La experiencia incorporó contenidos audiovisuales desarrollados para las condiciones propias de una exploración de RM, con ritmo visual pausado, música calmada y personajes familiares, con el objetivo de acompañar al niño durante la prueba y hacer el entorno más comprensible y cercano. Estos contenidos fueron desarrollados en colaboración con The Walt Disney Company y concebidos para el contexto específico de la resonancia magnética pediátrica. Philips Ambient Experience mostrará varias piezas de animación original de Disney creadas especialmente para su uso en hospitales, con orientación clínica de Philips. Los niños y sus familias pueden elegir personajes de todo el universo Disney como Mickey y Minnie Mouse, superhéroes de Marvel, personajes de Star Wars, Princesas Disney y muchos más, que se reúnen por primera vez en un entorno diagnóstico.