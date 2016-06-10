La aplicación móvil SleepMapper (“Aplicación”) proporciona a los usuarios información y control de un dispositivo SmartSleep o un dispositivo Somneo, además de otros servicios (“Servicios”). Este Aviso de privacidad tiene como objetivo ayudarle a conocer nuestras prácticas de privacidad cuando utiliza nuestros Servicios, lo que incluye los datos que recopilamos, por qué lo hacemos y qué hacemos con ellos, además de sus derechos individuales. SleepMapper utiliza los datos personales recopilados o procesados por los dispositivos SmartSleep y Somneo ("Dispositivo") o la aplicación móvil SleepMapper ("Aplicación"). Este Aviso de privacidad se aplica a los datos personales recopilados o procesados por el Dispositivo o la Aplicación, los cuales controla Koninklijke Philips N.V. o cualquiera de sus filiales o subsidiarias ("Philips", "nuestros" o "nosotros") o se encuentran bajo su control. Lea también nuestro Aviso sobre cookies, que encontrará al acceder a la Aplicación, y las Condiciones de uso, que describen los términos que rigen el uso que hace de nuestros Servicios. Qué datos personales se recopilan y para qué fin Recibimos y recopilamos datos personales, como se describe en detalle más adelante, al proporcionar nuestros Servicios, lo que incluye cuando accede a, descarga, instala el Dispositivo o la Aplicación, o utiliza nuestros Servicios. Podemos utilizar estos datos personales para prestar los Servicios que nos solicite como necesidad contractual, con el fin de operar, proporcionar, mejorar, personalizar, ofrecer soporte para y comercializar nuestros Servicios de acuerdo con nuestro interés legítimo, o con el fin de cumplir con una obligación legal a la que podamos estar sujetos. Si no desea que recopilemos y procesemos sus datos personales, no podrá utilizar todos los Servicios de la Aplicación. Información personal confidencial Antes de recopilar datos personales confidenciales, le informaremos y pediremos su consentimiento explícito. Los datos confidenciales recopilados por la Aplicación incluyen patrones de sueño, parámetros de sueño, como el momento de irse a dormir, el momento de despertarse, el tiempo total de sueño, la actividad de onda lenta, los tonos que emite el dispositivo, la duración de los tonos emitidos, las fases del sueño; cuántas veces se despierta por la noche y durante cuánto tiempo. Además, se recopilarán los datos del sensor ambiental, como la temperatura, la humedad, el nivel de luz y la presión acústica de la habitación, si se utiliza el dispositivo Somneo. Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento, sin que esto afecte a la legalidad del tratamiento según su consentimiento previo a la retirada de este. Datos personales confidenciales Le pedimos que no nos envíe ni revele datos personales confidenciales (por ejemplo, números de la seguridad social, información relacionada con el origen racial o étnico, opiniones políticas, religión u otras creencias, estado de salud, características biométricas o genéticas, antecedentes penales o pertenencia a sindicatos) en la Aplicación o a través de esta, ni que nos los proporcione de otra forma. Datos de cuenta Recopilamos sus datos personales cuando crea una cuenta. Puede iniciar sesión en la Aplicación utilizando una cuenta de MyPhilips o crear una nueva cuenta de Philips. Los datos personales que recopilamos incluyen su nombre de usuario, nombre, dirección de correo electrónico, país, idioma y contraseña. Los datos recopilados se utilizan para crear y gestionar su cuenta en la Aplicación. Puede utilizar su cuenta para iniciar sesión de forma segura en la Aplicación. Su cuenta se utilizará para enviarle un correo electrónico de bienvenida para verificar su dirección de correo electrónico, para comunicarse con usted con el fin de responder a sus consultas y para enviarle anuncios estrictamente relacionados con los servicios, por ejemplo, si nuestro servicio se suspende temporalmente por mantenimiento. Su cuenta se utilizará para identificarle de forma exclusiva y proporcionar información relacionada con el uso de sus dispositivos y sus datos de sueño. Utilizaremos el número de serie del dispositivo y el número de producto CTN para identificar el tipo de dispositivo que utiliza si se pone en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda con el producto y plantear dudas. Utilizaremos su información de registro para crear y gestionar su cuenta, registrar sus compras o pedir un producto o servicio. Otros datos proporcionados Estos datos incluyen información que usted proporciona. Los datos que introduzca en la Aplicación pueden incluir su género, fecha de nacimiento (mes/año), la duración media del sueño y el objetivo de sueño. Los datos recopilados se utilizan para calcular la puntuación del sueño personalizada. Esto le ayudará a mejorar sus hábitos de sueño, de calidad de sueño y su despertar, y le permitirá hacer cambios para alcanzar sus objetivos y mejorar su rutina de sueño. Al medir el progreso de sus objetivos y proporcionar información sobre cuándo se va a dormir o cuándo se despierta, recibirá recomendaciones