Radiología

Ante la escasez de personal y el aumento de la demanda, los servicios de Radiología necesitan exploraciones rápidas e intuitivas que permitan obtener resultados diagnósticos fiables desde el primer momento. Los flujos de trabajo inteligentes y automatizados, centrados en el paciente y en los profesionales e integrados con inteligencia artificial, aumentan la confianza clínica y permiten dedicar más tiempo a la atención al paciente. La integración de sistemas, software y flujos de trabajo en ecosistemas interoperables y sostenibles permite avanzar hacia una radiología más conectada y basada en datos. Las plataformas escalables en la nube y las herramientas de colaboración remota ayudan a los equipos a obtener resultados diagnósticos de alta calidad, independientemente de dónde se encuentren. Consulte a continuación los productos destacados, innovaciones e historia de inspiración.