En la última década nos hemos convertido en una empresa líder centrada en la tecnología sanitaria
En Philips, nuestro propósito es mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de una innovación significativa. Nuestro objetivo es mejorar 2500 millones de vidas al año para 2030, entre ellas, 400 millones de vidas en comunidades desatendidas.
Como empresa tecnológica, nosotros (y nuestros licenciatarios de marca) innovamos para las personas con una convicción constante: siempre hay una manera de mejorar la vida.
En Philips, nuestro objetivo es ofrecer un mayor valor añadido a largo plazo a nuestros clientes y accionistas, al mismo tiempo que actuamos de forma responsable con nuestro planeta y la sociedad, en colaboración con nuestros stakeholders.
Innovar para abordar los retos sanitarios mundiales
Estamos orgullosos de nuestra herencia de innovación pionera, que se remonta a casi 130 años atrás. La innovación significativa, centrada en las necesidades de nuestros clientes, sigue siendo el centro de todo lo que hacemos.
~9%of sales invested in R&D in 2025
Transforming healthcare deliveryPhilips was named a Clarivate Top 100 Global Innovator ™ 13th year in a row.Más información
676Medtech patent applications in 2025
MedTech patent filingsPhilips was the #1 company with European Patent Office in 2025.Más información
~50%software/data science focus in R&D in 2025
Trust and innovation go hand in hand79% of healthcare professionals are optimistic that AI could improve patient outcomes, but trust in the technology must be earned – so how to do this?Más información
53,000patent rights
People- and patient-centric innovationWe focus on innovations in monitoring, interventional, imaging, enterprise informatics and personal health.Más información
Sin embargo, en un sector tan cambiante como el nuestro, rara vez podemos innovar de forma aislada. Cada vez más, esto significa colaborar con profesionales de la salud, empresas emergentes, universidades (especialmente hospitales universitarios) y otras compañías.
Como empresa responsable, trabajamos de forma sostenible, con altos medio ambiente, social y gobierno (ESG, por sus siglas en inglés). Seguimos integrando la sostenibilidad en nuestra forma de hacer negocios, tanto en nuestras propias operaciones como en otras, junto con nuestros socios.
El éxito continuo de nuestra empresa depende de que cada empleado se sienta valorado, respetado y capacitado para contribuir plenamente.
Nuestra estructura de gestión combina un liderazgo responsable y una supervisión independiente
Los productos van y vienen... Las tecnologías cambian... Pero el objetivo de Philips sigue siendo el mismo: crear una innovación significativa que mejore la salud y el bienestar de las personas.
En Philips queremos que la gente esté sana, viva bien y disfrute de la vida. Somos una empresa tecnológica que se preocupa por las personas y el planeta.