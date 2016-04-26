Ofrecé a tus huéspedes la experiencia de visualización que se merecen. Podrán disfrutar de un televisor más rápido, con mayor capacidad de respuesta y una amplia gama de aplicaciones específicas para el sector de la hostelería, al mismo tiempo que te beneficiás de instalación y gestión remota para una mayor comodidad.
Este producto cumple los requisitos para la exención del IVA
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
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Una experiencia innovadora
con tecnología Android™
de 43” MediaSuite
con tecnología Android™
Miracast y DirectShare para compartir música y películas en el televisor
Nuestros televisores ofrecer a tus huéspedes la libertad para disfrutar de sus contenidos en la gran pantalla del televisor de forma inalámbrica y sin complicaciones. Con nuestro enfoque de sistema abierto ofrecemos servicio a usuarios de iOS y Android y ampliamos continuamente nuestra compatibilidad. Nuestro uso compartido seguro protege a los huéspedes. Imágenes, películas y música, todo se puede compartir y disfrutar en nuestros televisores a través de Miracast y DirectShare.
Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes
MyChoice es una solución simple y económica que permite ofrecer a los huéspedes canales de televisión premium. Además, representa una fuente adicional de ingresos que permite recuperar la inversión inicial.
CMND & Control: mantenimiento de los televisores sin esfuerzo
CMND & Control permite configurar e instalar a distancia los televisores de una ubicación central, sin entrar en las habitaciones. Actualizá y gestioná todas tus pantallas con el mínimo esfuerzo y sin tener que molestar a los huéspedes.
CMND & Create: muestra la información que quieras, cuando lo desees
CMND & Create te permite proporcionar la información que quieras, cuando lo desees. El módulo de gestión de contenido de CMND permite crear y distribuir fácilmente páginas web interactivas con la marca del hotel. Personalizá tus televisores para proporcionar a los huéspedes la información más actualizada con las últimas novedades del hotel, y todo en tiempo real.
Android: una experiencia televisiva más rápida, integral y divertida
Con Android en tu TV profesional disfrutarás de una interfaz más rápida, integral y sencilla para los huéspedes. Controla todo tipo de servicios de hostelería, aplicaciones y mucho más. Hay un menú por el que podrás desplazarte con facilidad gracias a los enlaces directos a tus aplicaciones favoritas.
AppControl para agregar, ordenar y eliminar aplicaciones con el mínimo esfuerzo
AppControl garantiza que los televisores cuenten con las aplicaciones que desees. Con capacidad para añadir, eliminar y ordenar las aplicaciones, además de configurarlas para habitaciones específicas, ofrece una experiencia realmente personalizada a los huéspedes que podés controlar desde una ubicación centralizada, sin entrar en la habitación. Para ofrecer facilidad de uso y seguridad, podés cargar tu aplicación personalizada en nuestro servidor privado basado en la nube, con la seguridad de que solo vos podrás acceder a ella.
Aplicaciones avanzadas con muchos servicios especializados para hoteles
Las aplicaciones avanzadas se componen de una creciente biblioteca de aplicaciones. Con la tecnología Android, las aplicaciones se ejecutan con mayor fluidez y rapidez, y son más avanzadas que nunca. Personalizadas para hostelería, la información de los huéspedes se elimina de forma segura después de su uso y se impide el acceso a contenido ilegal que puede dañar su negocio.
Sistema IPTV integrado para una interactividad personalizada óptima
Ahorrá costes y enredos. Con nuestros nuevos Smart TV, podés crear el sistema de tu hotel directamente en el televisor. Canales interactivos, vídeo a la carta, menús de hotel interactivos e información, además de sistemas de pedidos en línea, todo es posible sin necesidad de acoplar al televisor un decodificador externo. Además de entregar los contenidos a través de cables de televisión coaxiales, ahora también puedes utilizar tu red de Internet para ofrecer tus canales de televisión o VOD directamente en el televisor. Nuestra red de socios garantiza que obtendrás el portal personalizado que deseas.
Protocolo Serial Xpress para sistemas interactivos
El televisor se puede conectar a descodificadores externos y sintonizadores de los proveedores de sistemas interactivos más importantes, a través del Protocolo Serial Xpress (SXP).
Philips TV Remote App para un mayor control de los huéspedes
¿No te apetece usar el control remoto? Utilizá Philips TV Remote App en tu smartphone o tablet para controlar el televisor, seleccionar las aplicaciones que deseas abrir y acceder a SmartInfo. Disponible como descarga gratuita para dispositivos iOS y Android.
