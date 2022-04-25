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  • Deja volar tu imaginación aún más Deja volar tu imaginación aún más Deja volar tu imaginación aún más

    Signage Solutions Pantalla LED

    41BDL7224L/00

    Deja volar tu imaginación aún más

    Sin límites. La serie L-Line 7000 de Philips es una solución de señalización LED que ofrece infinitas posibilidades de forma y tamaño. La vinculación perfecta y las diferentes opciones de tamaño permiten visualizaciones únicas en cualquier dimensión con resultados inmejorables.

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    Pantalla LED

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    Deja volar tu imaginación aún más

    Pantallas LED para cualquier forma y diseño

    • 41''
    • LED Direct View

    Adopta cualquier forma, esquina en forma de L o curvatura

    Los paneles LED de la serie L-Line 7000 de Philips poseen una altura de 25 cm y están disponibles en anchuras de 50 cm, 75 cm y 100 cm. Estas pantallas se pueden instalar en cualquier formato horizontal sin limitaciones de tamaño. También están disponible con esquinas biseladas para lograr diseños curvados en formatos convexos y cóncavos.

    Control activo de la salud de Philips

    Alcanza la perfección de forma precisa. El control activo de la salud hace que el mantenimiento sea rápido, sencillo y previsible al indicar cuál es el problema y dónde se ha producido. El uso de este software, que funciona en tiempo real conectado o no a la red, permite que la sustitución de la pieza en cuestión pueda realizarse de forma eficiente, un aspecto indispensable para los propietarios de pantallas en todo el mundo.

    Calibración de fábrica

    Todos los paneles LED L-Line de Philips se calibran en nuestra fábrica a la perfección. Esto significa que no es necesario realizar calibraciones posteriores, lo que se traduce en instalaciones más rápidas. Los archivos de calibración y configuración están disponibles para garantizar un mantenimiento rápido.

    Conexión de panel dinámico

    Combina paneles LED L-Line 7000 de Philips de distintos tamaños para formar una única pantalla con las medidas y dimensiones que quieras. Las patillas de alineación flexibles y dinámicas garantizan un ajuste perfecto en todo momento, lo que proporciona una superficie de visualización uniforme y sin fisuras. Para mayor comodidad y eficiencia, cada panel LED cuenta con aberturas laterales que permiten conectar de forma versátil los cables de los paneles LED a cualquier conector de entrada externo. Las aberturas de la parte superior e inferior del panel LED también se pueden abrir en caso de que solo se pueda acceder a dichas partes.

    Las esquinas biseladas opcionales permiten que las pantallas cuenten con un diseño curvo

    Crea pantallas sin bisel de cualquier forma, tamaño o resolución. El diseño modular de los paneles LED profesionales de Philips te permite adaptarte a cualquier espacio. Monta instalaciones amplias y envolventes o combina patrones intrigantes. Crea fácilmente pantallas que ofrezcan una mayor movilidad y dinamismo. Gracias a la nueva serie 7000 de Philips, resulta muy fácil crear pantallas curvadas uniformes.

    Conexión ideal para obtener imágenes perfectas

    Tu pantalla LED profesional de Philips cuenta con cubiertas de cables integradas para organizar los cables de alimentación y datos. Además, los paneles de visualización se pueden conectar entre sí para compartir alimentación y datos. Así podrás disfrutar de un mayor nivel de organización y agilizar la instalación.

    Ahorro de energía dinámico

    Los monitores LED profesionales de Philips utilizan LED de alto rendimiento y bajo consumo que se han probado de forma exhaustiva y son rentables. Además, gracias a su tecnología mejorada, la pantalla es capaz de ahorrar energía de manera dinámica.

    Revestimiento de protección e índice de protección

    El revestimiento conformado resistente al polvo, la suciedad, los hongos y la humedad protege este producto y facilita su mantenimiento. Cuenta con la clasificación IP30, que protege al dispositivo de cortocircuitos debido al polvo y la corrosión.

