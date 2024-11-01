El sistema láser Nexcimer de Philips aplica fotoablación a una gran variedad de morfologías. Los catéteres láser de Philips están indicados en muchos tipos de vasos y es el único sistema láser disponible para la extracción de electrodos. Alimentado mediante una toma de corriente común de 100-240 V, el sistema se calienta en menos de 30 segundos para una configuración rápida y sencilla.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.
El sistema láser Nexcimer de Philips admite catéteres con indicaciones vasculares coronarias, vasculares periféricas y de gestión de electrodos.
Tecnología excimer probada
Tecnología excimer probada
Láser ultravioleta frío con más de 20 años de experiencia clínica. Más de 600.000 procedimientos realizados con láser excimer.¹ Único sistema compatible con catéteres con datos clínicos de nivel I para aterectomía con láser ISR.²
Tecnología excimer probada
Láser ultravioleta frío con más de 20 años de experiencia clínica. Más de 600.000 procedimientos realizados con láser excimer.¹ Único sistema compatible con catéteres con datos clínicos de nivel I para aterectomía con láser ISR.²
Tecnología excimer probada
Láser ultravioleta frío con más de 20 años de experiencia clínica. Más de 600.000 procedimientos realizados con láser excimer.¹ Único sistema compatible con catéteres con datos clínicos de nivel I para aterectomía con láser ISR.²
Láser ultravioleta frío con más de 20 años de experiencia clínica. Más de 600.000 procedimientos realizados con láser excimer.¹ Único sistema compatible con catéteres con datos clínicos de nivel I para aterectomía con láser ISR.²
Versátil: Más vasos, más indicaciones
Versátil: Más vasos, más indicaciones
Para su uso en cualquier laboratorio y en cualquier suelo. El sistema admite siete indicaciones coronarias, es el único dispositivo probado para la ISR periférica² y es el único sistema láser disponible para el manejo de electrodos. Da el control al médico para ajustar tanto la fluencia como las tasas para un tratamiento individualizado para cada paciente.
Versátil: Más vasos, más indicaciones
Para su uso en cualquier laboratorio y en cualquier suelo. El sistema admite siete indicaciones coronarias, es el único dispositivo probado para la ISR periférica² y es el único sistema láser disponible para el manejo de electrodos. Da el control al médico para ajustar tanto la fluencia como las tasas para un tratamiento individualizado para cada paciente.
Versátil: Más vasos, más indicaciones
Para su uso en cualquier laboratorio y en cualquier suelo. El sistema admite siete indicaciones coronarias, es el único dispositivo probado para la ISR periférica² y es el único sistema láser disponible para el manejo de electrodos. Da el control al médico para ajustar tanto la fluencia como las tasas para un tratamiento individualizado para cada paciente.
Para su uso en cualquier laboratorio y en cualquier suelo. El sistema admite siete indicaciones coronarias, es el único dispositivo probado para la ISR periférica² y es el único sistema láser disponible para el manejo de electrodos. Da el control al médico para ajustar tanto la fluencia como las tasas para un tratamiento individualizado para cada paciente.
Sencillo: Solución llave en mano lista en cualquier sala
Sencillo: Solución llave en mano lista en cualquier sala
Flujos de trabajo guiados por pantalla táctil para facilitar su uso. El calentamiento en menos de 30 segundos permite atender casos con una configuración rápida. Alimentado mediante tomas de corriente convencionales aptas para aplicaciones médicas de 100-240 V. Su tamaño reducido facilita la colocación en cualquier laboratorio.
Sencillo: Solución llave en mano lista en cualquier sala
Flujos de trabajo guiados por pantalla táctil para facilitar su uso. El calentamiento en menos de 30 segundos permite atender casos con una configuración rápida. Alimentado mediante tomas de corriente convencionales aptas para aplicaciones médicas de 100-240 V. Su tamaño reducido facilita la colocación en cualquier laboratorio.
Sencillo: Solución llave en mano lista en cualquier sala
Flujos de trabajo guiados por pantalla táctil para facilitar su uso. El calentamiento en menos de 30 segundos permite atender casos con una configuración rápida. Alimentado mediante tomas de corriente convencionales aptas para aplicaciones médicas de 100-240 V. Su tamaño reducido facilita la colocación en cualquier laboratorio.
Sencillo: Solución llave en mano lista en cualquier sala
Sencillo: Solución llave en mano lista en cualquier sala
Flujos de trabajo guiados por pantalla táctil para facilitar su uso. El calentamiento en menos de 30 segundos permite atender casos con una configuración rápida. Alimentado mediante tomas de corriente convencionales aptas para aplicaciones médicas de 100-240 V. Su tamaño reducido facilita la colocación en cualquier laboratorio.
