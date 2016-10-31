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  • Gran impacto Gran impacto Gran impacto

    Signage Solutions Pantalla multitoque

    10BDL3051T/00

    Clasificación general / 5
    • Opinión Opiniones

    Gran impacto

    Desde publicidad en estanterías hasta búsquedas de itinerarios, esta pantalla inteligente, multitoque y ultranítida resulta ideal para espacios reducidos. Una versátil solución todo en uno, que permite gestionar fácilmente el contenido de forma remota. La alimentación a través de Ethernet permite una colocación versátil.

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    Signage Solutions

    Pantalla multitoque

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    Gran impacto

    Pantalla multitoque pequeña.

    • 10"
    • Con tecnología Android
    • Multitoque
    CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido

    CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido

    Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante "arrastrar y soltar" facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrado te permitirán exponer tus fotos, textos y vídeos en nada de tiempo.

    Uso, supervisión, mantenimiento con CMND & Control

    Uso, supervisión, mantenimiento con CMND & Control

    Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

    Procesador SoC Android. Aplicaciones web y nativas

    Controla la pantalla a través de una conexión a Internet. Las pantallas profesionales Philips con Android están optimizadas para las aplicaciones nativas de Android, y también puedes instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. El nuevo sistema operativo Android garantiza que el software está protegido y con las últimas funciones durante más tiempo.

    Cámara y altavoces integrados

    La cámara y los altavoces integrados convierten esta pequeña pantalla táctil en una solución inteligente muy versátil. Utilízalos para medir la cantidad de público de tu tienda, realizar análisis de footfall y mucho más. Aprovecha el potencial de las aplicaciones de inteligencia artificial de Android para mostrar contenido personalizado. O simplemente usa la pantalla para realizar videoconferencias.

    Fácil instalación con tecnología PoE+

    Coloca la pantalla profesional Philips prácticamente en cualquier lugar. PoE+ permite proporcionar alimentación y datos a la pantalla por medio de un solo cable Ethernet. No necesitas tomas de corriente, pero, por si quieres enchufarla, también incluye un adaptador de corriente.

    Memoria interna. Sube contenido para su reproducción instantánea

    Guarda y reproduce contenido sin necesidad de un reproductor externo permanente. La pantalla profesional Philips dispone de una memoria interna que te permite subir archivos multimedia a la pantalla para su reproducción instantánea. La memoria interna también funciona como una memoria caché para la transmisión en línea.

    CMND & Deploy. Instala e inicia aplicaciones de forma remota

    Instala e inicia rápidamente cualquier aplicación incluso desde otro sitio y trabajando de forma remota. CMND & Deploy te permite añadir y actualizar tus propias aplicaciones y otras de la tienda de aplicación de la pantalla profesional Philips. Solo tienes que escanear el código QR, iniciar sesión en la tienda y hacer clic en la aplicación que deseas instalar. Entonces, la aplicación se descarga e inicia automáticamente.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/Pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      25.6  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      10.1''  pulgada
      Relación de aspecto
      16:10
      Resolución de pantalla
      1280 x 800
      Resolución óptima
      1280 x 800
      Brillo
      300  cd/m²
      Colores de pantalla
      262 000
      Relación de contraste (típica)
      800:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      30  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      170  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      170  grado
      Sistema operativo
      Android 4.4.4

    • Conectividad

      Salida de audio
      Conector de altavoz externo
      Otras conexiones
      • USB
      • micro SD
      Salida de vídeo
      HDMI
      Control externo
      RJ45

    • Comodidad

      Ubicación
      • Horizontal (24/7)
      • Vertical (24/7)
      Funciones de protección de pantalla
      Desviación de píxeles, bajo brillo
      Control de teclado
      • Oculto
      • Se puede bloquear
      Funciones de bajo consumo
      Apagado/encendido inteligente
      Rendimiento de imagen
      Control del color avanzado
      Con control de red
      • RJ45
      • Wi-Fi
      Memoria
      EMMC de 8 GB

    • Sonido

      Altavoces integrados
      2 x 2 W

    • Potencia

      Red eléctrica
      12 V CC +/- 5 %, 1,5 A, PoE=24 W
      Consumo (típico)
      6  W
      Consumo en modo de espera
      <0,5 W

    • Dimensiones

      Anchura del dispositivo
      261  mm
      Peso del producto
      0,71  kg
      Altura del dispositivo
      167,2  mm
      Profundidad del dispositivo
      29  mm
      Anchura del dispositivo (pulgadas)
      10,28  pulgada
      Altura del dispositivo (pulgadas)
      6.58  pulgada
      Sistema de montaje en pared
      75 x 75
      Profundidad del dispositivo (pulgadas)
      1,14  pulgada
      Anchura del bisel (I/D, S/I)
      19,77 (I/D), 13,56 (S/I) mm
      Peso del producto (lb)
      1,57  libras

    • Condiciones de funcionamiento

      Altitud
      0 ~ 3000 m
      Rango de temperatura (funcionamiento)
      5 ~ 40   °C
      MTBF
      50 000  hora(s)
      Humedad relativa
      20 ~ 80  %
      Rango de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60   °C

    • Aplicaciones multimedia

      Reproducción de vídeos a través de USB
      • 3GP
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      Reproducción de imágenes a través de USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Reproducción de audio a través de USB
      • AAC
      • M4A
      • MP2
      • MP3
      • WMA

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Guía de inicio rápido
      • Soporte para la mesa
      • Cable USB
      • Adaptador de alimentación de CC
      • Cable HDMI
      • Clavija de alimentación
      • Pie de silicona

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Árabe
      • Inglés
      • Francés
      • Alemán
      • Italiano
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      • Chino tradicional
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      • Noruego
      • Portugués
      • Sueco
      Garantía
      3 años de garantía
      Aprobación de regulaciones
      • CB
      • CE
      • RoHS
      • FCC, Clase A
      • UL

    • Interactividad

      Tecnología multitoque
      Capacitiva proyectada
      Puntos de contacto
      5 puntos de contacto simultáneos
      Cristal protector
      Cristal de seguridad templado de 0,7 mm

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Guía de inicio rápido
    • Soporte para la mesa
    • Cable USB
    • Adaptador de alimentación de CC
    • Cable HDMI
    • Clavija de alimentación
    • Pie de silicona
    Badge-D2C

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