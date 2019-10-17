La digitalización está revolucionando la salud y la asistencia sanitaria

Innovar o desaparecer

Durante el encuentro celebrado durante el congreso anual de la Sociedad Española de Cardiología, Luis Cuevas ha hecho especial hincapié en la necesidad de las empresas de innovar y reinventarse para sobrevivir. “Curiosamente, de todas las industrias que existen, la que más está innovando es la industria tecnológica médica”, ha señalado.

Estas innovaciones que ha venido a presentar la compañía en el congreso de la SEC han sido desglosadas por Luis Cuevas durante su conferencia en el apartado 'Tecnologías Disruptivas que transforman la sanidad'. Hablamos de la ultra portabilidad de la ecocardio que acerca la imagen al paciente, de la medición de las cuatro cámaras del corazón de forma automática gracias a la inteligencia artificial o de la fusión de imagen y realidad aumentada que transformará el intervencionismo guiado por imagen.