Philips Avent presenta una guía de lactancia en el Congreso de la FAME 

Málaga, España – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), Philips, empresa líder en tecnología de salud, y su sub marca Philips Avent dedicada al cuidado de la madre y el bebé, presenta una guía de lactancia para futuros padres, en el marco del XVIII Congreso de la Federación de Asociaciones de Matronas de España y el IV Congreso de la Asociación Andaluza de Matronas que se celebra del 6 al 8 de junio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA).
Apoyada por sus más de 25 años colaborando con profesionales sanitarios a nivel mundial, Philips Avent ha desarrollado una guía completa que explica la fisiología de la lactancia materna y de la extracción de leche, como vía para prolongar la práctica de dar el pecho. El objetivo es que este manual se convierta en una herramienta para las matronas y les sirva de ayuda y apoyo en el día a día con las lactantes. La guía hace hincapié en los problemas más comunes durante los primeros días de la lactancia materna, las diversas técnicas para dar el pecho o la capacidad del estómago del bebé y las tomas diarias a las que debe someterse. La guía contiene también un diario de lactancia, una herramienta práctica para las mamás para que puedan hacer un seguimiento de las tomas del bebé.
Apoyada por sus más de 25 años colaborando con profesionales sanitarios a nivel mundial, Philips Avent ha desarrollado una guía completa que explica la fisiología de la lactancia materna y de la extracción de leche, como vía para prolongar la práctica de dar el pecho. El objetivo es que este manual se convierta en una herramienta para las matronas y les sirva de ayuda y apoyo en el día a día con las lactantes.
La guía hace hincapié en los problemas más comunes durante los primeros días de la lactancia materna, las diversas técnicas para dar el pecho o la capacidad del estómago del bebé y las tomas diarias a las que debe someterse.
La guía contiene también un diario de lactancia, una herramienta práctica para las mamás para que puedan hacer un seguimiento de las tomas del bebé.
La Organización Mundial de la Salud, que insiste en la importancia de la lactancia para el desarrollo del bebé, recomienda comenzar la lactancia materna en el plazo de una hora desde el nacimiento y continuar, como mínimo, durante 24 meses para garantizar el óptimo crecimiento de los neonatos. Además, diferentes estudios biológicos y epidemiológicos muestran que la decisión de no amamantar tiene importantes efectos negativos sobre la nutrición, desarrollo y salud del niño y de la madre. La alimentación con leche materna es la intervención sanitaria que, con menores costes económicos, consigue mayores beneficios sobre la salud del individuo. Entre los muchos beneficios que aporta la lactancia materna se destacan: la disminución de las infecciones gastrointestinales y de las vías respiratorias, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad y el sobrepeso en la edad adulta; el fortalecimiento del sistema inmunitario y de su repuesta a la vacunación; mejora de las habilidades motoras y desarrollo temprano del lenguaje
La Organización Mundial de la Salud, que insiste en la importancia de la lactancia para el desarrollo del bebé, recomienda comenzar la lactancia materna en el plazo de una hora desde el nacimiento y continuar, como mínimo, durante 24 meses para garantizar el óptimo crecimiento de los neonatos.
Además, diferentes estudios biológicos y epidemiológicos muestran que la decisión de no amamantar tiene importantes efectos negativos sobre la nutrición, desarrollo y salud del niño y de la madre. La alimentación con leche materna es la intervención sanitaria que, con menores costes económicos, consigue mayores beneficios sobre la salud del individuo.
Entre los muchos beneficios que aporta la lactancia materna se destacan: la disminución de las infecciones gastrointestinales y de las vías respiratorias, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad y el sobrepeso en la edad adulta; el fortalecimiento del sistema inmunitario y de su repuesta a la vacunación; mejora de las habilidades motoras y desarrollo temprano del lenguaje
En línea con las guías internacionales de la OMS y las recomendaciones de las matronas en España, Philips AVENT trabaja para ayudar a las madres a prolongar la lactancia materna. De esta manera, ha desarrollado productos que reflejan el modo en que los bebés se alimentan de forma natural y ayudan a fomentar su bienestar y desarrollo. Soluciones que se presentan estos días en Málaga, en el XVIII el Congreso de la FAME. Los extractores de leche pueden ayudar a las madres en momentos en que, por cualquier razón, no pueden amamantar directamente usando el pecho. Además, las nuevas tecnologías como el extractor Philips Avent Comfort diseñadas para una extracción más cómoda y natural, protegen el pecho de la mamá y evitan el dolor asociado a esta práctica, a la vez que estimulan el flujo de leche. La tecnología de Philips imita el comportamiento de succión del lactante infantil.
En línea con las guías internacionales de la OMS y las recomendaciones de las matronas en España, Philips AVENT trabaja para ayudar a las madres a prolongar la lactancia materna. De esta manera, ha desarrollado productos que reflejan el modo en que los bebés se alimentan de forma natural y ayudan a fomentar su bienestar y desarrollo. Soluciones que se presentan estos días en Málaga, en el XVIII el Congreso de la FAME.
