Philips revela el impacto negativo de COVID-19 en la calidad del sueño y el uso de CPAP

Desde soluciones para despertarse con más energía o tener mayor calidad de sueño, hasta soluciones específicas para los trastornos respiratorios del sueño. Estas soluciones y servicios están respaldados por investigaciones clínicas y datos técnicos para ofrecer una atención científicamente personalizada y dar confianza a quienes las utilizan.

La COVID-19 puede haber tenido un impacto para siempre en la industria de la salud, y el cuidado del sueño no es una excepción. Por ejemplo, desde principios de 2020 Philips ha experimentado un aumento del 35% del número de dispositivos únicos que se conectan a su software de gestión remota de pacientes respiratorios y del sueño basado en la nube [3], lo que destaca la necesidad de tales soluciones.

Cualquier persona que crea que él o un ser cercano pueda estar en riesgo de padecer apnea del sueño puede visitar nuestra web y realizar un test de apnea del sueño para someterse a una prueba de síntomas online y hablar con un profesional inmediatamente.

[1] Indicates net “somewhat” or “complete” agreement with the statement

[2] Snoring, Short Sleep, Insomnia, and Obstructive Sleep Apnea

[3] Based on snapshot data from Philips Encore Anywhere database. Percent change between Average daily unique devices connecting to Encore Anywhere by US companies = 1,490,341 as of 12/31/2019 and Average daily unique devices connecting to Encore Anywhere by US companies = 2,005,352 as of 10/1/2020