sobre cómo alcanzar sus objetivos. Datos de dispositivo Podemos recopilar información específica del dispositivo cuando instala, accede a o utiliza el Dispositivo. Esto incluye información sobre el Dispositivo, como el número de dispositivo de usuario único. Si utiliza el dispositivo SmartSleep, el Dispositivo registra (patrones de sueño, señal e impedancia, parámetros del sueño como: hora en que se durmió, cuándo se despierta, la duración total del sueño, la actividad de onda lenta, los tonos que emite el Dispositivo, la duración de los tonos emitidos, las fases del sueño, cuántas veces se despierta por la noche y durante cuánto tiempo; y lo sincroniza con la Aplicación. Estos datos también incluyen un número de usuario del dispositivo único, datos de sesión y de uso, es decir, información de cómo utiliza el Dispositivo. Los datos recopilados se utilizan para proporcionarle a usted y a Philips información relacionada con el uso del dispositivo. La Aplicación puede utilizar estos datos para mostrar si está logrando los objetivos de sueño progresivamente mediante el seguimiento y la visualización de los resultados de sueño o para mostrar datos ambientales y eventos relacionados con el sueño. Philips utiliza estos datos para mejorar su experiencia con estos productos (por ejemplo, calidad y funcionalidad) y otros productos de Philips. También utilizamos estos datos para proporcionarle consejos relevantes y para realizar análisis con el fin de desarrollar y mejorar su experiencia con estos productos, así como para innovar y actualizar estos productos. Si utiliza el dispositivo Somneo, este registra la configuración del dispositivo y los datos de los sensores ambientales, como la temperatura, la humedad y el nivel de luz y de presión de sonido y los envía a la Aplicación. Estos datos también incluyen el número de Dispositivo de usuario único, los datos de sesión y de uso, que constituyen información sobre el uso que hace del Dispositivo. Los datos recopilados registran los ajustes que ha activado, como las funciones de alarma, respiración relajada, función de anochecer (p. ej., la hora a la que está configurada la alarma, intensidad de luz y sonido seleccionados), luz nocturna y hora de acostarse. También registra los datos del sensor ambiental, como la temperatura, la humedad, el nivel de luz y la presión acústica]. Somneo también realiza un seguimiento de su número de dispositivo de usuario, los datos de sesión y uso (por ejemplo, luz, sonido, visualización y uso de funciones), actualizaciones de firmware, reinicio de dispositivos, ubicación, zona horaria, intensidad de la señal Wi-Fi, que proporciona información sobre el uso del dispositivo. Los datos recopilados se sincronizarán a través de una red Wi-Fi con la Aplicación u otro dispositivo de almacenamiento de datos. Cookies Utilizamos cookies, etiquetas o tecnologías similares para operar, proporcionar, mejorar, conocer y personalizar nuestros Servicios. Las cookies nos permiten reconocer su dispositivo móvil y recopilar sus datos personales, incluidos su número de dispositivo de usuario único, la dirección IP de su dispositivo móvil, el tipo de explorador de Internet o sistema operativo móvil que utiliza, los datos de sesión y uso o información de rendimiento relacionada con los Servicios, que constituye información sobre el uso de la Aplicación. Para obtener más información sobre el uso de cookies u otras tecnologías similares que se utilizan en esta Aplicación, consulte nuestro Aviso sobre cookies que se encuentra en los ajustes de privacidad de la Aplicación. Datos de la ubicación Si permite el acceso a los datos de ubicación, podemos recopilar la ubicación geográfica de su dispositivo móvil. Puede bloquear la recopilación de la ubicación geográfica en cualquier momento a través de la configuración de la Aplicación o el dispositivo móvil. Los datos de ubicación del dispositivo se utilizarán para activar los servicios Bluetooth (solo Android). Servicio de atención al cliente Puede proporcionarnos información relacionada con el uso que haga de nuestros Servicios, lo que incluye su interacción con Philips y cómo podemos contactar con usted para proporcionarle el servicio de atención al cliente. Operamos y prestamos nuestros Servicios, lo que incluye la facilitación del servicio de atención al cliente, y la mejora, corrección y personalización de nuestros Servicios. También utilizamos su información para responderle cuando contacte con nosotros. Datos combinados Podemos combinar sus datos personales, incluidos los datos de cuenta, con otros datos proporcionados por usted, como datos del dispositivo, las cookies, los datos de ubicación, los datos recopilados de sus correos electrónicos, las aplicaciones y los productos conectados, la dirección IP, las cookies, la información del dispositivo, las comunicaciones en las que haga clic o seleccione y la información de ubicación. Combinamos y utilizamos datos anónimos para mejorar el contenido, el funcionamiento y la facilidad de uso de la Aplicación, los dispositivos, nuestros productos y servicios y para desarrollar nuevos productos y servicios. Podremos combinar y utilizar los datos anónimos