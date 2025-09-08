Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una compañía líder en tecnología de la salud centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de una innovación con impacto. La innovación de Philips, centrada en el paciente y en las personas, se apoya en tecnología avanzada y en un profundo conocimiento clínico y del consumidor para ofrecer soluciones de Personal Health a los consumidores y soluciones profesionales de salud para los proveedores sanitarios y sus pacientes, tanto en el entorno hospitalario como en el domicilio.

Con sede en los Países Bajos, la compañía es líder en imagen diagnóstica, ecografía, terapias guiadas por imagen, monitorización e informática clínica empresarial, así como en el ámbito de Personal Health. En 2025, Philips alcanzó unas ventas de 18.000 millones de euros y cuenta con aproximadamente 64.800 empleados, con actividades comerciales y de servicios en más de 100 países. Las noticias sobre Philips están disponibles en Centro de noticias.