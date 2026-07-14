Noticias & Insights | España
Insights destacados
¿Cómo podemos liberar todo el potencial de la IA en la atención sanitaria?
Descubra nuevas perspectivas de pacientes y profesionales de la salud en el informe Future Health Index 2025.
Recursos multimedia
Soporte
Contactos
Nuestro equipo de comunicación puede ayudarle con todos los asuntos relacionados con los medios de comunicación
Biblioteca multimedia
Una selección de fotos, vídeos, logotipos y mucho más que puedes utilizar para ampliar reportajes