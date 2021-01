Los resultados a cinco años de los estudios ILLUMENATE EU y Pivotal confirman el perfil de seguridad del balón liberador de fármacos de baja dosis Philips Stellarex

Madrid, 28 de enero de 2021 - Royal Philips, líder mundial en tecnología de la salud, ha anunciado los resultados finales del estudio en cinco años, de dos importantes ensayos clínicos aleatorios que muestran que no hay diferencias en todas las causas de mortalidad entre los pacientes tratados con el balón liberador de fármacos Stellarex y los tratados con angioplastia percutánea (PTA), el estándar actual de atención. Además, los estudios no mostraron diferencias en la mortalidad entre Stellarex y PTA en cada uno de los periodos de valoración cada doce meses durante el transcurso del mismo. Los resultados de los dos estudios se han presentado en el congreso virtual LINC 2021 (The Leipzig Interventional Course).

Los ensayos clínicos aleatorizados ILLUMENATE EU e ILLUMENATE Pivotal contaron conjuntamente con la participación de aproximadamente 600 pacientes en Europa y Estados Unidos. Después de cinco años, el estudio ILLUMENATE EU registró un 19,3% de mortalidad entre los pacientes tratados con el balón liberador de fármacos Stellarex en comparación con el 19,4% de mortalidad para los tratados con PTA. Los resultados a cinco años del estudio ILLUMENATE Pivotal tampoco registraron diferencias estadísticamente significativas respecto a los pacientes tratados con Stellarex (21,2%) y los tratados con PTA (20,2%). Ambos estudios tuvieron un alto grado de seguimiento de los pacientes reclutados, con datos sobre las funciones vitales de más del 90% de ellos.