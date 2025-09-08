Un estudio europeo muestra cómo una experiencia audiovisual puede ayudar a reducir el estrés de los niños durante la resonancia magnética
- Jul 8, 2026
- 2 minutos
En resumen
El Hospital Sant Joan de Déu presenta un estudio europeo, con la participación de Philips y The Walt Disney Company sobre una experiencia audiovisual diseñada para acompañar a pacientes pediátricos durante la prueba de resonancia magnética.
El trabajo analizó a 175 niños en seis hospitales europeos para evaluar el impacto de esta experiencia durante la exploración.
El estudio, publicado en Pediatric Radiology, apunta a una reducción del estrés observado por el personal sanitario y de las incidencias durante la exploración en niños de 6 a 10 años.
Barcelona, 2 de julio de 2026. El Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ha presentado hoy los resultados de un estudio multicéntrico europeo que analiza cómo una experiencia audiovisual diseñada específicamente para niños puede contribuir a que la resonancia magnética pediátrica sea más cercana, comprensible y llevadera para los pacientes más pequeños.
La investigación se ha centrado en pacientes pediátricos que se someten a una resonancia magnética permaneciendo despiertos, una situación en la que el entorno, la preparación y el acompañamiento durante la prueba pueden influir de forma relevante en cómo viven la experiencia.
Publicado en la revista Pediatric Radiology bajo el título Magnetic resonance imaging related anxiety and workflow: impact of a child-friendly audio-visual intervention, el estudio incluyó a 175 niños de entre 6 y 12 años en seis hospitales europeos. Entre los centros participantes se encuentra el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, con el Dr. Emilio J. Inarejos Clemente, del Departamento de Diagnóstico por Imagen, como uno de los autores del trabajo.
La resonancia magnética es una herramienta diagnóstica clave en pediatría, pero puede resultar especialmente exigente para los niños. Para muchos niños, la resonancia magnética puede resultar intimidante. El tamaño del equipo, el ruido y la necesidad de permanecer inmóviles durante hasta 40 minutos pueden hacer que la experiencia resulte exigente. Según estudios previos, hasta el 66% de los pacientes pediátricos afirma sentirse ansioso durante una resonancia magnética. Esta ansiedad o la sensación de claustrofobia pueden derivar en repeticiones de secuencias, procedimientos más largos y, en determinados casos, en la necesidad de valorar alternativas asistenciales como la sedación, siempre bajo criterio del equipo clínico.
En este contexto, el estudio* evaluó si una experiencia audiovisual adaptada a pacientes pediátricos podía contribuir a crear un entorno más calmado y a favorecer un desarrollo más ágil de la exploración. Para ello, los niños realizaron la resonancia magnética en equipos Philips equipados con Ambient Experience, una solución que integra imagen, sonido e iluminación ambiental para crear un entorno más adaptado al paciente pediátrico.
La experiencia incorporó contenidos audiovisuales desarrollados para las condiciones propias de una exploración de RM, con ritmo visual pausado, música calmada y personajes familiares, con el objetivo de acompañar al niño durante la prueba y hacer el entorno más comprensible y cercano. Estos contenidos fueron desarrollados en colaboración con The Walt Disney Company y concebidos para el contexto específico de la resonancia magnética pediátrica. Philips Ambient Experience mostrará varias piezas de animación original de Disney creadas especialmente para su uso en hospitales, con orientación clínica de Philips. Los niños y sus familias pueden elegir personajes de todo el universo Disney como Mickey y Minnie Mouse, superhéroes de Marvel, personajes de Star Wars, Princesas Disney y muchos más, que se reúnen por primera vez en un entorno diagnóstico.
Los resultados muestran que, en niños de 6 a 10 años, los niveles de estrés observados tras la exploración se redujeron un 43% en comparación con el momento previo a la prueba. Además, las pausas durante la exploración disminuyeron un 63% frente a los procedimientos realizados sin esta experiencia audiovisual. Estos datos apuntan a que los contenidos inmersivos y adaptados al entorno pediátrico pueden ayudar a reducir determinadas interrupciones operativas, como repeticiones, pausas prolongadas o exploraciones interrumpidas, apoyando una experiencia más llevadera para el niño y un flujo de trabajo más estable para los equipos de imagen.
Los resultados del estudio muestran que, en niños de 6 a 10 años, una experiencia audiovisual diseñada específicamente para el entorno de RM puede contribuir a reducir el estrés observado y a disminuir las pausas durante la exploración, desarrollando un flujo de trabajo más estable para los equipos clínicos
Dr. Emilio J. Inarejos Clemente
“La resonancia magnética puede ser una prueba exigente para los niños, especialmente cuando deben permanecer inmóviles en un entorno desconocido y ruidoso”, señala el Dr. Emilio J. Inarejos Clemente, Departamento de Diagnóstico por Imagen del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. “Los resultados del estudio muestran que, en niños de 6 a 10 años, una experiencia audiovisual diseñada específicamente para el entorno de RM puede contribuir a reducir el estrés observado y a disminuir las pausas durante la exploración, desarrollando un flujo de trabajo más estable para los equipos clínicos”.
Desde el punto de vista asistencial, la presentación del estudio refuerza la importancia de diseñar entornos sanitarios más adaptados a las necesidades emocionales y prácticas de los pacientes pediátricos. En pruebas como la resonancia magnética, donde la colaboración del niño es esencial, cada elemento del recorrido —desde la preparación hasta el momento de la exploración— puede contribuir a mejorar su vivencia y la de sus familias.
