Madrid, 18 de octubre de 2019 - Royal Philips, líder mundial en tecnología sanitaria, cree que “la digitalización está revolucionando la salud y la asistencia sanitaria”. Su director de Negocio de Diagnóstico de Precisión y Terapia Guiada por Imagen, Luis Cuevas, ha analizado los últimos avances en imagen cardiovascular y cómo están mejorando la eficiencia de los profesionales y la precisión de los diagnósticos y tratamientos.
Durante el encuentro celebrado durante el congreso anual de la Sociedad Española de Cardiología, Luis Cuevas ha hecho especial hincapié en la necesidad de las empresas de innovar y reinventarse para sobrevivir. “Curiosamente, de todas las industrias que existen, la que más está innovando es la industria tecnológica médica”, ha señalado. Estas innovaciones que ha venido a presentar la compañía en el congreso de la SEC han sido desglosadas por Luis Cuevas durante su conferencia en el apartado 'Tecnologías Disruptivas que transforman la sanidad'. Hablamos de la ultra portabilidad de la ecocardio que acerca la imagen al paciente, de la medición de las cuatro cámaras del corazón de forma automática gracias a la inteligencia artificial o de la fusión de imagen y realidad aumentada que transformará el intervencionismo guiado por imagen.
Durante el encuentro celebrado durante el congreso anual de la Sociedad Española de Cardiología, Luis Cuevas ha hecho especial hincapié en la necesidad de las empresas de innovar y reinventarse para sobrevivir. “Curiosamente, de todas las industrias que existen, la que más está innovando es la industria tecnológica médica”, ha señalado.
Estas innovaciones que ha venido a presentar la compañía en el congreso de la SEC han sido desglosadas por Luis Cuevas durante su conferencia en el apartado 'Tecnologías Disruptivas que transforman la sanidad'. Hablamos de la ultra portabilidad de la ecocardio que acerca la imagen al paciente, de la medición de las cuatro cámaras del corazón de forma automática gracias a la inteligencia artificial o de la fusión de imagen y realidad aumentada que transformará el intervencionismo guiado por imagen.
La imagen cardiovascular ha sufrido un cambio de paradigma en los últimos tiempos.
Hablar de calidad de imagen ya no es suficiente, ahora hablamos de ultra portabilidad, de tener un ecógrafo en el móvil a través de una app
Luis Cuevas
Director de Negocio de Medicina de Precisión y Terapia Guiada por Imagen de Philips Iberia
Con la ultra portabilidad se puede ir un paso más allá del examen físico facilitando la labor de los profesionales en cualquier lugar y haciendo más cómoda la experiencia al paciente. De esta manera, se consigue acelerar los procesos de decisión sobre manejo del paciente o el alta médica.
Tradicionalmente las mediciones en ecografía se realizaban de forma manual, por lo que el resultado de la exploración dependía mucho del usuario, es decir del profesional que realizaba el cálculo. La variabilidad de las mediciones son de extremada delicadeza ya que afectan a la elección del tratamiento. En este contexto, la IA viene a aumentar la fiabilidad del diagnóstico, con medidas más precisas, facilitando por tanto el trabajo de los cardiólogos.
La Inteligencia Artificial en ecografía nos permite mayor eficiencia y precisión, permitiendo ahorrar varias horas de trabajo al día
Luis Cuevas
Director de Negocio de Medicina de Precisión y Terapia Guiada por Imagen de Philips Iberia
La reducción drástica en los tiempos de realización de estudios de Resonancia Magnética, unido a las mediciones automáticas y precisas en ecocardiografía tendrá un impacto directo en la accesibilidad a estas pruebas y en la reducción de listas de espera.
TAC con detección espectral para obtener datos más objetivos, Imagen dieléctrica para el tratamiento de arritmias, modelado 3D para planificación y optimizar los tratamientos, catéteres inteligentes y realidad aumentada para intervencionismo, son algunas de las otras innovaciones que se han citado en la conferencia de Philips en el área eHealth del SEC 2019.
Entre estos avances se encuentra el concepto del ‘gemelo digital’, que es una réplica virtual de un paciente y de su corazón que ofrece una información unificada a los profesionales y que le ayuda en la toma decisiones. Como ha confirmado Cuevas, "el objetivo es ser capaces de utilizar un gemelo del corazón para tener una simulación lo más real posible y saber cuál es la aproximación más idónea del tratamiento".
En estos momentos hay cuatro objetivos relevantes en imagen cardiaca que ha querido destacar el ponente de Philips: la eficiencia a la que ayuda la automatización, la precisión, el agregar información relevante y, por último, la mayor precisión en los tratamientos. Aunque según ha destacado Cuevas el mayor desafío está en manos de los profesionales.
En estos momentos hay cuatro objetivos relevantes en imagen cardiaca que ha querido destacar el ponente de Philips: la eficiencia a la que ayuda la automatización, la precisión, el agregar información relevante y, por último, la mayor precisión en los tratamientos.
Aunque según ha destacado Cuevas el mayor desafío está en manos de los profesionales.
Ahora el reto es didáctico en el sentido de que los agentes sanitarios entiendan la necesidad de adaptarnos al cambio e incorporar la innovación
Luis Cuevas
Director de Negocio de Medicina de Precisión y Terapia Guiada por Imagen de Philips Iberia
Durante el congreso de la SEC se puede visitar el stand de Philips (ubicado en el nivel -1 del Palacio de Congresos de Fira de Barcelona) en el que la compañía hará demostraciones en vivo de su nuevo sistema que pone la IA al alcance la mano de los cardiólogos. El ecógrafo de última generación de Philips incorpora herramientas de cuantificación que permiten medir las cuatro cámaras del corazón de forma automática, mediante algoritmos de IA.
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnologías de la salud, centrada en mejorar la vida de las personas y facilitar la obtención de mejores resultados en el continuum de salud, desde los hábitos saludables y la prevención, hasta el diagnóstico, tratamiento y cuidado en el hogar. Philips hace uso de su avanzada tecnología y de sus profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones integradas. La compañía es líder en imagen diagnóstica, terapia guiada por imagen, monitorización e informática de la salud, así como en salud del consumidor y cuidado en el hogar. Con sede en Holanda, Philips ha registrado unas ventas de 18.100 millones de euros en 2018 y emplea a aproximadamente 77.000 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Todas las noticias sobre Philips se encuentran en www.philips.es/prensa
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnologías de la salud, centrada en mejorar la vida de las personas y facilitar la obtención de mejores resultados en el continuum de salud, desde los hábitos saludables y la prevención, hasta el diagnóstico, tratamiento y cuidado en el hogar. Philips hace uso de su avanzada tecnología y de sus profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones integradas. La compañía es líder en imagen diagnóstica, terapia guiada por imagen, monitorización e informática de la salud, así como en salud del consumidor y cuidado en el hogar. Con sede en Holanda, Philips ha registrado unas ventas de 18.100 millones de euros en 2018 y emplea a aproximadamente 77.000 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Todas las noticias sobre Philips se encuentran en www.philips.es/prensa
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