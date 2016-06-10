IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
La aplicación Philips Clean Home+ ("Aplicación") le permite controlar, supervisar y gestionar sus purificadores y robots aspiradores de Philips (en su conjunto, "Dispositivos") desde cualquier lugar y en cualquier momento ("Servicios"). La Aplicación y los Dispositivos están bajo el control de Philips Consumer Lifestyle B.V. o cualquiera de sus subsidiarias ("Philips", "nuestro" o "nosotros"). Procesamos los datos personales recopilados en la Aplicación o los Dispositivos que decida emparejar con la Aplicación. Este Aviso de privacidad se aplica a los datos personales recopilados o procesados mediante los Dispositivos o la Aplicación. Este Aviso de privacidad tiene como objetivo ayudarle a conocer nuestras prácticas de privacidad cuando utiliza la Aplicación, lo que incluye los datos que recopilamos, por qué lo hacemos y qué hacemos con ellos, además de sus derechos individuales. Lea también nuestro Aviso sobre cookies y nuestras Condiciones de uso.
La aplicación Philips Clean Home+ ("Aplicación") le permite controlar, supervisar y gestionar sus purificadores y robots aspiradores de Philips (en su conjunto, "Dispositivos") desde cualquier lugar y en cualquier momento ("Servicios").
La Aplicación y los Dispositivos están bajo el control de Philips Consumer Lifestyle B.V. o cualquiera de sus subsidiarias ("Philips", "nuestro" o "nosotros"). Procesamos los datos personales recopilados en la Aplicación o los Dispositivos que decida emparejar con la Aplicación.
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Recibimos y recopilamos datos personales, tal y como se detalla a continuación, al proporcionar nuestros Servicios, lo que incluye la descarga e instalación de la Aplicación, así como el acceso a esta.
Datos de cuenta Puede iniciar sesión en la Aplicación utilizando una cuenta de MyPhilips o mediante su perfil de redes sociales. Los usuarios de China también pueden iniciar sesión utilizando sus números de teléfono.
Datos de cuenta
Puede iniciar sesión en la Aplicación utilizando una cuenta de MyPhilips o mediante su perfil de redes sociales. Los usuarios de China también pueden iniciar sesión utilizando sus números de teléfono.
Utilizaremos sus Datos de cuenta para crear y gestionar su cuenta. Puesto que utilizamos sus Datos de cuenta para prestar nuestros Servicios, consideramos que este tratamiento resulta necesario para la ejecución del contrato del que forma parte, el cual es legal en virtud del artículo 6.1. (b) de la normativa (UE) 2016/679.
Datos de dispositivo Al emparejar el Dispositivo con la Aplicación, recopilamos la siguiente información:
Datos de dispositivo
Al emparejar el Dispositivo con la Aplicación, recopilamos la siguiente información:
(I) Datos del Dispositivo, lo que incluye ID, modo de funcionamiento, encendido/apagado, modo, velocidad del ventilador, programador y comandos de control del dispositivo. (II) Datos generales de calidad del aire, lo que incluye índice de alérgenos en interior, Pm2,5, temperatura, gas y nivel de humead. (I) Datos de dispositivo, lo que incluye, ID, datos del programados, número de ciclos y duración de limpieza del Dispositivo. También recopilamos la dirección IP del router al que está conectado el Dispositivo. Utilizamos estos datos para proporcionar los Servicios, hacer que el Dispositivo detecte mejor su entorno, mejorar nuestros Dispositivos y Servicios, y permitirle que interactúe más con los Dispositivos y sus Servicios. Puesto que los Datos de dispositivo solo se procesan cuando decide emparejar su Dispositivo con la Aplicación para utilizar nuestros Servicios, consideramos que este procesamiento resulta necesario para la ejecución del contrato del que forma parte, el cual es legal en virtud del Artículo 6.1. (b) del Reglamento (UE) 2016/679.