Los extractores de leche pueden ayudar a las madres en momentos en que, por cualquier razón, no pueden amamantar directamente usando el pecho. Además, las nuevas tecnologías como el extractor Philips Avent Comfort diseñadas para una extracción más cómoda y natural, protegen el pecho de la mamá y evitan el dolor asociado a esta práctica, a la vez que estimulan el flujo de leche. La tecnología de Philips imita el comportamiento de succión del lactante infantil.
En línea con la filosofía de cuidado de Philips Avent está también su novedoso biberón anticólicos. Este biberón con sistema AirFree es un sencillo dispositivo que facilita el flujo de leche de la tetina consiguiendo que esta permanezca llena, incluso cuando el biberón se encuentra en posición horizontal. Este exclusivo sistema, compuesto por una válvula, reduce notablemente la cantidad de aire que traga el bebé, y en consecuencia, los gases del lactante.
En las últimas décadas, la tecnología se ha utilizado cada vez más para mejorar distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana como la salud. El cuidado y seguimiento prenatal en la madre son clave para lograr éxito en el embarazo; Philips como empresa de salud enfocada en el cuidado de la madre y el bebé entiende que las aplicaciones móviles para monitorizar y seguir el embarazo desde casa se han convertido en una de las mejores prácticas para llevar a cabo un embarazo saludable, y son una excelente opción sobre todo para aquellas mujeres que presentan mayor riesgo durante el embarazo. Entre las funcionalidades que provee la aplicación se encuentra: visualización de imágenes a color y ecografías, registro de peso personal y citas médicas, información sobre dieta, ejercicio y parto, contador de patadas y contracciones, entre otras más. La aplicación también presenta artículos creados por un panel de expertos en lactancia materna, sueño y psicología del desarrollo. Embarazo + se encuentra disponible de forma gratuita para iOS y Android y tiene una penetración del 35% en España con unos 32K usuarios únicos conectados al día y 96K usuarios únicos al mes.
En las últimas décadas, la tecnología se ha utilizado cada vez más para mejorar distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana como la salud. El cuidado y seguimiento prenatal en la madre son clave para lograr éxito en el embarazo; Philips como empresa de salud enfocada en el cuidado de la madre y el bebé entiende que las aplicaciones móviles para monitorizar y seguir el embarazo desde casa se han convertido en una de las mejores prácticas para llevar a cabo un embarazo saludable, y son una excelente opción sobre todo para aquellas mujeres que presentan mayor riesgo durante el embarazo.
Entre las funcionalidades que provee la aplicación se encuentra: visualización de imágenes a color y ecografías, registro de peso personal y citas médicas, información sobre dieta, ejercicio y parto, contador de patadas y contracciones, entre otras más. La aplicación también presenta artículos creados por un panel de expertos en lactancia materna, sueño y psicología del desarrollo.
Embarazo + se encuentra disponible de forma gratuita para iOS y Android y tiene una penetración del 35% en España con unos 32K usuarios únicos conectados al día y 96K usuarios únicos al mes.
Philips Avent es la sub marca de Philips que acompaña a los futuros padres desde 1984. Aboga por los beneficios de la lactancia materna y es por ello que desarrolla productos que ayudan a las madres a prolongar la alimentación natural de sus bebés con leche materna. Durante más de 30 años decenas de científicos y profesionales sanitarios han colaborado con la marca, para comprender la fisiología de la lactancia materna y de la extracción de leche, y así poder desarrollar soluciones que reflejen el modo en que los bebés se alimentan de forma natural y fomentar así su bienestar.
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnologías de la salud, centrada en mejorar la vida de las personas y facilitar la obtención de mejores resultados en el continuum de salud, desde los hábitos saludables y la prevención, hasta el diagnóstico, tratamiento y cuidado en el hogar. Philips hace uso de su avanzada tecnología y de sus profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones integradas. La compañía es líder en imagen diagnóstica, terapia guiada por imagen, monitorización e informática de la salud, así como en salud del consumidor y cuidado en el hogar. Con sede en Holanda, Philips ha registrado unas ventas de 18.100 millones de euros en 2018 y emplea a aproximadamente 77.000 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Todas las noticias sobre Philips se encuentran en www.philips.es/prensa
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnologías de la salud, centrada en mejorar la vida de las personas y facilitar la obtención de mejores resultados en el continuum de salud, desde los hábitos saludables y la prevención, hasta el diagnóstico, tratamiento y cuidado en el hogar. Philips hace uso de su avanzada tecnología y de sus profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones integradas. La compañía es líder en imagen diagnóstica, terapia guiada por imagen, monitorización e informática de la salud, así como en salud del consumidor y cuidado en el hogar. Con sede en Holanda, Philips ha registrado unas ventas de 18.100 millones de euros en 2018 y emplea a aproximadamente 77.000 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Todas las noticias sobre Philips se encuentran en www.philips.es/prensa
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