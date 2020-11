Compacto y ligero

Si planea viajar donde no hay red eléctrica, la batería externa de DreamStation Go puede ayudarle a seguir recibiendo su tratamiento. DreamStation Go configurado a una presión de 10 cm mostró un tiempo medio de funcionamiento de 13 horas* con la batería externa DreamStation Go. Nota: Los tiempos de duración de las baterías pueden variar si se configuran presiones CPAP superiores, si existe una fuga excesiva en la mascarilla, según las condiciones de altitud o temperatura, si se están cargando dispositivos a través de un puerto USB, etc. *Condiciones de prueba del tiempo de funcionamiento del dispositivo PAP: modo CPAP, presión 10 cm de H2O, tubo de 12 mm, 37 lpm de fuga, sala a 23 °C (73,4 °F) a una elevación de 500 m (1650 ft).