“El ahorro de tiempo se traduce en algo más que eficiencia operativa”, explica Carla Goulart Peron, Directora Médica de Philips. “La mitad de los profesionales sanitarios encuestados afirman experimentar menos estrés y un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. Los pacientes experimentan estos beneficios directamente a través de interacciones de mayor calidad, la atención que reciben durante las citas y el tiempo que los profesionales sanitarios tienen para escucharlos. Como profesional sanitaria, sé que la confianza se construye a través de la conexión humana, y dedicar más tiempo a esos momentos beneficia a todos”.
La iniciativa que presentamos hoy se enmarca en el programa Hospital Amic que, además incluye otros aspectos como una ambientación agradable para nuestros pacientes y sus familias en todos los espacios de nuestro hospital
Mercè Jabalera
“En el Hospital Sant Joan de Déu, la experiencia del paciente es estratégica y, por ello, desde hace casi dos décadas desarrollamos un conjunto de actividades que tienen objetivos de distracción terapéuticos y que facilitan el proceso de adaptación a la hospitalización y a la enfermedad, y además favorecen la recuperación y el buen desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes”, afirma Mercè Jabalera, directora de Calidad y Experiencia del paciente del Hospital Sant Joan de Déu, y añade: “la iniciativa que presentamos hoy se enmarca en el programa Hospital Amic que, además incluye otros aspectos como una ambientación agradable para nuestros pacientes y sus familias en todos los espacios de nuestro hospital”.
Philips Ambient Experience forma parte del compromiso de la compañía con el diseño de entornos de imagen más centrados en las personas. La solución combina elementos visuales, iluminación y sonido para ayudar a crear espacios más acogedores durante procedimientos diagnósticos. En España, Philips cuenta con una presencia consolidada de Ambient Experience en hospitales, contribuyendo a la humanización de los espacios de diagnóstico por imagen.
Desde Philips, trabajamos para que la innovación ayude tanto a los pacientes y sus familias como a los profesionales sanitarios, siempre desde un enfoque centrado en las personas
Miguel de Foronda
“Este estudio refleja el valor de unir conocimiento clínico, tecnología sanitaria y diseño de experiencia para responder a una necesidad muy concreta: acompañar mejor a los niños durante una prueba compleja como la resonancia magnética”, señala Miguel de Foronda, director general de Philips Ibérica & IIG. “Desde Philips, trabajamos para que la innovación ayude tanto a los pacientes y sus familias como a los profesionales sanitarios, siempre desde un enfoque centrado en las personas”.
La colaboración entre Philips y The Walt Disney Company se centra en incorporar contenidos de Disney en entornos Philips Ambient Experience para resonancia magnética, con el objetivo de crear experiencias más familiares y reconfortantes para los niños durante la exploración. Estas experiencias se están incorporando progresivamente en entornos Philips Ambient Experience para RM en 87 países.
A través de colaboraciones de larga trayectoria con hospitales infantiles de todo el mundo, Disney ha desarrollado contenidos y entornos adaptados a contextos clínicos, contribuyendo a que las experiencias sanitarias resulten más familiares y menos intimidantes para los pacientes más pequeños.
Esto incluye el reciente cumplimiento de un compromiso de 100 millones de dólares destinado a apoyar a más de 1.700 hospitales infantiles y centros de atención pediátrica en 45 países. Además, miles de profesionales hospitalarios han recibido formación a través de programas de Disney Institute, y se han distribuido millones de artículos a niños en entornos asistenciales.
Esta colaboración entre Philips y Disney permite llevar ese impacto positivo al entorno sanitario de una forma cuidadosamente diseñada junto a Philips y a profesionales clínicos
Laura de Gracia
“Las historias y los personajes pueden ofrecer a los niños una conexión familiar en momentos que pueden resultarles difíciles o desconocidos”, afirma Laura de Gracia, responsable de RSC y Comunicación Interna The Walt Disney Company Spain. “Esta colaboración permite llevar ese impacto positivo al entorno sanitario de una forma cuidadosamente diseñada junto a Philips y a profesionales clínicos”.
La rueda de prensa celebrada hoy en el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ha contado con la participación del Dr. Inarejos como portavoz clínico principal del estudio, junto a representantes del hospital, Philips y Disney. El encuentro ha puesto de relieve el papel de la colaboración entre profesionales sanitarios, industria tecnológica y creatividad aplicada en el desarrollo de entornos asistenciales más humanos para los pacientes pediátricos.
Esta investigación aporta una nueva evidencia sobre el papel que pueden desempeñar los entornos adaptados al paciente pediátrico para mejorar la experiencia durante la resonancia magnética. Philips continuará colaborando con profesionales sanitarios y hospitales para desarrollar soluciones centradas en las personas.
* El estudio no evaluó la reducción de sedación o anestesia, por lo que no establece ninguna relación directa entre esta experiencia audiovisual y una disminución de su uso. Las decisiones sobre sedación corresponden siempre a los equipos clínicos, en función de las necesidades individuales de cada paciente.
Recursos
- De Amorim e Silva et al., 2006. Referencia citada en el comunicado global de Philips y The Walt Disney Company sobre la ansiedad en pacientes pediátricos durante resonancia magnética.
- Van der Vleuten-Chraibi S., Nauts S., Barańska D., Inarejos Clemente E.J. et al. Magnetic resonance imaging related anxiety and workflow: impact of a child-friendly audio-visual intervention. Pediatric Radiology. 2025;55:1934–1942. DOI: 10.1007/s00247-025-06308-0.