(I) Datos del Dispositivo, lo que incluye ID, modo de funcionamiento, encendido/apagado, modo, velocidad del ventilador, programador y comandos de control del dispositivo.
(II) Datos generales de calidad del aire, lo que incluye índice de alérgenos en interior, Pm2,5, temperatura, gas y nivel de humead.
(I) Datos de dispositivo, lo que incluye, ID, datos del programados, número de ciclos y duración de limpieza del Dispositivo.
También recopilamos la dirección IP del router al que está conectado el Dispositivo.
Utilizamos estos datos para proporcionar los Servicios, hacer que el Dispositivo detecte mejor su entorno, mejorar nuestros Dispositivos y Servicios, y permitirle que interactúe más con los Dispositivos y sus Servicios.
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Otros datos proporcionados Dependiendo del modelo de Dispositivo purificador de aire, la Aplicación puede mostrar un breve cuestionario relativo a sus cuestiones sobre calidad del aire interior, hace cuánto tiempo se mudó a su casa/habitación y la habitación en la que se encuentra el Dispositivo. La Aplicación utilizará sus respuestas para establecer el modo de funcionamiento más adecuado para el Dispositivo.
Otros datos proporcionados
Dependiendo del modelo de Dispositivo purificador de aire, la Aplicación puede mostrar un breve cuestionario relativo a sus cuestiones sobre calidad del aire interior, hace cuánto tiempo se mudó a su casa/habitación y la habitación en la que se encuentra el Dispositivo. La Aplicación utilizará sus respuestas para establecer el modo de funcionamiento más adecuado para el Dispositivo.
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Cookies Utilizamos cookies, etiquetas o tecnologías similares ("Cookies") para operar, proporcionar, mejorar, conocer y personalizar nuestros Servicios. Las Cookies nos permiten reconocer su dispositivo móvil y recopilar sus datos personales, incluidos el número de dispositivo de usuario único, la dirección IP de su dispositivo móvil, el tipo de explorador de Internet o el sistema operativo móvil que utiliza, los datos de sesión y uso o la información de rendimiento relacionada con los Servicios, que también constituye información sobre el uso de la Aplicación.
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Servicio de atención al cliente Operamos y prestamos nuestros Servicios, lo que incluye la facilitación del servicio de atención al cliente, y la mejora, corrección y personalización de nuestros Servicios. Cuando solicite ayuda del servicio de atención al cliente, es posible que nos proporcione información relacionada con el uso que hace de los Servicios, lo que incluye su interacción con Philips y cómo podemos ponernos en contacto con usted para proporcionarle el servicio de atención al cliente. También utilizamos su información para responderle cuando se pone en contacto con nosotros.
Servicio de atención al cliente
Operamos y prestamos nuestros Servicios, lo que incluye la facilitación del servicio de atención al cliente, y la mejora, corrección y personalización de nuestros Servicios. Cuando solicite ayuda del servicio de atención al cliente, es posible que nos proporcione información relacionada con el uso que hace de los Servicios, lo que incluye su interacción con Philips y cómo podemos ponernos en contacto con usted para proporcionarle el servicio de atención al cliente. También utilizamos su información para responderle cuando se pone en contacto con nosotros.
Consideramos que el tratamiento de los datos del servicio de atención al cliente resulta necesario para la ejecución del contrato del que forma parte, el cual es legal en virtud del artículo 6.1. (b) de la normativa (UE) 2016/679.
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Datos combinados Podemos combinar sus datos personales, incluidos los Datos de cuenta, Datos de dispositivo y Cookies, con los datos recopilados durante sus interacciones y el uso de los canales digitales de Philips, como redes sociales, sitios web, correos electrónicos, aplicaciones y productos conectados, incluidas las direcciones IP, las cookies, la información del dispositivo móvil, las comunicaciones en las que haga clic o que toque, los detalles de ubicación y los sitios web que visite.
