Philips Avent presenta una guía de lactancia en el Congreso de la FAME 

Apoyada por sus más de 25 años colaborando con profesionales sanitarios a nivel mundial, Philips Avent ha desarrollado una guía completa que explica la fisiología de la lactancia materna y de la extracción de leche, como vía para prolongar la práctica de dar el pecho. El objetivo es que este manual se convierta en una herramienta para las matronas y les sirva de ayuda y apoyo en el día a día con las lactantes.





La guía hace hincapié en los problemas más comunes durante los primeros días de la lactancia materna, las diversas técnicas para dar el pecho o la capacidad del estómago del bebé y las tomas diarias a las que debe someterse.



La guía contiene también un diario de lactancia, una herramienta práctica para las mamás para que puedan hacer un seguimiento de las tomas del bebé.



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