Philips también puede trabajar con terceros que tratan sus datos personales para sus propios fines. Si Philips comparte datos personales con terceros que utilizan sus datos personales para sus propios fines, Philips se asegurará de informarle u obtener su consentimiento de conformidad con las leyes aplicables antes de compartir sus datos personales. En este caso, lea sus avisos de privacidad con atención, ya que le informarán sobre sus prácticas de privacidad, que incluyen el tipo de datos personales que recopilan y cómo los utilizan, tratan y protegen.

En ocasiones, Philips vende un negocio o parte de un negocio a otra empresa. Dicha transferencia de propiedad puede incluir la transferencia de sus datos personales directamente relacionados con ese negocio a la empresa adquiriente. Philips puede asignar libremente todos nuestros derechos y obligaciones, recogidos en nuestro Aviso de privacidad, a cualquiera de nuestras filiales en relación con una fusión, adquisición, reestructuración o venta de activos, o por imposición legal o de otro tipo. De igual modo, podemos transferir sus datos personales a cualquiera de nuestras filiales, entidades sucesoras o a un nuevo propietario.

Amazon Alexa

En algunos países, admitimos la habilidad Purificador de aire Philips. Si activa la habilidad, podrá controlar sus Dispositivos a través de Amazon Alexa. Si activa Amazon Alexa, Amazon le proporcionará sus propios servicios. Le rogamos que lea los Términos y condiciones y el Aviso de privacidad de Amazon Alexa.

Tmall Genie

En China, admitimos la habilidad Purificador de aire Philips en la aplicación Tmall Genie. Si activa la habilidad, podrá controlar su Dispositivo a través de la aplicación Tmall Genie. En este caso, Tmall Genie le proporcionará sus propios servicios. Le rogamos que lea los Términos y condiciones y el Aviso de privacidad de Tmall Genie.

Traspaso internacional

Sus datos personales se pueden almacenar y tratar en cualquier país en el que tengamos instalaciones o en el que utilicemos proveedores de servicios. Al utilizar los Servicios, acepta el traspaso (si lo hubiera) de la información a países distintos a su país de residencia, que pueden tener normas de protección de datos diferentes a las de su país. En determinadas circunstancias, los tribunales, los organismos encargados del cumplimiento de la ley, los organismos reguladores o las fuerzas de seguridad de esos otros países pueden tener derecho a acceder a sus datos personales.



Si reside en el EEE, sus datos personales pueden transferirse a nuestras filiales o proveedores de servicios en países que no pertenecen al EEE siempre que la Comisión Europea haya reconocido que ofrecen un nivel adecuado de protección de datos conforme a los estándares del EEE (la lista completa de estos países está disponible aquí http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). En el caso de las transferencias desde el EEE a otros países no considerados adecuados por la Comisión Europea, como Estados Unidos, hemos tomados las medidas pertinentes, como nuestras Normas corporativas vinculantes para datos de clientes, proveedores y socios empresariales o cláusulas contractuales estándar adoptadas por la Comisión Europea para proteger sus datos personales. Para obtener una copia de estas medidas, visite el enlace anterior o póngase en contacto con [email protected].