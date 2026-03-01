Uso compartido inalámbrico opcional de la pantalla con Philips ScreenShare.

Prepara tu pantalla para el futuro con nuestro enfoque modular, con opciones para añadir Wi-Fi y Bluetooth mediante el módulo CRD22 opcional, así como Philips ScreenShare y un firme enfoque en la reutilización, el reciclaje, y la sostenibilidad con una reducción de la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.