Datos combinados
Podemos combinar sus datos personales, incluidos los Datos de cuenta, Datos de dispositivo y Cookies, con los datos recopilados durante sus interacciones y el uso de los canales digitales de Philips, como redes sociales, sitios web, correos electrónicos, aplicaciones y productos conectados, incluidas las direcciones IP, las cookies, la información del dispositivo móvil, las comunicaciones en las que haga clic o que toque, los detalles de ubicación y los sitios web que visite.
Analizamos los Datos combinados para proporcionarle Servicios personalizados. También nos ayudan a mejorar el contenido, la funcionalidad y el uso de la Aplicación, los Dispositivos y los Servicios, además de a desarrollar nuevos productos y servicios. En este caso, consideramos que el tratamiento de sus Datos combinados se basa en el interés legítimo de Philips, el cual es legal en virtud del Artículo 6.1. (f) del Reglamento (UE) 2016/679. Si opta por recibir comunicaciones promocionales sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips que puedan resultarle relevantes según sus preferencias y comportamiento en línea, podemos enviarle comunicaciones promocionales y de marketing a través de correo electrónico, teléfono y otros canales digitales, como aplicaciones móviles y redes sociales. Para poder adaptar las comunicaciones a sus preferencias y comportamiento, a fin de proporcionarle una experiencia más relevante y personalizada, analizamos sus datos combinados. Antes de enviarle comunicaciones promocionales, le pediremos su consentimiento.
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Permisos
Cuando la Aplicación necesite permiso para acceder a los sensores de su dispositivo móvil (p. ej., cámara, Wi-Fi, geolocalización o Bluetooth) u otros datos (p. ej., fotos) a fin de ofrecerle los Servicios, le solicitaremos su consentimiento. Utilizamos estos datos solo cuando es necesario para proporcionarle los Servicios y solo después de que nos dé su consentimiento.
1) Permisos generales - Emparejamiento del Dispositivo. Los sistemas operativos Android requieren ubicación geográfica general para conectar la Aplicación al Dispositivo. iOS requiere acceso a los datos de localización cuando la Aplicación y los Dispositivos están cerca. Sin embargo, Philips no procesa estos datos de ninguna manera. Los datos se almacenan en el dispositivo móvil, donde Philips no tiene acceso a ellos. Si elimina su perfil o la Aplicación, estos datos se eliminarán del dispositivo. - Buscar un establecimiento de Philips cercano. Cuando se activa esta función, utilizamos los datos de localización para dirigirle a un establecimiento o servicio de atención al cliente cercano. 2) Permisos de purificadores de aire. Puede bloquear los permisos de la Aplicación en cualquier momento a través de los ajustes del dispositivo móvil. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, EE. UU., Latinoamérica, Tokio o Sidney y China. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, EE. UU., Latinoamérica, Tokio o Sidney y China. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, EE. UU., Latinoamérica, Tokio o Sidney y China. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
1) Permisos generales
- Emparejamiento del Dispositivo. Los sistemas operativos Android requieren ubicación geográfica general para conectar la Aplicación al Dispositivo. iOS requiere acceso a los datos de localización cuando la Aplicación y los Dispositivos están cerca. Sin embargo, Philips no procesa estos datos de ninguna manera. Los datos se almacenan en el dispositivo móvil, donde Philips no tiene acceso a ellos. Si elimina su perfil o la Aplicación, estos datos se eliminarán del dispositivo.
- Buscar un establecimiento de Philips cercano. Cuando se activa esta función, utilizamos los datos de localización para dirigirle a un establecimiento o servicio de atención al cliente cercano.
2) Permisos de purificadores de aire.
Puede bloquear los permisos de la Aplicación en cualquier momento a través de los ajustes del dispositivo móvil.
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Philips puede revelar sus datos personales a proveedores de servicios de terceros, socios empresariales y otros terceros de acuerdo con este Aviso de privacidad o la legislación aplicable.
Proveedores de servicios Trabajamos con proveedores de servicios de terceros que nos ayudan a operar, proporcionar, mejorar, conocer, personalizar, ofrecer soporte para y comercializar nuestros Servicios.
