias necesarias y la estandarización de la calidad. Aquí es donde nuestros servicios y soluciones pueden ayudarle: obtenga un servicio adaptado a sus necesidades con nuestros contratos de servicio, que ofrecen educación y formación clínica y técnica para mantener al día sus conocimientos, maximizar su inversión en equipos con Technology Maximizer y ampliar su equipo sin expandirlo con Collaboration Live.
Formación
Formación
Nuestros completos programas de formación están diseñados para impulsar la excelencia clínica, aumentar el uso de las funciones avanzadas del sistema, infundir confianza al médico en la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el desarrollo profesional y el trabajo en equipo y, en última instancia, ofrecer una experiencia excepcional al paciente.
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Nuestros completos programas de formación están diseñados para impulsar la excelencia clínica, aumentar el uso de las funciones avanzadas del sistema, infundir confianza al médico en la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el desarrollo profesional y el trabajo en equipo y, en última instancia, ofrecer una experiencia excepcional al paciente.
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Nuestros completos programas de formación están diseñados para impulsar la excelencia clínica, aumentar el uso de las funciones avanzadas del sistema, infundir confianza al médico en la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el desarrollo profesional y el trabajo en equipo y, en última instancia, ofrecer una experiencia excepcional al paciente.
Disponible en determinados países en los que no se requiere registro adicional. Consulte a su representante de Philips para obtener más información.
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