Otros elementos de la caja
- Guía de inicio rápido
- Soporte para la mesa
- Cable USB
- Adaptador de alimentación de CC
- Cable HDMI
- Clavija de alimentación
- Pie de silicona
10BDL3051T/00
Gran impacto
Desde publicidad en estanterías hasta búsquedas de itinerarios, esta pantalla inteligente, multitoque y ultranítida resulta ideal para espacios reducidos. Una versátil solución todo en uno, que permite gestionar fácilmente el contenido de forma remota. La alimentación a través de Ethernet permite una colocación versátil.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Pantalla multitoque
total
recurring payment
Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante "arrastrar y soltar" facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrado te permitirán exponer tus fotos, textos y vídeos en nada de tiempo.
Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.
Controla la pantalla a través de una conexión a Internet. Las pantallas profesionales Philips con Android están optimizadas para las aplicaciones nativas de Android, y también puedes instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. El nuevo sistema operativo Android garantiza que el software está protegido y con las últimas funciones durante más tiempo.
La cámara y los altavoces integrados convierten esta pequeña pantalla táctil en una solución inteligente muy versátil. Utilízalos para medir la cantidad de público de tu tienda, realizar análisis de footfall y mucho más. Aprovecha el potencial de las aplicaciones de inteligencia artificial de Android para mostrar contenido personalizado. O simplemente usa la pantalla para realizar videoconferencias.
Coloca la pantalla profesional Philips prácticamente en cualquier lugar. PoE+ permite proporcionar alimentación y datos a la pantalla por medio de un solo cable Ethernet. No necesitas tomas de corriente, pero, por si quieres enchufarla, también incluye un adaptador de corriente.
Guarda y reproduce contenido sin necesidad de un reproductor externo permanente. La pantalla profesional Philips dispone de una memoria interna que te permite subir archivos multimedia a la pantalla para su reproducción instantánea. La memoria interna también funciona como una memoria caché para la transmisión en línea.
Instala e inicia rápidamente cualquier aplicación incluso desde otro sitio y trabajando de forma remota. CMND & Deploy te permite añadir y actualizar tus propias aplicaciones y otras de la tienda de aplicación de la pantalla profesional Philips. Solo tienes que escanear el código QR, iniciar sesión en la tienda y hacer clic en la aplicación que deseas instalar. Entonces, la aplicación se descarga e inicia automáticamente.
Imagen/Pantalla
Conectividad
Comodidad
Sonido
Potencia
Dimensiones
Condiciones de funcionamiento
Aplicaciones multimedia
Accesorios
Varios
Interactividad
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.