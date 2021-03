Visita www.philips.com/jamieoliver para obtener más consejos

"Para mí, se trata de animar a más personas a que disfruten cocinando y se sientan lo más cómodas y seguras que sea posible utilizando este kit. En definitiva, me he propuesto diseñar una gama que me gustaría tener y utilizar en mi propia cocina. Cada pieza del kit de la gama Herramientas de Jamie de Philips tiene un toque de adorable azul aciano, el color que he elegido para ofrecer las limpias formas retro que he utilizado. Este equipo se ha diseñado para tenerlo a la vista, no para esconderlo en un armario".