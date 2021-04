Tenga en cuenta que Philips actualmente no hace uso de una solución técnica que nos permita responder a las señales de "no seguir" o "no rastrear" de su navegador. Además de utilizar la configuración de cookies de nuestro sitio web, puede gestionar sus ajustes en la configuración de su navegador en cualquier momento.

Tenga en cuenta que es posible que la configuración de su navegador no ofrezca la misma facilidad de uso que la configuración de cookies de nuestro sitio web. Si se limita a desactivar todas las cookies o todas nuestras cookies en la configuración de su navegador, es posible que determinadas secciones o características de nuestros sitios web no funcionen, ya que el navegador puede evitar que establezcamos cookies necesarias para algunas funciones.



Puede encontrar más información sobre cómo desactivar las cookies y gestionar su configuración en el navegador que utiliza en la siguiente lista: