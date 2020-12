Cómo ha evolucionado la ventilación en la era de la COVID-19

Philips ofrece soluciones respiratorias líderes en la industria que incluyen ventilación invasiva y no invasiva (VNI), terapia de oxígeno, terapia de presión positiva en las vías respiratorias (PAP), nebulizadores, limpieza de las vías respiratorias, software de monitoreo de pacientes y suministros que pueden ayudar a los sistemas de salud y a los médicos mientras se enfrentan a este entorno complejo y dinámico. Durante casi 40 años como pionero en el campo de la innovación respiratoria, Philips ha colaborado estrechamente con sistemas de salud, médicos, proveedores de cuidado en casa, educadores y funcionarios gubernamentales para apoyar un enfoque de gestión de enfermedades respiratorias coordinado y centrado en el paciente.

El Dr. Javier Sayas Catalán, neumólogo del Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid, especializado en terapia ventilatoria no invasiva, ha estado colaborando con Philips en este ámbito durante muchos años. Él y sus equipos buscan y reciben orientación crítica mientras ofrecen comentarios sobre las soluciones de polisomnografía y ventilación de Philips, lo que permite una mejora continua y una mayor capacidad de Philips para satisfacer las necesidades de los clientes y pacientes a través de la innovación cooperativa.

Cuando la pandemia llegó a su hospital madrileño de 1.300 camas, sintió que tenía una base sólida para encontrar formas creativas, pero seguras y efectivas de tratar la nueva ola de pacientes que presentaban insuficiencia respiratoria. En esta entrevista, el Dr. Javier Sayas comparte su experiencia en el tratamiento de estos pacientes con Philips Trilogy Evo y cómo ha cambiado la forma en que él y su equipo proporcionan la atención respiratoria.

P: ¿Cómo es un día normal con tu equipo y contigo?

JSC: Nuestro hospital ofrece un servicio pulmonar completo, así como clínica neuromuscular VNI y atención respiratoria intermitente. Nos especializamos en todo lo relacionado con la VNI, tanto en cuidados intensivos como en el hogar. Trabajamos con muchos pacientes de nuestro programa de trasplante de pulmón que padecen EPOC o Fibrosis Quística. Hay tres médicos en mi unidad de VNI y trabajamos codo con codo con nuestros compañeros de la UCI. Nuestra asistencia domiciliaria se divide entre los cuidados intermedios y la atención hospitalaria en planta y la atención ambulatoria y nos aseguramos de realizar un seguimiento del progreso continuo de cada paciente que tratamos con la terapia de VNI. Por ejemplo, a un paciente con EPOC que puede necesitar iniciar una VNI aguda, lo ayudamos a configurarlo. Si necesitan VNI crónica en el hogar, apoyaremos esa transición y el seguimiento en la atención ambulatoria.

La fortaleza de nuestro equipo es que cuidamos a cada paciente durante todo el proceso, desde la atención aguda hasta la terapia continua en el hogar. Es importante seguir de cerca el viaje del paciente para asegurarnos de que reciba la mejor atención posible. Por tanto, el equipo y la tecnología que nos permiten hacer nuestro trabajo siempre tienen una gran demanda.

P: ¿Cuándo empezó a introducir las soluciones de Philips en su consulta?

JSC: Hemos trabajado con equipos de polisomnografía de Philips durante mucho tiempo, por lo que siempre he estado familiarizado con el nivel de experiencia clínica que ofrecen con sus soluciones. Durante los últimos cinco o siete años, también he estado usando equipos de ventilación de Philips. Últimamente, he estado más involucrado con las pruebas y ofreciendo comentarios para estas soluciones. Los representantes de Philips escuchan realmente las demandas sobre cómo funcionan los dispositivos y cómo podrían mejorarse y cómo los médicos los usan, o necesitan usar, en el mundo real. Es una verdadera relación de dar y recibir. Es bueno tener a alguien del lado del fabricante que esté dispuesto a escuchar y mejorar sus soluciones basándose en nuestros comentarios. Incrementar la cooperación es clave para una relación sólida de trabajo.

P: ¿Cómo ha cambiado esta pandemia el modo de administrar la atención?

JSC: La gran mayoría de los pacientes afectados por la COVID-19 experimentaron insuficiencia respiratoria hipóxica. Al principio, en algunos casos, utilizamos el tratamiento con CPAP para pacientes menos graves y vimos una mayor demanda de CPAP en el entorno hospitalario a gran escala. Usamos lo que teníamos. Los pacientes más graves, sin embargo, requirieron ventilación mecánica invasiva en la UCI. Trilogy Evo nos permitió cambiar no solo en la fase más aguda, sino también para los pacientes que estaban saliendo de la UCI a nuestra unidad de cuidados intermedios. A medida que aumentaba la demanda de ventiladores de grado hospitalario de muy alta tecnología, colocamos a los pacientes el Trilogy Evo, pacientes que quizás no necesitaban todas las comodidades de un ventilador de UCI dedicado o de un ventilador Philips V60. Usamos estos ventiladores para liberar ventiladores de UCI destinados a pacientes graves.

Tener acceso a Trilogy Evo con módulo mezclador de oxígeno (OBM), nos permitió aumentar significativamente nuestro tratamiento de ventilación durante la pandemia. Además de los que teníamos anteriormente, el hospital tiene seis ventiladores Trilogy Evo más. En mi opinión, Trilogy Evo se convertirá en uno de los ventiladores clave para nuestro servicio de cuidados respiratorios. Trilogy Evo es lo suficientemente versátil como para permitir su uso en múltiples entornos de atención y transiciones fáciles. Es muy fácil de usar como una especie de "mini V60" con la simplicidad del ajuste de la presión y la frecuencia, la configuración de los pacientes o el cambio de modos, pero tan potente como un V60. Por un lado, podemos mantener el arte de la ventilación con ajustes precisos y, por otro lado, tenemos una solución fácil de usar que nos permite ventilar pacientes agudos sin complicar demasiado el proceso de tratamiento.