recopilados del dispositivo y la Aplicación y compartirlos con otras empresas del grupo Philips y con terceros de confianza. Podemos combinar y utilizar datos anónimos para desarrollar investigaciones científicas relacionadas con el sueño, con fines de publicación clínica o científica, como revistas revisadas por expertos, informes técnicos o simposios profesionales, que pueden utilizarse con fines de comunicación de marketing de productos. Si adquiere otros dispositivos conectados de Philips, podremos combinar los datos de los dispositivos incluidos en la Aplicación para mejorar su experiencia de sueño y el funcionamiento de la Aplicación, previa obtención de su consentimiento para realizarlo. Marketing Si opta por recibir comunicaciones promocionales sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips que puedan resultarle relevantes, podemos enviarle comunicaciones promocionales y de marketing por correo electrónico. Puede optar por no recibir estas comunicaciones y cancelar la suscripción en cualquier momento. Permisos La Aplicación puede solicitar su permiso para acceder a su teléfono o sensores (por ejemplo, cámara, Wi-Fi, ubicación geográfica o Bluetooth) u otros datos (por ejemplo, fotos, agenda o contactos) de su dispositivo móvil. Utilizamos estos datos solo cuando es necesario para proporcionarle los Servicios y solo después de que nos dé su consentimiento explícito. Utilizamos los datos relacionados con el tiempo para presentar su información de sueño vinculada con su dispositivo móvil. En ocasiones el permiso es una condición técnica previa de los sistemas operativos de su dispositivo móvil. En ese caso, la Aplicación, puede pedirle permiso para acceder a estos sensores o datos. Sin embargo, no recopilaremos estos datos a menos que sea necesario para proporcionarle la Aplicación o el Servicio, y solo después de que nos dé su consentimiento. ¿Con quién se comparten los datos personales? Philips puede revelar sus datos personales a proveedores de servicios de terceros, socios empresariales y otros terceros de acuerdo con este Aviso de privacidad o la legislación aplicable. Proveedores de servicios Trabajamos con proveedores de servicios de terceros que nos ayudan a operar, proporcionar, mejorar, conocer, personalizar, ofrecer soporte para y comercializar nuestros Servicios. Podemos compartir sus datos personales con los siguientes proveedores de servicios: Proveedores de TI y servicios en la nube Estos proveedores de servicios aportan los elementos de hardware, software, redes, almacenamiento, servicios transaccionales o tecnología relacionada necesarios para ejecutar la Aplicación o proporcionar los Servicios. Proveedores de servicios de análisis Estos proveedores ofrecen servicios específicos para Adobe Analytics y Apptentive, como herramientas de informes y análisis de marketing. Philips requiere a sus proveedores de servicios que proporcionen un nivel de protección adecuado a sus datos personales, similar al nivel que proporcionamos nosotros. Requerimos a nuestros proveedores de servicios que procesen sus datos personales exclusivamente de acuerdo con nuestras instrucciones y únicamente para los fines específicos mencionados anteriormente, que accedan a la cantidad mínima de datos que necesiten para prestar un servicio específico y que protejan la seguridad de sus datos personales. Otros terceros Philips también puede trabajar con terceros que procesan sus datos personales para sus propios fines. Lea sus avisos de privacidad con atención, ya que le informarán sobre sus prácticas de privacidad, lo que incluye el tipo de datos personales que recopilan, y cómo los utilizan, procesan y protegen. Si Philips comparte datos personales con un tercero que utiliza sus datos personales para sus propios fines, Philips se asegurará de informarle u obtener su consentimiento de conformidad con las leyes aplicables antes de compartir sus datos personales. En ocasiones, Philips vende un negocio o parte de un negocio a otra empresa. Esta transferencia de propiedad puede incluir la transferencia de sus datos personales directamente relacionados con ese negocio a la empresa adquiriente. Philips puede asignar libremente todos nuestros derechos y obligaciones recogidos en nuestro Aviso de privacidad a cualquiera de nuestras filiales en relación con una fusión, adquisición, reestructuración o venta de activos, o por imposición legal o de otro tipo, y podemos transferir sus datos personales a cualquiera de nuestras filiales, entidades sucesoras o nuevo propietario. Traspaso internacional Sus datos personales se pueden almacenar y procesar en cualquier país en el que tengamos instalaciones o en el que utilicemos proveedores de servicios y, al utilizar los Servicios, acepta el traspaso (si lo hubiera) de la información a países distintos a su país de residencia, que puede tener normas de protección de datos diferentes a las de su país. En determinadas circunstancias, los tribunales, las agencias de orden público, las agencias reguladoras o las autoridades de seguridad de esos otros países pueden tener derecho a acceder a sus datos personales. Si reside en el EEE, sus datos personales pueden transferirse a