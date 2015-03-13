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  • Cautiva a tu público Cautiva a tu público Cautiva a tu público

    Signage Solutions Pantalla U-Line

    BDL8470EU/00

    Cautiva a tu público

    Disfruta del contenido como nunca antes gracias a una resolución cuatro veces superior a la convencional. Esta pantalla ultragrande de 190,5 cm (84") ofrece 3840 x 2160 píxeles, tan definidos y realistas que crearán toda una ventana a un nuevo mundo.

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    Signage Solutions

    Pantalla U-Line

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    Cautiva a tu público

    Con una experiencia a gran pantalla enorme

    • 84"
    • Retroiluminación LED lateral
    • Ultra HD
    Gestiona y controla la red de forma remota a través SmartControl

    Gestiona y controla la red de forma remota a través SmartControl

    SmartControl te permite controlar de forma remota y gestionar tu red de pantallas mediante RJ45 y RS232C. Configura todos los ajustes de pantalla como la resolución, el brillo y en contraste y clónalos por toda tu red.

    Mantené tu contenido y seguí tu reproducción con FailOver

    Mantené tu contenido y seguí tu reproducción con FailOver

    Mantener la transmisión de tu contenido es fundamental para las exigentes aplicaciones comerciales. Aunque es poco probable que enfrentés un desastre de contenido, FailOver te ofrece protección en todo momento gracias a una revolucionaria tecnología que reproduce contenido respaldado en la pantalla en caso de que se produzca un error en el reproductor multimedia. FailOver se ejecuta automáticamente cuando falla la entrada principal. Basta con seleccionar una conexión de entrada principal y una conexión FailOver, y ya estás listo para una protección instantánea.

    SmartPower para ahorrar energía

    SmartPower para ahorrar energía

    La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.

    Diseño para un funcionamiento 24/7

    Diseño para un funcionamiento 24/7

    Los negocios nunca duermen, por eso nuestras pantallas de señalización se han diseñado para un funcionamiento 24/7. Utilizamos componentes de calidad superior para garantizar un mayor nivel de calidad, por lo que puedes confiar en que esta gama de modelos te ofrecerá una fiabilidad total.

    Integración OPS opcional para crear una solución todo en uno

    Integración OPS opcional para crear una solución todo en uno

    Convierte la pantalla en una solución de señalización digital todo en uno y crea una red de pantalla que esté conectada y sea inteligente y segura. Open Pluggable Specification (OPS) es una ranura estándar del sector a la que puede añadir un reproductor multimedia compatible con OPS. Esta solución sin cables ofrece la posibilidad de instalar, utilizar o mantener el hardware siempre que lo necesites.

    Reproduce contenido desde cuatro entradas independientes con QuadViewer

    Reproduce contenido desde cuatro entradas independientes con QuadViewer

    Aumenta la flexibilidad de tus pantallas gracias a la capacidad para reproducir contenido desde hasta cuatro entradas independientes, y todo en una sola pantalla. QuadViewer es ideal para controlar habitaciones, entornos corporativos y salas de reuniones.

    Conectá y controlá tu contenido a través de la nube con HTML5

    Conectá y controlá tu contenido a través de la nube con HTML5

    Conectá y controlá tu contenido a través de la nube con el explorador HTML5 integrado. Diseñá tu contenido de señalización en línea y conectalo con una pantalla o con tu red completa. Simplemente conectá un cable de Internet RJ45 para conexión de red, conectá la pantalla con la dirección URL específica y estarás listo para reproducir tu contenido basado en la nube.

    Con Smartplayer, programá lo que quieras, cuando quieras

    Con Smartplayer, programá lo que quieras, cuando quieras

    Convertí tu USB en un dispositivo de señalización digital efectivo y económico. Simplemente guardá tu contenido (video, audio, imágenes) en tu USB y conectalo a la pantalla. Creá tu lista de reproducción y programá tu contenido a través del menú en pantalla, y disfrutá de tus propias listas en cualquier momento y lugar.