    Alto nivel de brillo: 1200 nits hasta un máximo de 1600

    Su diseño ignífugo ralentiza la propagación de las llamas en caso de incendio y ayuda a proteger la integridad estructural del panel LED. Ha sido probado y certificado con el estándar europeo B1 DIN4102, el estándar británico BS476-7 y el estándar norteamericano UL94.

    Disponibles en 3 tamaños

    Los exclusivos soportes de montaje permiten que la instalación sea aún más rápida y sencilla. Estos elementos opcionales están disponibles para la instalación de LED planos, curvas convexas (177,5, 175 o 172,5 grados) y esquinas en forma de L de 90 grados.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/Pantalla

      Relación de aspecto
      4:1
      Uniformidad del brillo
      >=97 %
      Brillo después de la calibración
      900 nits
      Brillo antes de la calibración
      1200 nits
      Calibración (brillo/color)
      Compatible
      Rango de ajuste de temperatura de color
      4000 ~ 9500 K (mediante software)
      Temperatura de color predeterminada
      6500 ± 500 K
      Relación de contraste (típica)
      3500:1
      Ángulo de visión (horizontal)
      160  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      160  grado
      Mejora de la imagen
      Pantalla de amplia gama de colores
      Ubicación
      Horizontal
      Frecuencia de fotogramas (Hz)
      50 - 60
      Frecuencia de actualización (Hz)
      2100~3900 (14 bits: 3900 Hz)
      Uso
      Para interiores

    • Comodidad

      Instalación simplificada
      • Pasadores guía
      • Ligera
      Bucle de alimentación
      Para entornos de 230 V: 8 carcasas o menos; para entornos de 110 V: 4 carcasas o menos, 10 A como máximo
      Bucle de alimentación de señal
      RJ45

    • Potencia

      Voltaje de entrada
      100 ~ 240 V CA (50 y 60 Hz)
      Consumo de energía con la pantalla en negro (W)
      <11
      Consumo máximo de energía de CA (W)
      <125
      Consumo máximo de energía de BC (W)
      <150
      Consumo de energía típico (W)
      <41,67

    • Condiciones de funcionamiento

      Rango de temperatura (funcionamiento)
      -20 ~ 45   °C
      Rango de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 50   °C
      Intervalo de humedad (en funcionamiento) [HR]
      10 ~ 80 %
      Intervalo de humedad (almacenamiento) [HR]
      10 ~ 85% 

    • Carcasa

      Área de la carcasa (m2)
      0,25
      Píxeles de la carcasa (puntos)
      43,264
      Resolución de la carcasa (ancho x alto)
      416 x 104
      Tamaño de la carcasa (mm)
      1000 x 250 x 40
      Conector de datos
      RJ45
      Conector de alimentación
      Conector de 3 núcleos (C14 de entrada, C13 de salida)
      Cantidad de tarjeta receptora
      1 ud.
      Especificaciones de tarjeta receptora
      A5S Plus
      Marca de tarjeta receptora
      NovaStar
      Peso (kg)
      6,19 (±310 g)
      Tamaño diagonal de la carcasa (pulgadas)
      40,6"
      Material de la carcasa
      Aluminio fundido
      Ángulo lateral (grados)
      90

    • Módulo

      Tipo de LED
      SMD 1515 con cable de cobre
      Constitución de píxeles
      1R1G1B
      Vida útil de los LED (horas)
      100 000 a la mitad del brillo
      Resolución del módulo (ancho x alto en píxeles)
      104 x 104
      Punto de píxel (mm)
      2,4
      Tamaño del módulo (An. x Al. en mm)
      249,9*249,9

    • Accesorios

      Cable LAN (RJ45, CAT-5)
      2 uds.
      Cable de alimentación
      2 uds.
      GIR
      1 ud.

    • Varios

      Garantía
      2 años
      Aprobación de regulaciones
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS
      • FCC SDOC, sección 15, clase A
      Certificación de diseño ignífugo
      • BS 476-7:1997
      • UL94
      • DIN 4102-1
      Revestimiento de protección
      placa del hub, módulo LED trasero

    • Datos del embalaje

      Dimensiones del embalaje (mm)
      1354 x 392 x 221
      Peso bruto (kg)
      9,15

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