nuestras filiales o proveedores de servicios en países que no pertenecen al EEE siempre que la Comisión Europea haya reconocido que ofrecen un nivel adecuado de protección de datos conforme a los estándares del EEE (la lista completa de estos países está disponible aquí [http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm]. En el caso de las transferencias desde el EEE a otros países no considerados adecuados por la Comisión Europea, como Estados Unidos, hemos tomados las medidas adecuadas, como nuestras Normas corporativas vinculantes para datos de clientes, proveedores y socios empresariales o cláusulas contractuales estándar adoptadas por la Comisión Europea para proteger sus datos personales. Puede obtener una copia de estas medidas visitando el enlace anterior o poniéndose en contacto con [email protected]. ¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos? Conservaremos sus datos personales el tiempo necesario o permitido para los fines para los que se recopilaron. Los criterios que utilizamos para determinar nuestros periodos de retención incluyen: (i) la duración de tiempo que utiliza la Aplicación o los Servicios; (ii) si existe un imperativo legal al que estemos sujetos o (iii) si la retención es recomendable en virtud de nuestra posición legal (por ejemplo, en relación con plazos de prescripción aplicables, litigios o investigaciones normativas). Decisiones y derechos del usuario Si desea enviar una solicitud para acceder, rectificar, borrar, restringir o rechazar el procesamiento de los Datos personales que nos haya proporcionado anteriormente, o si desea enviar una solicitud para recibir una copia electrónica de sus Datos personales para transmitirlos a otra empresa (hasta el límite en que la legislación aplicable permita este derecho de portabilidad de los datos), puede ponerse en contacto con nosotros a través de [email protected]. Responderemos a su solicitud de acuerdo con la legislación aplicable. En su solicitud, deje claro los datos personales a los que desea acceder, rectificar, borrar, restringir o de los que desea rechazar su procesamiento. Para su protección, solo podemos implementar solicitudes en relación con los datos personales asociados a su cuenta, su dirección de correo electrónico u otra información de la cuenta que utilice para enviarnos a solicitud, y puede que necesitemos verificar su identidad antes de implementar una solicitud. Intentaremos atender su solicitud lo antes que sea razonablemente posible. Tenga en cuenta que si hace uso de sus decisiones y derechos (o parte de estos), es posible que no pueda utilizar más nuestros Servicios, en todo o en parte. Protegemos sus datos personales Nos tomamos en serio nuestra responsabilidad de proteger los datos que confía a Philips frente a modificaciones accidentales o no autorizadas, pérdida, uso indebido, divulgación o acceso. Philips hace uso de numerosas tecnologías de seguridad, y medidas técnicas y organizativas para ayudar a proteger sus datos. Para este fin, implementamos, entre otros, controles de acceso, cortafuegos de uso y protocolos seguros. Información personal para padres Aunque los Servicios no están dirigidos a niños, como se define en la legislación aplicable, la política de Philips es cumplir la ley cuando se requiere el permiso de los padres o tutores antes de recopilar, utilizar o divulgar datos personales de niños. Nos comprometemos a proteger las necesidades de privacidad de los niños y animamos encarecidamente a los padres y tutores a que tengan un papel activo en las actividades en línea y los intereses de sus hijos. Si un padre o tutor se percata de que su hijo nos ha proporcionado sus datos personales sin su consentimiento, debe ponerse en contacto con nosotros en [email protected]. Si observamos que un niño nos ha proporcionado datos personales, borraremos sus datos de nuestros archivos. Modificaciones de este Aviso de privacidad Nuestros Servicios pueden cambiar de vez en cuando sin previo aviso. Por este motivo, nos reservamos el derecho a corregir o actualizar este Aviso de privacidad de forma puntual. Cuando actualicemos este Aviso de privacidad, también actualizaremos la fecha en la parte superior de este. Le animamos a que revise de forma regular la versión más reciente de este Aviso de privacidad. El nuevo Aviso de privacidad entrará en vigor de inmediato a partir de la fecha de su publicación. Si no está de acuerdo con el aviso revisado, deberá cambiar sus preferencias, o bien considerar la posibilidad de dejar de utilizar nuestros Servicios. Si continúa utilizando nuestros Servicios o accediendo a estos después de la entrada en vigor de dichas modificaciones, reconoce que ha sido informado y acepta estar sujeto al Aviso de privacidad modificado. Póngase en contacto con nosotros Si tiene alguna pregunta sobre este Aviso de privacidad o sobre la forma en que Philips utiliza sus datos personales, póngase en contacto con nuestro responsable de protección de datos en [email protected]. Además, tiene derecho a presentar una queja ante una autoridad de supervisión competente en su país o región. Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 5 5656AE, Eindhoven Países Bajos