    4K Ultra HD: resolución como nunca antes has visto

    Disfruta de Signage Solutions como nunca antes gracias a la resolución cuatro veces superior a la de una pantalla Full HD convencional. Los 3840 x 2160 píxeles proporcionan una imagen tan refinada y realista que parece una ventana a un nuevo mundo.

    Funcionamiento en orientación vertical

    Esta pantalla está preparada también para un montaje fiable y seguro en posición vertical.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/Pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      213.5  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      84  pulgada
      Relación de aspecto
      16:9
      Punto de píxel
      0,4845 x 0,4845 mm
      Resolución óptima
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Brillo
      500  cd/m²
      Colores de pantalla
      1073 M
      Relación de contraste (típica)
      1400:1
      Relación de contraste dinámico
      500 000:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      12  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      Mejora de la imagen
      • Cámara lenta 3/2 - 2/2
      • Filtro de peine 3D
      • Desentrelazado 3D MA
      • Mejora del contraste dinámico
      • Desentrelazado de compensación de mov.
      • Escaneado progresivo
      Tecnología del panel
      IPS

    • Conectividad

      Salida de audio
      • Toma de 3,5 mm
      • Conector de altavoz externo
      Entrada de vídeo
      • VGA (D-Sub analógica)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • 3 HDMI
      • Compuesto (BNC)
      • Componente (BNC)
      Entrada de audio
      Toma de 3,5 mm
      Otras conexiones
      • USB
      • OPS
      Salida de vídeo
      DisplayPort
      Control externo
      • Toma RS232C (entrada/salida) de 2,5 mm
      • RJ45

    • Comodidad

      Ubicación
      • Horizontal
      • Vertical
      Funciones de protección de pantalla
      Desviación de píxeles, bajo brillo
      Control de teclado
      • Oculto
      • Se puede bloquear
      Señal del mando a distancia
      Se puede bloquear
      Señal de bucle intermedio
      • RS232
      • DisplayPort
      Instalación simplificada
      Fácil inserción
      Funciones de bajo consumo
      Apagado/encendido inteligente
      Otra comodidad
      Asas de transporte
      Con control de red
      • RS232
      • HDMI (un cable)
      • LAN (RJ45)

    • Sonido

      Altavoces integrados
      2 x 10 W RMS

    • Potencia

      Red eléctrica
      100 ~ 240 V de CA, 50 ~ 60 Hz
      Consumo (típico)
      400  W
      Consumo en modo de espera
      <0,5 W

    • Dimensiones

      Anchura del dispositivo
      1910  mm
      Peso del producto
      70  kg
      Altura del dispositivo
      1102  mm
      Profundidad del dispositivo
      77,80  mm
      Sistema de montaje en pared
      600 x 500 mm, M8
      Anchura del bisel
      22,60 (I/D), 25,60 (S/I) mm
      Peso del producto (lb)
      154  libras

    • Condiciones de funcionamiento

      Rango de temperatura (funcionamiento)
      5 ~ 40   °C
      MTBF
      50 000  hora(s)
      Humedad relativa
      20 ~ 80  %
      Rango de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60   °C

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Cable de alimentación de CA
      • Pilas para mando a distancia
      • Guía de inicio rápido
      • Mando a distancia
      • Manual de usuario en CD-ROM
      • Cable RS232
      • Cable HDMI
      Accesorios opcionales
      • ColourCalibrationKit (CCK4602)
      • Receptor OPS HDBaseT (CRD25)

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Inglés
      • Francés
      • Alemán
      • Italiano
      • Polaco
      • Ruso
      • Español
      • Turco
      • Chino simplificado
      • Chino tradicional
      • Árabe
      • Japonés
      Garantía
      3 años de garantía
      Aprobación de regulaciones
      • CE
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • FCC, Clase A

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Cable de alimentación de CA
    • Pilas para mando a distancia
    • Guía de inicio rápido
    • Mando a distancia
    • Manual de usuario en CD-ROM
    • Cable RS232
    • Cable HDMI
    • Accesorios opcionales: ColourCalibrationKit (CCK4602)
    • Accesorios opcionales: Receptor OPS HDBaseT (CRD25)
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