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Philips Signage serie 2000
La serie 2000 de Philips Signage vuelve a lo básico: una pantalla elemental pero elegante que funciona 16/7 para integraciones sencillas, con tecnología Android 14, UHD y 400 nits de brillo.
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Philips Signage serie 2000
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Con un brillo de 400 cd/m2, la serie 2000 de Philips Signage UHD se ha diseñado para utilizarse 16 horas al día, 7 días a la semana, del amanecer al anochecer, para causar impresión.
Con tecnología Android 14, la pantalla Philips Signage serie 2000 se ha diseñado a partir de una plataforma profesional con conectividad de confianza y seguridad integrada. Al estar optimizada para aplicaciones Android nativas, permite instalar aplicaciones web y software directamente en el dispositivo, lo que elimina la necesidad de un reproductor multimedia externo.
Prepara tu pantalla para el futuro con nuestro enfoque modular, con opciones para añadir Wi-Fi y Bluetooth mediante el módulo CRD22 opcional, así como Philips ScreenShare y un firme enfoque en la reutilización, el reciclaje, y la sostenibilidad con una reducción de la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Funcionalidad FailOver básica mediante detección de conexión de 5 V: fundamental para aplicaciones comerciales exigentes, la funcionalidad FailOver mediante conexión de 5 V permite configurar una fuente de contenido secundaria que se reproducirá automáticamente en el improbable caso de que se produzca un error en la fuente multimedia principal.
Libera el potencial, la versatilidad y la inteligencia de tus pantallas Philips Signage serie 2000 con Wave. Esta plataforma evolutiva en la nube te ofrece control total, con una instalación y configuración simplificadas, supervisión y control de pantallas, actualización del firmware, gestión de listas de reproducción y configuración de programas de consumo. Ahorra tiempo, energía e impacto medioambiental.
Imagen/Pantalla
Conectividad
Comodidad
Potencia
Resolución de pantalla compatible
Dimensiones
Condiciones de funcionamiento
Aplicaciones multimedia
Reproductor interno
Accesorios
Varios
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