Proveedores de servicios
Trabajamos con proveedores de servicios de terceros que nos ayudan a operar, proporcionar, mejorar, conocer, personalizar, ofrecer soporte para y comercializar nuestros Servicios.
Podemos compartir sus datos personales con los siguientes proveedores de servicios: Estos proveedores de servicios aportan los elementos de hardware, software, redes, almacenamiento, servicios transaccionales o tecnología relacionada necesarios para ejecutar la Aplicación o proporcionar los Servicios. Philips requiere a sus proveedores de servicios que proporcionen un nivel de protección adecuado a sus datos personales, similar al nivel que proporcionamos nosotros. Requerimos a nuestros proveedores de servicios que traten sus datos personales exclusivamente de acuerdo con nuestras instrucciones y únicamente con los fines específicos mencionados anteriormente, que accedan a la cantidad mínima de datos que necesiten para prestar un servicio específico y que protejan la seguridad de sus datos personales.
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Otros terceros
Philips también puede trabajar con terceros que tratan sus datos personales para sus propios fines. Si Philips comparte datos personales con terceros que utilizan sus datos personales para sus propios fines, Philips se asegurará de informarle u obtener su consentimiento de conformidad con las leyes aplicables antes de compartir sus datos personales. En este caso, lea sus avisos de privacidad con atención, ya que le informarán sobre sus prácticas de privacidad, que incluyen el tipo de datos personales que recopilan y cómo los utilizan, tratan y protegen. En ocasiones, Philips vende un negocio o parte de un negocio a otra empresa. Dicha transferencia de propiedad puede incluir la transferencia de sus datos personales directamente relacionados con ese negocio a la empresa adquiriente. Philips puede asignar libremente todos nuestros derechos y obligaciones, recogidos en nuestro Aviso de privacidad, a cualquiera de nuestras filiales en relación con una fusión, adquisición, reestructuración o venta de activos, o por imposición legal o de otro tipo. De igual modo, podemos transferir sus datos personales a cualquiera de nuestras filiales, entidades sucesoras o a un nuevo propietario. Amazon Alexa En algunos países, admitimos la habilidad Purificador de aire Philips. Si activa la habilidad, podrá controlar sus Dispositivos a través de Amazon Alexa. Si activa Amazon Alexa, Amazon le proporcionará sus propios servicios. Le rogamos que lea los Términos y condiciones y el Aviso de privacidad de Amazon Alexa. Tmall Genie En China, admitimos la habilidad Purificador de aire Philips en la aplicación Tmall Genie. Si activa la habilidad, podrá controlar su Dispositivo a través de la aplicación Tmall Genie. En este caso, Tmall Genie le proporcionará sus propios servicios. Le rogamos que lea los Términos y condiciones y el Aviso de privacidad de Tmall Genie. Traspaso internacional Sus datos personales se pueden almacenar y tratar en cualquier país en el que tengamos instalaciones o en el que utilicemos proveedores de servicios. Al utilizar los Servicios, acepta el traspaso (si lo hubiera) de la información a países distintos a su país de residencia, que pueden tener normas de protección de datos diferentes a las de su país. En determinadas circunstancias, los tribunales, los organismos encargados del cumplimiento de la ley, los organismos reguladores o las fuerzas de seguridad de esos otros países pueden tener derecho a acceder a sus datos personales. Si reside en el EEE, sus datos personales pueden transferirse a nuestras filiales o proveedores de servicios en países que no pertenecen al EEE siempre que la Comisión Europea haya reconocido que ofrecen un nivel adecuado de protección de datos conforme a los estándares del EEE (la lista completa de estos países está disponible aquí http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). En el caso de las transferencias desde el EEE a otros países no considerados adecuados por la Comisión Europea, como Estados Unidos, hemos tomados las medidas pertinentes, como nuestras Normas corporativas vinculantes para datos de clientes, proveedores y socios empresariales o cláusulas contractuales estándar adoptadas por la Comisión Europea para proteger sus datos personales. Para obtener una copia de estas medidas, visite el enlace anterior o póngase en contacto con [email protected].
