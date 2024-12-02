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    Signage Solutions Pantalla Q-Line

    65BDL3550Q/00

    Clasificación general / 5
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    Informa y sorprende con una pantalla Ultra HD profesional Philips Q-Line. Puedes empezar a utilizar esta fiable solución tan pronto como la necesites.

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    Pantalla Q-Line

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    Pantalla 18/7 fácil de configurar.

    • 65"
    • Retroiluminación LED directa
    • Ultra HD
    Uso, supervisión, mantenimiento con CMND & Control

    Uso, supervisión, mantenimiento con CMND & Control

    Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

    FailOver garantiza que el contenido se esté reproduciendo siempre

    FailOver garantiza que el contenido se esté reproduciendo siempre

    Desde la sala de espera hasta la sala de reuniones no habrá una sola pantalla en blanco. FailOver permite que tu pantalla profesional Philips cambie automáticamente entre la entrada principal y la secundaria para que se siga reproduciendo el contenido aunque la entrada principal falle. Solo tienes que establecer una lista de entradas alternativas para asegurarte de que el negocio nunca se detenga.

    CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido

    CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido

    Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante "arrastrar y soltar" facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrado te permitirán exponer tus fotos, textos y vídeos en nada de tiempo.

    Reproductor multimedia integrado. Programa contenidos de USB fácilmente

    Programa fácilmente contenidos para su reproducción desde un dispositivo USB. Tu pantalla profesional Philips se activará desde el modo de espera para reproducir el contenido y luego volver al modo de espera cuando termine.

    Procesador SoC Android. Aplicaciones web y nativas

    Controla la pantalla a través de una conexión a Internet. Las pantallas profesionales Philips con Android están optimizadas para las aplicaciones nativas de Android, y también puedes instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. El nuevo sistema operativo Android 8 garantiza que el software está protegido y con las últimas funciones durante más tiempo.

    Conecta y controla tus contenidos a través de la nube

    Conecta y controla el contenido a través de la nube con el navegador HTML5 integrado. Con el navegador basado en Chromium, podrás diseñar los contenidos en línea y conectar una sola pantalla o toda tu red. Puedes mostrar el contenido en formato vertical u horizontal, con resolución Full HD. Solo tienes que conectar la pantalla a Internet mediante Wi-Fi o con un cable RJ45 y disfrutar de tus propias listas de reproducción.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/Pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      163.9  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      64.5  pulgada
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      3840 x 2160
      Punto de píxel
      0,372 x 0,372 mm
      Resolución óptima
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Brillo
      400  cd/m²
      Colores de pantalla
      1070 millones de colores
      Relación de contraste (típica)
      1300:1
      Relación de contraste dinámico
      500 000:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      9  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      Mejora de la imagen
      • Cámara lenta 3/2 - 2/2
      • Filtro de peine 3D
      • Desentrelazado de compensación de mov.
      • Escaneado progresivo
      • Desentrelazado 3D MA
      • Mejora del contraste dinámico
      Tecnología del panel
      IPS
      Sistema operativo
      Android 8.0
      Imagen clínica
      Ajuste predefinido de imagen D (compatible con dicom parte 14)

    • Conectividad

      Salida de audio
      Toma de 3,5 mm
      Entrada de vídeo
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      • VGA (D-Sub analógica) (x1)
      Entrada de audio
      Toma de 3,5 mm
      Control externo
      • Toma RS232C (entrada/salida) de 2,5 mm
      • Toma de infrarrojos (entrada/salida) de 3,5 mm
      • RJ45

    • Comodidad

      Ubicación
      • Horizontal (18/7)
      • Vertical (18/7)
      Matriz de mosaico
      Hasta 15 x 15
      Control de teclado
      • Oculto
      • Se puede bloquear
      Señal del mando a distancia
      Se puede bloquear
      Señal de bucle intermedio
      • RS232
      • Bucle intermedio IR
      Instalación simplificada
      Fácil inserción
      Funciones de bajo consumo
      Apagado/encendido inteligente
      Con control de red
      • RS232
      • RJ45
      Inicio
      • Retardo de encendido
      • Estado de encendido
      • Inicio en fuente
      Ventana de inicio
      activar/desactivar logotipo de Philips

    • Sonido

      Altavoces integrados
      2 x 10 W RMS

    • Potencia

      Red eléctrica
      100 - 240 V~, 50/60 Hz
      Consumo (típico)
      155  W
      Consumo (máx.)
      210 W
      Consumo en modo de espera
      <0,5 W
      Funciones de ahorro de energía
      Apagado/encendido inteligente
      Clase de etiqueta energética
      G

    • Resolución de pantalla compatible

      Formatos informáticos
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1024 x 768 a 60, 70, 75 Hz
      • 800 x 600 a 56, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      Formatos de vídeo
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimensiones

      Anchura del dispositivo
      1462,3  mm
      Peso del producto
      27,80  kg
      Altura del dispositivo
      837,3  mm
      Profundidad del dispositivo
      68,9mm (profundidad en montaje en pared)/89,9mm (profundidad con asa)  mm
      Anchura del dispositivo (pulgadas)
      57,57  pulgada
      Altura del dispositivo (pulgadas)
      32.96  pulgada
      Sistema de montaje en pared
      400 x 400 mm, M8
      Profundidad del dispositivo (pulgadas)
      2,71 (profundidad en montaje en pared)/3,54 (profundidad con asa)  pulgada
      Anchura del bisel
      14,9 mm (bisel uniforme)
      Peso del producto (lb)
      61,29  libras

    • Condiciones de funcionamiento

      Altitud
      0 ~ 3000 m
      Rango de temperatura (funcionamiento)
      0 ~ 40   °C
      MTBF
      30 000  hora(s)
      Rango de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60   °C
      Intervalo de humedad (en funcionamiento) [HR]
      20 ~ 80 % de humedad relativa (sin condensación)
      Intervalo de humedad (almacenamiento) [HR]
      5 ~ 95 % de humedad relativa (sin condensación)

    • Aplicaciones multimedia

      Reproducción de vídeos a través de USB
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      Reproducción de imágenes a través de USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Reproducción de audio a través de USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Reproductor interno

      CPU
      • Doble núcleo Córtex A53 1,1 GHz
      • Doble núcleo Córtex A73 1,15 GHz
      GPU
      ARM Mali G51
      Memoria
      • DDR3 de 2 GB
      • 8 GB

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Cable de alimentación de CA
      • Cable RS232
      • Mando a distancia
      • Pilas para mando a distancia
      • Guía de inicio rápido
      Accesorios incluidos
      • Cable con sensor de IR (1,8 m) (x1)
      • Cable de sistema en cadena RS232
      • Tornillo M3 (x2)
      • Logotipo de Philips (x1)
      • Cubierta USB (x1)

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Chino simplificado
      • Chino tradicional
      • Inglés
      • Francés
      • Alemán
      • Italiano
      • Polaco
      • Ruso
      • Español
      • Turco
      • Japonés
      • Árabe
      Garantía
      3 años de garantía
      Aprobación de regulaciones
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC, Clase A
      • PSB
      • VCCI
      • J-Moss

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Cable de alimentación de CA
    • Cable RS232
    • Mando a distancia
    • Pilas para mando a distancia
    • Guía de inicio rápido
    Badge-D2C

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