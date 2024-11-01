GlideLight

La retirada segura y eficiente de los electrodos depende de las herramientas que le proporcionan versatilidad y control. La funda láser GlideLight ofrece la capacidad sin precedentes de personalizar la tasa de repetición del láser durante un procedimiento. A 80 Hz, la funda láser GlideLight requiere hasta un 55% menos de fuerza de avance¹ y avanza hasta un 62% más eficientemente por sitios de unión más difíciles que SLS II².

Ver producto