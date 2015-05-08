Otros elementos de la caja
- Cable de alimentación de CA
- Cable RS232
- Cable VGA
- Mando a distancia
- Pilas para mando a distancia
- Manual de usuario en CD-ROM
- Guía de inicio rápido
BDL3230QL/00
Intensifica tu experiencia de señalización
Ofrece imágenes sorprendentemente nítidas de una forma más ecológica. Alto rendimiento y alta fiabilidad, pero con un bajo consumo, es perfecta para proyectos en los que hay que darlo todo.
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Pantalla Q-Line
total
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SmartControl te permite controlar de forma remota y gestionar tu red de pantallas mediante RJ45 y RS232C. Configura todos los ajustes de pantalla como la resolución, el brillo y en contraste y clónalos por toda tu red.
Sistema de gestión de contenidos gratuito y fácil de usar que funciona exclusivamente con las pantallas de soluciones de señalización de Philips para gestionar los contenidos de señalización digital. Con SmartCMS puedes crear y programar tus propios contenidos ininterrumpidamente. Para reproducir solo tienes que crear una red, diseñar tus contenidos y programar tu lista de reproducción.
Conectá y controlá tu contenido a través de la nube con el explorador HTML5 integrado. Diseñá tu contenido de señalización en línea y conectalo con una pantalla o con tu red completa. Simplemente conectá un cable de Internet RJ45 para conexión de red, conectá la pantalla con la dirección URL específica y estarás listo para reproducir tu contenido basado en la nube.
Guarde y reproduzca contenido con la memoria interna. Carga sus archivos multimedia en la pantalla y reproduzca contenido de forma inmediata. También funciona como memoria caché del navegador interno cuando transmite contenido en línea. Si la red falla, la memoria interna permite seguir transmitiendo el contenido, ya que reproduce una versión almacenada en caché, lo que garantiza que pueda seguir disfrutando de sus archivos multimedia incluso cuando no hay conexión de red.
Convertí tu USB en un dispositivo de señalización digital efectivo y económico. Simplemente guardá tu contenido (video, audio, imágenes) en tu USB y conectalo a la pantalla. Creá tu lista de reproducción y programá tu contenido a través del menú en pantalla, y disfrutá de tus propias listas en cualquier momento y lugar.
La imagen digital te ayuda a revisar y analizar imágenes clínicas con un rendimiento de visualización coherente y preciso. Para conseguir realizar interpretaciones clínicas fiables, nuestras pantallas profesionales se suministran calibradas de fábrica con el fin de ofrecer un rendimiento de visualización estándar en escala de grises optimizado. Gracias a la imagen digital, destacará en todos los aspectos del cuidado del paciente.
La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.
La calidad de la imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Imagina disfrutar de una visualización tan real como la vida misma en la que se fusionen la perfección de los detalles, un ajuste de brillo alto, contrastes inigualables y colores realistas.
Imagen/Pantalla
Conectividad
Comodidad
Sonido
Potencia
Resolución de pantalla compatible
Dimensiones
Condiciones de funcionamiento
Aplicaciones multimedia
Accesorios
Varios
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