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  • Intensifica tu experiencia de señalización Intensifica tu experiencia de señalización Intensifica tu experiencia de señalización

    Signage Solutions Pantalla Q-Line

    BDL3230QL/00

    Intensifica tu experiencia de señalización

    Ofrece imágenes sorprendentemente nítidas de una forma más ecológica. Alto rendimiento y alta fiabilidad, pero con un bajo consumo, es perfecta para proyectos en los que hay que darlo todo.

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Pantalla Q-Line

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    Intensifica tu experiencia de señalización

    con un rendimiento inteligente incalculable

    • 32"
    • Retroiluminación LED directa
    • Full HD
    Gestiona y controla la red de forma remota a través SmartControl

    Gestiona y controla la red de forma remota a través SmartControl

    SmartControl te permite controlar de forma remota y gestionar tu red de pantallas mediante RJ45 y RS232C. Configura todos los ajustes de pantalla como la resolución, el brillo y en contraste y clónalos por toda tu red.

    Gestión de contenidos gratuita y fácil de usar con SmartCMS

    Gestión de contenidos gratuita y fácil de usar con SmartCMS

    Sistema de gestión de contenidos gratuito y fácil de usar que funciona exclusivamente con las pantallas de soluciones de señalización de Philips para gestionar los contenidos de señalización digital. Con SmartCMS puedes crear y programar tus propios contenidos ininterrumpidamente. Para reproducir solo tienes que crear una red, diseñar tus contenidos y programar tu lista de reproducción.

    Conectá y controlá tu contenido a través de la nube con HTML5

    Conectá y controlá tu contenido a través de la nube con HTML5

    Conectá y controlá tu contenido a través de la nube con el explorador HTML5 integrado. Diseñá tu contenido de señalización en línea y conectalo con una pantalla o con tu red completa. Simplemente conectá un cable de Internet RJ45 para conexión de red, conectá la pantalla con la dirección URL específica y estarás listo para reproducir tu contenido basado en la nube.

    Guarde y reproduzca contenido con la memoria interna

    Guarde y reproduzca contenido con la memoria interna

    Guarde y reproduzca contenido con la memoria interna. Carga sus archivos multimedia en la pantalla y reproduzca contenido de forma inmediata. También funciona como memoria caché del navegador interno cuando transmite contenido en línea. Si la red falla, la memoria interna permite seguir transmitiendo el contenido, ya que reproduce una versión almacenada en caché, lo que garantiza que pueda seguir disfrutando de sus archivos multimedia incluso cuando no hay conexión de red.

    Con Smartplayer, programá lo que quieras, cuando quieras

    Con Smartplayer, programá lo que quieras, cuando quieras

    Convertí tu USB en un dispositivo de señalización digital efectivo y económico. Simplemente guardá tu contenido (video, audio, imágenes) en tu USB y conectalo a la pantalla. Creá tu lista de reproducción y programá tu contenido a través del menú en pantalla, y disfrutá de tus propias listas en cualquier momento y lugar.

    Muestra imágenes clínicas de forma coherente gracias a la imagen digital

    Muestra imágenes clínicas de forma coherente gracias a la imagen digital

    La imagen digital te ayuda a revisar y analizar imágenes clínicas con un rendimiento de visualización coherente y preciso. Para conseguir realizar interpretaciones clínicas fiables, nuestras pantallas profesionales se suministran calibradas de fábrica con el fin de ofrecer un rendimiento de visualización estándar en escala de grises optimizado. Gracias a la imagen digital, destacará en todos los aspectos del cuidado del paciente.

    SmartPower para ahorrar energía

    SmartPower para ahorrar energía

    La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.

    LED Full HD para unas imágenes LED brillantes con un contraste increíble

    La calidad de la imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Imagina disfrutar de una visualización tan real como la vida misma en la que se fusionen la perfección de los detalles, un ajuste de brillo alto, contrastes inigualables y colores realistas.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/Pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      80  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      31.5  pulgada
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      1920 x 1080 p
      Punto de píxel
      0,36375 x 0,36375 mm
      Resolución óptima
      1920 x 1080 a 60 Hz
      Brillo
      350  cd/m²
      Colores de pantalla
      16,7 millones
      Relación de contraste (típica)
      1400:1
      Relación de contraste dinámico
      500 000:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      8  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      DICOM
      Imagen digital clínica

    • Conectividad

      Salida de audio
      Audio izquierdo/derecho (RCA)
      Entrada de vídeo
      • DVI-D
      • HDMI
      • Componente (RCA)
      • Compuesto (RCA)
      • VGA (D-Sub analógica)
      Entrada de audio
      • Toma de 3,5 mm
      • Audio izquierdo/derecho (RCA)
      Otras conexiones
      USB
      Control externo
      • RJ45
      • Toma RS232C (entrada/salida) de 2,5 mm
      • Toma de infrarrojos (entrada/salida) de 3,5 mm

    • Comodidad

      Matriz de mosaico
      Hasta 15 x 15
      Funciones de protección de pantalla
      Desviación de píxeles
      Control de teclado
      • Se puede bloquear
      • Oculto
      Señal de bucle intermedio
      • RS232
      • Bucle intermedio IR
      Funciones de bajo consumo
      Apagado/encendido inteligente
      Con control de red
      • RS232
      • RJ45
      • Sólo un cable (HDMI-CEC)
      Memoria
      • Acceso a memoria interna
      • EMMC de 8 GB
      Inicio
      • Retardo de encendido
      • Estado de encendido
      • Encendido en LAN
      Ventana de inicio
      activar/desactivar logotipo de Philips

    • Sonido

      Altavoces integrados
      2 x 10 W RMS

    • Potencia

      Red eléctrica
      CA 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
      Consumo (típico)
      57  W
      Consumo en modo de espera
      < 0,5 W

    • Resolución de pantalla compatible

      Formatos informáticos
      • 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600 a 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      Formatos de vídeo
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Dimensiones

      Anchura del dispositivo
      726,5  mm
      Peso del producto
      5,20  kg
      Altura del dispositivo
      425,4  mm
      Profundidad del dispositivo
      63,6  mm
      Anchura del dispositivo (pulgadas)
      28,6  pulgada
      Altura del dispositivo (pulgadas)
      16.75  pulgada
      Sistema de montaje en pared
      100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
      Profundidad del dispositivo (pulgadas)
      2,5  pulgada
      Anchura del bisel
      11,9 (TLR)/17,2 (B) mm
      Peso del producto (lb)
      14,74  libras

    • Condiciones de funcionamiento

      Rango de temperatura (funcionamiento)
      5 ~ 40   °C
      MTBF
      50 000  hora(s)
      Humedad relativa
      20 ~ 80  %
      Rango de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60   °C

    • Aplicaciones multimedia

      Reproducción de vídeos a través de USB
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • Xvid
      Reproducción de imágenes a través de USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Reproducción de audio a través de USB
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Cable de alimentación de CA
      • Cable RS232
      • Cable VGA
      • Mando a distancia
      • Pilas para mando a distancia
      • Manual de usuario en CD-ROM
      • Guía de inicio rápido

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Inglés
      • Francés
      • Alemán
      • Italiano
      • Polaco
      • Turco
      • Ruso
      • Chino simplificado
      • Español
      • Chino tradicional
      Garantía
      3 años de garantía
      Aprobación de regulaciones
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CE
      • CECP
      • C-Tick
      • EPA
      • GOST
      • UL/cUL

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Cable de alimentación de CA
    • Cable RS232
    • Cable VGA
    • Mando a distancia
    • Pilas para mando a distancia
    • Manual de usuario en CD-ROM
    • Guía de inicio rápido
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