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En ocasiones, Philips vende un negocio o parte de un negocio a otra empresa. Dicha transferencia de propiedad puede incluir la transferencia de sus datos personales directamente relacionados con ese negocio a la empresa adquiriente. Philips puede asignar libremente todos nuestros derechos y obligaciones, recogidos en nuestro Aviso de privacidad, a cualquiera de nuestras filiales en relación con una fusión, adquisición, reestructuración o venta de activos, o por imposición legal o de otro tipo. De igual modo, podemos transferir sus datos personales a cualquiera de nuestras filiales, entidades sucesoras o a un nuevo propietario.
Amazon Alexa
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Tmall Genie
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Traspaso internacional
Sus datos personales se pueden almacenar y tratar en cualquier país en el que tengamos instalaciones o en el que utilicemos proveedores de servicios. Al utilizar los Servicios, acepta el traspaso (si lo hubiera) de la información a países distintos a su país de residencia, que pueden tener normas de protección de datos diferentes a las de su país. En determinadas circunstancias, los tribunales, los organismos encargados del cumplimiento de la ley, los organismos reguladores o las fuerzas de seguridad de esos otros países pueden tener derecho a acceder a sus datos personales.
Si reside en el EEE, sus datos personales pueden transferirse a nuestras filiales o proveedores de servicios en países que no pertenecen al EEE siempre que la Comisión Europea haya reconocido que ofrecen un nivel adecuado de protección de datos conforme a los estándares del EEE (la lista completa de estos países está disponible aquí http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). En el caso de las transferencias desde el EEE a otros países no considerados adecuados por la Comisión Europea, como Estados Unidos, hemos tomados las medidas pertinentes, como nuestras Normas corporativas vinculantes para datos de clientes, proveedores y socios empresariales o cláusulas contractuales estándar adoptadas por la Comisión Europea para proteger sus datos personales. Para obtener una copia de estas medidas, visite el enlace anterior o póngase en contacto con [email protected].
Conservaremos sus datos personales el tiempo necesario o permitido para los fines con los que se recopilaron. Los criterios que utilizamos para determinar nuestros periodos de retención incluyen: (i) el periodo de tiempo que utiliza la Aplicación o los Servicios; (ii) si existe un imperativo legal al que estemos sujetos o (iii) si la retención es recomendable en virtud de nuestra posición legal (por ejemplo, en relación con plazos de prescripción aplicables, litigios o investigaciones normativas).
Decisiones y derechos del usuario Si desea enviar una solicitud para acceder, rectificar, borrar, restringir o rechazar el tratamiento de los Datos personales que nos haya proporcionado anteriormente, o si desea enviar una solicitud para recibir una copia electrónica de sus Datos personales para transmitirlos a otra empresa (en la medida en que la legislación aplicable permita este derecho de portabilidad de los datos), puede ponerse en contacto con nosotros a través de [email protected]. Responderemos a su solicitud de acuerdo con la legislación aplicable.
Decisiones y derechos del usuario
Si desea enviar una solicitud para acceder, rectificar, borrar, restringir o rechazar el tratamiento de los Datos personales que nos haya proporcionado anteriormente, o si desea enviar una solicitud para recibir una copia electrónica de sus Datos personales para transmitirlos a otra empresa (en la medida en que la legislación aplicable permita este derecho de portabilidad de los datos), puede ponerse en contacto con nosotros a través de [email protected]. Responderemos a su solicitud de acuerdo con la legislación aplicable.
