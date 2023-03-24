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Visibilidad intensa con cualquier iluminación
Mantén la visibilidad de día y de noche con las pantallas Philips H-Line de alto brillo. Su sorprendente claridad y contraste la convierten en la solución perfecta para mostrar contenido atractivo en ventanas y ubicaciones más claras: desde aeropuertos hasta centros comerciales y mucho más.
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Pantalla H-Line
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Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante "arrastrar y soltar" facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrado te permitirán exponer tus fotos, textos y vídeos en nada de tiempo.
Integra un PC de potencia completa o un módulo CRD50 Android directamente en tu pantalla profesional Philips. La ranura OPS contiene todas las conexiones que necesitas para tu solución con ranura, incluida la alimentación.
Fundamental para las aplicaciones comerciales exigentes, FailOver es una tecnología revolucionaria que reproduce automáticamente una copia de seguridad del contenido en pantalla en el improbable caso de que falle el reproductor multimedia. Solo tienes que seleccionar una conexión de entrada principal y una conexión de FailOver y empezarás a contar con protección instantánea del contenido.
Integra un sistema en chip (SOC) Android en tu pantalla profesional Philips. El módulo opcional CRD50 es un dispositivo OPS que ofrece potencia de procesamiento de Android sin cables. Solo tienes que introducirlo en la ranura OPS, que contiene todas las conexiones necesarias para utilizar el módulo (incluida la alimentación).
Gestión térmica mejorada, paneles de cristal líquido de alta TNI y sensores térmicos integrados para hacer frente a altas temperaturas ambientales. Brillo de pantalla de hasta 2500 cd/m², ideal para entornos con iluminación ambiental. Polarizador de pantalla compatible con gafas de sol polarizadas para mejorar la visibilidad del contenido incluso con luz directa.
Las pantallas digitales de alto brillo para exteriores llaman la atención en cualquier condición de iluminación, lo que aumenta la exposición de la tienda y atrae clientes. El espectacular brillo de hasta 3000 cd/m² garantiza una alta visibilidad y una calidad de imagen pura, incluso en condiciones de luz ambiental extremas.
Imagen/Pantalla
Conectividad
Comodidad
Sonido
Potencia
Resolución de pantalla compatible
Dimensiones
Condiciones de funcionamiento
Aplicaciones multimedia
Accesorios
Varios
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