Disfruta del contenido como nunca antes gracias a una resolución cuatro veces superior a la convencional. Esta pantalla ultragrande de 190,5 cm (84") ofrece 3840 x 2160 píxeles, tan definidos y realistas que crearán toda una ventana a un nuevo mundo.
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Signage Solutions
Pantalla U-Line
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recurring payment
Cautiva a tu público
Con una experiencia a gran pantalla enorme
84"
Retroiluminación LED lateral
Ultra HD
Gestiona y controla la red de forma remota a través SmartControl
SmartControl te permite controlar de forma remota y gestionar tu red de pantallas mediante RJ45 y RS232C. Configura todos los ajustes de pantalla como la resolución, el brillo y en contraste y clónalos por toda tu red.
Mantené tu contenido y seguí tu reproducción con FailOver
Mantener la transmisión de tu contenido es fundamental para las exigentes aplicaciones comerciales. Aunque es poco probable que enfrentés un desastre de contenido, FailOver te ofrece protección en todo momento gracias a una revolucionaria tecnología que reproduce contenido respaldado en la pantalla en caso de que se produzca un error en el reproductor multimedia. FailOver se ejecuta automáticamente cuando falla la entrada principal. Basta con seleccionar una conexión de entrada principal y una conexión FailOver, y ya estás listo para una protección instantánea.
SmartPower para ahorrar energía
La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.
Diseño para un funcionamiento 24/7
Los negocios nunca duermen, por eso nuestras pantallas de señalización se han diseñado para un funcionamiento 24/7. Utilizamos componentes de calidad superior para garantizar un mayor nivel de calidad, por lo que puedes confiar en que esta gama de modelos te ofrecerá una fiabilidad total.
Integración OPS opcional para crear una solución todo en uno
Convierte la pantalla en una solución de señalización digital todo en uno y crea una red de pantalla que esté conectada y sea inteligente y segura. Open Pluggable Specification (OPS) es una ranura estándar del sector a la que puede añadir un reproductor multimedia compatible con OPS. Esta solución sin cables ofrece la posibilidad de instalar, utilizar o mantener el hardware siempre que lo necesites.
Reproduce contenido desde cuatro entradas independientes con QuadViewer
Aumenta la flexibilidad de tus pantallas gracias a la capacidad para reproducir contenido desde hasta cuatro entradas independientes, y todo en una sola pantalla. QuadViewer es ideal para controlar habitaciones, entornos corporativos y salas de reuniones.
Conectá y controlá tu contenido a través de la nube con HTML5
Conectá y controlá tu contenido a través de la nube con el explorador HTML5 integrado. Diseñá tu contenido de señalización en línea y conectalo con una pantalla o con tu red completa. Simplemente conectá un cable de Internet RJ45 para conexión de red, conectá la pantalla con la dirección URL específica y estarás listo para reproducir tu contenido basado en la nube.
Con Smartplayer, programá lo que quieras, cuando quieras
Convertí tu USB en un dispositivo de señalización digital efectivo y económico. Simplemente guardá tu contenido (video, audio, imágenes) en tu USB y conectalo a la pantalla. Creá tu lista de reproducción y programá tu contenido a través del menú en pantalla, y disfrutá de tus propias listas en cualquier momento y lugar.
4K Ultra HD: resolución como nunca antes has visto
Disfruta de Signage Solutions como nunca antes gracias a la resolución cuatro veces superior a la de una pantalla Full HD convencional. Los 3840 x 2160 píxeles proporcionan una imagen tan refinada y realista que parece una ventana a un nuevo mundo.
Funcionamiento en orientación vertical
Esta pantalla está preparada también para un montaje fiable y seguro en posición vertical.