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  • Capta las miradas Capta las miradas Capta las miradas

    Signage Solutions Pantalla H-Line

    55BDL3002H/00

    Clasificación general / 5
    • Opinión Opiniones

    Capta las miradas

    Mantente visible de día y de noche gracias a una pantalla Full HD profesional Philips H-Line con gran brillo. Su sorprendente nitidez y contraste la convierten en la solución perfecta para escaparates y lugares luminosos, desde museos hasta pequeños comercios.

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    Signage Solutions

    Pantalla H-Line

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    Capta las miradas

    Pantalla con gran nivel de brillo y funcionamiento ininterrumpido.

    • 55"
    • 2500 cd/m²
    • Full HD
    Uso, supervisión, mantenimiento con CMND & Control

    Uso, supervisión, mantenimiento con CMND & Control

    Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

    CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido

    CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido

    Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante "arrastrar y soltar" facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrado te permitirán exponer tus fotos, textos y vídeos en nada de tiempo.

    FailOver garantiza que el contenido se esté reproduciendo siempre

    FailOver garantiza que el contenido se esté reproduciendo siempre

    Desde la sala de espera hasta la sala de reuniones no habrá una sola pantalla en blanco. FailOver permite que tu pantalla profesional Philips cambie automáticamente entre la entrada principal y la secundaria para que se siga reproduciendo el contenido aunque la entrada principal falle. Solo tienes que establecer una lista de entradas alternativas para asegurarte de que el negocio nunca se detenga.

    La ranura OPS permite la integración de PC sin cables

    La ranura OPS permite la integración de PC sin cables

    Integra un PC de potencia completa o un módulo CRD50 Android directamente en tu pantalla profesional Philips. La ranura OPS contiene todas las conexiones que necesitas para tu solución con ranura, incluida la alimentación.

    Agrega la potencia de procesamiento de Android con un módulo opcional CRD50

    Integra un sistema en chip (SOC) Android en tu pantalla profesional Philips. El módulo opcional CRD50 es un dispositivo OPS que ofrece potencia de procesamiento de Android sin cables. Solo tienes que introducirlo en la ranura OPS, que contiene todas las conexiones necesarias para utilizar el módulo (incluida la alimentación).

    Gestión remota del sistema a través de CMND

    Toma el control de tu red de pantallas profesionales de Philips. CMND te permite gestionar, actualizar, mantener y reproducir mediante una interfaz fácil de usar; desde la instalación hasta el funcionamiento diario.

    Alto grado de brillo (2500 cd/m2). Apto para su uso en semiexterior

    Causa un gran impacto en lugares luminosos o semiexteriores. Esta pantalla de brillo ultraalto de 2500 cd/m2 es perfecta para atraer la atención en zonas grandes y abarrotadas con fuerte iluminación ambiental.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/Pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      139.7  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      55  pulgada
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      1920 x 1080 p
      Punto de píxel
      0,63 x 0,63 mm
      Resolución óptima
      1920 x 1080, a 60 Hz
      Brillo
      2500  cd/m²
      Colores de pantalla
      16,7 M (8 bits)
      Relación de contraste (típica)
      5000:1
      Relación de contraste dinámico
      500 000:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      6  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      Mejora de la imagen
      • Cámara lenta 3/2 - 2/2
      • Filtro de peine 3D
      • Desentrelazado 3D MA
      • Mejora del contraste dinámico
      • Desentrelazado de compensación de mov.
      • Escaneado progresivo
      Tecnología del panel
      SVA

    • Conectividad

      Salida de audio
      Toma de 3,5 mm
      Entrada de vídeo
      • VGA (D-Sub analógica)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • Componente (BNC)
      • Compuesto (BNC)
      • HDMI (x2)
      Entrada de audio
      • Toma de 3,5 mm
      • Audio izquierdo/derecho (RCA)
      Otras conexiones
      • Salida CA
      • OPS
      • USB
      Salida de vídeo
      • DisplayPort
      • DVI-I
      Control externo
      • Toma RS232C (entrada/salida) de 2,5 mm
      • RJ45
      • Toma de infrarrojos (entrada/salida) de 3,5 mm

    • Comodidad

      Ubicación
      • Horizontal
      • Vertical
      Funciones de protección de pantalla
      Desviación de píxeles, bajo brillo
      Control de teclado
      • Oculto
      • Se puede bloquear
      Señal del mando a distancia
      Se puede bloquear
      Señal de bucle intermedio
      • RS232
      • Bucle intermedio IR
      Instalación simplificada
      • Fácil inserción
      • Kit de alineación de bordes
      Funciones de bajo consumo
      Apagado/encendido inteligente
      Otra comodidad
      Asas de transporte
      Rendimiento de imagen
      Control del color avanzado
      Con control de red
      • RS232
      • HDMI (un cable)
      • LAN (RJ45)

    • Sonido

      Altavoces integrados
      2 x 10 W RMS

    • Potencia

      Red eléctrica
      100 ~ 240 V de CA, 50 ~ 60 Hz
      Consumo (típico)
      368  W
      Consumo en modo de espera
      <0,5 W

    • Resolución de pantalla compatible

      Formatos informáticos
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      Formatos de vídeo
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimensiones

      Anchura del dispositivo
      1242,2  mm
      Peso del producto
      35,8  kg
      Altura del dispositivo
      713  mm
      Profundidad del dispositivo
      137,9  mm
      Anchura del dispositivo (pulgadas)
      48,9  pulgada
      Altura del dispositivo (pulgadas)
      28.1  pulgada
      Sistema de montaje en pared
      400 x 400 mm, M6
      Profundidad del dispositivo (pulgadas)
      5,43  pulgada
      Anchura del bisel
      15,6 mm
      Peso del producto (lb)
      78,94  libras
      Anchura de fácil inserción
      100  mm
      Altura de fácil inserción
      200  mm

    • Condiciones de funcionamiento

      Altitud
      0 ~ 3000 m
      Rango de temperatura (funcionamiento)
      0 ~ 40   °C
      MTBF
      50 000  hora(s)
      Humedad relativa
      20 ~ 80 (funcionamiento), 5 - 95 % (almacenamiento)  %
      Rango de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60   °C

    • Aplicaciones multimedia

      Reproducción de vídeos a través de USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Reproducción de imágenes a través de USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Reproducción de audio a través de USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Cable de alimentación de CA
      • Pilas para mando a distancia
      • Guía de inicio rápido
      • Mando a distancia
      • Placas de alineación de bordes
      • Cable RS232
      Accesorios incluidos
      Cable de sistema en cadena RS232
      Accesorios opcionales
      • Sensor de movimiento luz infrarroja (CRD41)
      • Soporte para la mesa

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Inglés
      • Francés
      • Alemán
      • Italiano
      • Polaco
      • Ruso
      • Español
      • Turco
      • Chino simplificado
      • Chino tradicional
      • Árabe
      • Japonés
      • Portugués
      Garantía
      3 años de garantía
      Aprobación de regulaciones
      • BSMI
      • CB
      • CE
      • FCC Clase B
      • UL/cUL

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Cable de alimentación de CA
    • Pilas para mando a distancia
    • Guía de inicio rápido
    • Mando a distancia
    • Placas de alineación de bordes
    • Cable RS232
    • Accesorios opcionales: Sensor de movimiento luz infrarroja (CRD41)
    • Accesorios opcionales: Soporte para la mesa
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