Especificaciones técnicas
Imagen/Pantalla
Relación de aspecto
16:9
Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
43
pulgada
Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
110
cm
Pantalla
LED Full HD
Resolución de pantalla
1920 x 1080p
Brillo
300
cd/m²
Mejora de la imagen
Perfect Motion Rate de 200 Hz
Pixel Plus alta definición
Ángulo de visión
178° (H)/178° (V)
Sintonizador/recepción/transmisión
Televisión digital
DVB-T/T2/C
HEVC FHD (hasta 1080p/60)
Reproducción de vídeo
NTSC
PAL
Televisor analógico
PAL
Reproducción por IP
Multicast
Unicast
Android TV
Sistema operativo
Android™ 5.1 (Lollipop)
Tamaño de la memoria (Flash)
8 GB
Características:
Fácil de usar
Estilo de imagen
Estilo de sonido
Servicios digitales
8d EPG
Now&Next
MHEG
Teletexto
HbbTV
Subtítulos
Control local
Joystick
Aplicaciones de hostelería
Modo de hotel
Bloqueo mediante mando a distancia
Bloqueo del menú
Bloqueo del menú de instalación
Límite del nivel de sonido
Modo de prohibición
Modo de seguridad alta
TXT/MHEG/USB/EPG/bloqueo subtítulos
Temporizador
Temporizador
Despertador
Despertador en un canal
Sonidos del despertador
Control de encendido
Canal
Función
Formato de imagen
Volumen
Estilo de imagen
Antirrobo
Protección antirrobo de la pila
Bloqueo Kensington
Control de potencia
Encendido automático
Inicio rápido/ecológico
WoLAN
WoWLAN
Aplicaciones
AppControl
Aplicaciones basadas en la nube
Aplicaciones de Android
Philips TV Remote App
Su marca
SmartInfo
Logotipo de bienvenida
Panel personalizado (HTML)
Sistema de IPTV
Aplicaciones personalizadas
Nombre del lugar (ID de GeoNames)
Reloj
Reloj en modo de espera
Botón del mando a distancia que brilla en la oscuridad
Reloj en pantalla
Reloj externo opcional
SmartInfo
Explorador HTML5
Plantillas interactivas
Clonación y actualización de firmware
Clonación inicial al instante
Por USB/RF/IP
CMND&Control
Editor de canales sin conexión
Editor de ajustes sin conexión
Estado del televisor en tiempo real (IP)
Gestión remota mediante IP/RF
CMND&Create
Gestión de televisores en grupo
Control
Bloqueo de actualización automática de canal
Protocolo Serial Xpress
JSON API para controlar el televisor (JAPIT)
Servicios integrados
Pronóstico del tiempo de 5 días
DRM interactivo
VSecure
Playready Smoothstreaming
Securemedia
Generación de ingresos
MyChoice
Idiomas
Control de idioma para los huéspedes
Mando a distancia
Compatible con banda para el cable
Detección de pila baja
Bloqueo de tapa de pila del mando a distancia
Canales
Lista combinada
Listas temáticas
Funciones para el sector de la asistencia sanitaria
Control
Mando a distancia personalizado
Compatible con mando a distancia para el sector de la asistencia sanitaria
Compatible con sistema de llamada de enfermeras
Comodidad
Salida de auriculares
Silenciamiento independiente del altavoz principal
Seguridad
Aislamiento doble clase II
Ignición retardada
Multimedia
Reproducción de vídeo compatible
Formatos: H.264/MPEG4 AVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
WMV9/VC1
HEVC
Contenedores: AVI, MKV
Formatos de música compatibles
MP3
AAC
WAV
WMA (v2 hasta v9.2)
WMA-PRO (v9 y v10)
Formatos de subtítulos compatibles
SRT
SMI
SSA SUB
TXT
ASS
Formatos de imagen compatibles
JPG
Resolución de vídeo compatible en USB
hasta 1920 x 1080 p a 60 Hz
Conexiones multimedia
USB
LAN
Audio
Potencia de salida de sonido
16 (2 x 8)
W
Altavoz para baño
1,5 W mono 8 ohmios
Altavoces
2,0
Proyección inferior
Funciones de sonido
AVL
Sonido envolvente increíble
Graves dinámicos
Dolby MS10
Potencia
Red eléctrica
CA 220-240 V, 50-60 Hz
Temperatura ambiente
0 °C a 40 °C
Consumo en modo de espera
< 0,4W
Clase de etiqueta energética
A+
Alimentación de etiqueta energética de la UE
43
W
Funciones de ahorro de energía
Modo Eco
Consumo de energía anual
62
kWh
Accesorios
Incluida
Soporte con pedestal de sobremesa
2 pilas AAA
Folleto de garantía
Folleto legal y de seguridad
Cable de alimentación
Control remoto 22AV1505B/12
Opcional
Reloj externo 22AV1120C/00
Control remoto para el sector del cuidado de la salud 22AV1109H/12