Tratamientos indicados
Tecnología excimer probada
Versátil: Más vasos, más indicaciones
Sencillo: Solución llave en mano lista en cualquier sala
El sistema láser Nexcimer de Philips admite catéteres con indicaciones vasculares coronarias, vasculares periféricas y de gestión de electrodos.
Tecnología excimer probada
Tecnología excimer probada
Láser ultravioleta frío con más de 20 años de experiencia clínica. Más de 600.000 procedimientos realizados con láser excimer.¹ Único sistema compatible con catéteres con datos clínicos de nivel I para aterectomía con láser ISR.²
Tecnología excimer probada
Láser ultravioleta frío con más de 20 años de experiencia clínica. Más de 600.000 procedimientos realizados con láser excimer.¹ Único sistema compatible con catéteres con datos clínicos de nivel I para aterectomía con láser ISR.²
Tecnología excimer probada
Láser ultravioleta frío con más de 20 años de experiencia clínica. Más de 600.000 procedimientos realizados con láser excimer.¹ Único sistema compatible con catéteres con datos clínicos de nivel I para aterectomía con láser ISR.²
Láser ultravioleta frío con más de 20 años de experiencia clínica. Más de 600.000 procedimientos realizados con láser excimer.¹ Único sistema compatible con catéteres con datos clínicos de nivel I para aterectomía con láser ISR.²
Versátil: Más vasos, más indicaciones
Versátil: Más vasos, más indicaciones
Para su uso en cualquier laboratorio y en cualquier suelo. El sistema admite siete indicaciones coronarias, es el único dispositivo probado para la ISR periférica² y es el único sistema láser disponible para el manejo de electrodos. Da el control al médico para ajustar tanto la fluencia como las tasas para un tratamiento individualizado para cada paciente.
Versátil: Más vasos, más indicaciones
Para su uso en cualquier laboratorio y en cualquier suelo. El sistema admite siete indicaciones coronarias, es el único dispositivo probado para la ISR periférica² y es el único sistema láser disponible para el manejo de electrodos. Da el control al médico para ajustar tanto la fluencia como las tasas para un tratamiento individualizado para cada paciente.
Versátil: Más vasos, más indicaciones
Para su uso en cualquier laboratorio y en cualquier suelo. El sistema admite siete indicaciones coronarias, es el único dispositivo probado para la ISR periférica² y es el único sistema láser disponible para el manejo de electrodos. Da el control al médico para ajustar tanto la fluencia como las tasas para un tratamiento individualizado para cada paciente.
Para su uso en cualquier laboratorio y en cualquier suelo. El sistema admite siete indicaciones coronarias, es el único dispositivo probado para la ISR periférica² y es el único sistema láser disponible para el manejo de electrodos. Da el control al médico para ajustar tanto la fluencia como las tasas para un tratamiento individualizado para cada paciente.
Sencillo: Solución llave en mano lista en cualquier sala
Sencillo: Solución llave en mano lista en cualquier sala
Flujos de trabajo guiados por pantalla táctil para facilitar su uso. El calentamiento en menos de 30 segundos permite atender casos con una configuración rápida. Alimentado mediante tomas de corriente convencionales aptas para aplicaciones médicas de 100-240 V. Su tamaño reducido facilita la colocación en cualquier laboratorio.
Sencillo: Solución llave en mano lista en cualquier sala
Flujos de trabajo guiados por pantalla táctil para facilitar su uso. El calentamiento en menos de 30 segundos permite atender casos con una configuración rápida. Alimentado mediante tomas de corriente convencionales aptas para aplicaciones médicas de 100-240 V. Su tamaño reducido facilita la colocación en cualquier laboratorio.
Sencillo: Solución llave en mano lista en cualquier sala
Flujos de trabajo guiados por pantalla táctil para facilitar su uso. El calentamiento en menos de 30 segundos permite atender casos con una configuración rápida. Alimentado mediante tomas de corriente convencionales aptas para aplicaciones médicas de 100-240 V. Su tamaño reducido facilita la colocación en cualquier laboratorio.
Sencillo: Solución llave en mano lista en cualquier sala
Sencillo: Solución llave en mano lista en cualquier sala
Flujos de trabajo guiados por pantalla táctil para facilitar su uso. El calentamiento en menos de 30 segundos permite atender casos con una configuración rápida. Alimentado mediante tomas de corriente convencionales aptas para aplicaciones médicas de 100-240 V. Su tamaño reducido facilita la colocación en cualquier laboratorio.
2. Dippel et al. Randomized Controlled Study of Excimer Laser Atherectomy for Treatment of Femoropopliteal In-stent Restenosis: Initial ISR Results (2015). JACC 8(1): 92-101.
La disponibilidad de productos está sujeta a autorización normativa. Póngase en contacto con el representante de ventas local para comprobar la disponibilidad en su país.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.