En su solicitud, deje claro los datos personales a los que desea acceder, rectificar, borrar, restringir o de los que desea rechazar su tratamiento. A fin de protegerle, es posible que solo implementemos solicitudes relativas a los Datos personales asociados a su cuenta, su dirección de correo electrónico u otra información de la cuenta que utilice para enviarnos su solicitud, y puede que debamos comprobar su identidad antes de llevar a cabo su solicitud. Intentaremos atender su solicitud lo antes posible, dentro de un plazo razonable. Cuando nos basamos en su consentimiento para la recogida o el tratamiento de sus datos personales, puede retirar dicho consentimiento en cualquier momento, sin que esto afecte a la legalidad del tratamiento según su consentimiento previo a la retirada de este. Tenga en cuenta que, si hace uso de sus decisiones y derechos (o parte de estos), es posible que no pueda seguir utilizando la totalidad o una parte de nuestros Servicios.
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Tenga en cuenta que, si hace uso de sus decisiones y derechos (o parte de estos), es posible que no pueda seguir utilizando la totalidad o una parte de nuestros Servicios.
Protegemos sus datos personales
Nos tomamos en serio nuestra responsabilidad de proteger los datos que confía a Philips frente a modificaciones accidentales o no autorizadas, la pérdida, el uso indebido, la divulgación o el acceso. Philips utiliza numerosas tecnologías de seguridad, así como medidas técnicas y organizativas, que nos ayudan a proteger sus datos. Con este fin, implementamos, entre otros, controles de acceso, cortafuegos de uso y protocolos seguros.
Nos tomamos en serio nuestra responsabilidad de proteger los datos que confía a Philips frente a modificaciones accidentales o no autorizadas, la pérdida, el uso indebido, la divulgación o el acceso. Philips utiliza numerosas tecnologías de seguridad, así como medidas técnicas y organizativas, que nos ayudan a proteger sus datos. Con este fin, implementamos, entre otros, controles de acceso, cortafuegos de uso y protocolos seguros.
Información personal para padres
Aunque nuestros Servicios no están dirigidos a menores (tal como se define en la legislación aplicable), la política de Philips es cumplir la ley cuando se requiere el permiso del padre o tutor antes de recopilar, utilizar o divulgar información relativa a niños. Nos comprometemos a proteger las necesidades de privacidad de los niños y animamos encarecidamente a los padres y tutores a que tengan un papel activo en las actividades en línea y los intereses de sus hijos. Si un padre o tutor se percata de que su hijo nos ha proporcionado sus datos personales sin su consentimiento, debe ponerse en contacto con nosotros a través de [email protected]. Si observamos que un menor nos ha proporcionado sus datos personales, borraremos esos datos de nuestros archivos.
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Información local específica: Sus derechos de privacidad en California (solo en EE. UU.)
La sección 1798.83 del Código Civil de California permite a nuestros clientes que residen en California solicitarnos y obtener una vez al año, de forma gratuita, los datos (si los hubiera) relacionados con la información personal que hemos revelado a terceros con fines de marketing directo durante el año natural anterior. Si procede, esta información incluye una lista de las categorías de datos personales que se han compartido, así como los nombres y las direcciones de todos los terceros con los que hemos compartido información durante el año natural anterior. Si reside en California y desea solicitarnos esta información, visite nuestro sitio web de privacidad: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
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Modificaciones de este Aviso de privacidad
Nuestros Servicios pueden cambiar cada cierto tiempo sin previo aviso. Por este motivo, nos reservamos el derecho a modificar o actualizar este Aviso de privacidad o añadirle información en un momento dado. Cuando actualicemos este Aviso de privacidad, también actualizaremos la fecha en la parte superior de este. Le animamos a que revise de forma regular la versión más reciente de este Aviso de privacidad. El nuevo Aviso de privacidad entrará en vigor de inmediato a partir de la fecha de su publicación. Si no está de acuerdo con el aviso revisado, deberá cambiar sus preferencias o bien considerar la posibilidad de dejar de utilizar nuestros Servicios. Si continúa utilizando nuestros Servicios o accediendo a estos después de la entrada en vigor de dichas modificaciones, reconocerá que ha sido informado y aceptará estar sujeto al Aviso de privacidad modificado.
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