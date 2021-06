Philips Foundation publica su memoria anual 2020 que destaca el despliegue de tecnología de la salud para comunidades desatendidas

En 2020, Philips Foundation tomó la decisión estratégica de enfocarse en alianzas con emprendedores sociales para desarrollar tecnologías de atención médica y modelos sostenibles que brinden a las comunidades desatendidas acceso asequible a la atención médica. Modelos que aprovechan la experiencia y los recursos comerciales e innovadores de Philips para facilitar el desarrollo de soluciones y su escalado.

Philips Foundation ayudó a 50 franquiciados de Healthy Entrepreneurs en Uganda, pequeñas empresas en comunidades locales que venden medicamentos y productos de salud de venta libre, a expandir sus servicios con herramientas de diagnóstico y servicios de telemedicina. Esto originó una mayor conciencia pública sobre la enfermedad, una mejor comprensión de las condiciones de los pacientes, una reducción de los gastos de los pacientes y un aumento de la productividad.

Además, Philips Foundation proporcionó financiación a CheckUps Medical, un proveedor de servicios asequibles de atención médica primaria asequibles en Kenia y Sudán del Sur, para ayudar a más familias de bajos salarios a acceder a medicamentos y atención sanitaria, poner en marcha una clínica móvil y ampliar los servicios de teleconsulta y atención en el hogar de CheckUps que comenzaron durante el confinamiento de esos países. Philips Foundation también facilitó la creación de la plataforma de obtención rápida de ayuda humanitaria Solvoz, así como la Mondmaskerfabriek, que al comienzo de la crisis del COVID-19 fue el primer fabricante de mascarillas quirúrgicas de Países Bajos.

A medida que avanza en su propósito, Philips Foundation seguirá impulsando y apoyando la innovación y la creación de modelos escalables que hagan la atención médica más equitativa y abierta a millones de personas que viven en comunidades desatendidas.

Para leer la memoria anual completa, pulse aquí.

