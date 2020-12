El papel de la telemedicina en el inicio de la ventilación no invasiva domiciliaria para pacientes con EPOC

P. ¿Cuáles son los mayores desafíos y/o conocimientos que los proveedores deberían conocer?

R. La EPOC es una enfermedad progresiva que, en última instancia, puede reducir la calidad de vida del paciente, por lo que indudablemente está ansioso por recibir tratamiento, especialmente si necesitamos iniciarlo con una terapia VNI de alta intensidad. Al implementar la telemedicina y la iniciación de VNI en el hogar, hay una serie de consideraciones que los proveedores deben tener en cuenta:

1. Plataformas y tecnología: si bien la tecnología ha avanzado en este ámbito, todavía tenemos que iniciar sesión en varias plataformas para monitorear dispositivos y datos de pacientes. Al trabajar con numerosos HME, los médicos deben tener esto en cuenta al tratar a los pacientes que pueden estar conectados a diferentes sistemas de ventilación. También deben considerar la tecnología que tienen los pacientes, como una conexión a Internet confiable, para garantizar que tengan la mejor experiencia.

2. Privacidad y seguridad: el cifrado de datos es vital cuando se trabaja de forma remota. Dado que muchos de los datos del paciente se envían a través de Internet, es importante contar con la tecnología y los socios adecuados para garantizar que los datos del paciente se mantengan privados y se transfieran de manera segura.

3. Aptitud y comodidad técnica y digital: es importante que el paciente tenga un conocimiento básico de la tecnología o que, al menos, se sienta cómodo al utilizar la tecnología y los dispositivos.

4. Selección de pacientes: cada paciente que recibe la iniciación de VNI en el hogar debe ser evaluado individualmente para asegurarse de que reciba los mejores resultados y pueda adherirse a la terapia. Se debe considerar el entorno del paciente, el nivel de habilidades tecnológicas y la movilidad, así como si recibirá apoyo de un cuidador.

También hay desafíos políticos y geográficos a considerar. En algunas regiones, la aplicación de la atención depende totalmente de la estructura organizativa y el reembolso. Muchos países no reembolsan la atención electiva o domiciliaria, mientras que algunos países no tienen suficientes camas de hospital para apoyar a los pacientes electivos y no tienen otra opción que encontrar soluciones creativas para dar de alta a los pacientes y tratarlos en casa. Esto nos dice que la atención domiciliaria nunca será una práctica principal. Los pacientes siempre necesitarán más orientación y las estructuras organizativas siempre variarán. Pero a medida que el mundo comienza a ser más consciente de las opciones alternativas de tratamiento respiratorio crónico, tal vez se produzca un reembolso organizacional más amplio.

P. ¿Qué resultados ha visto en su investigación al iniciar la ventilación en el hogar mediante monitoreo remoto/telemedicina?

R. Al hablar con nuestros pacientes, seguimos viendo que la mayoría no quiere atención hospitalaria y prefiere comenzar la VNI en casa, donde se sienten más cómodos. Para aquellos que están más debilitados o discapacitados por la enfermedad, la necesidad de VNI domiciliaria aumenta enormemente. Con más flexibilidad respecto a la organización de la atención en el hogar, los cuidadores pueden brindar mayor nivel de comodidad y apoyo, lo que reduce la ansiedad que los pacientes puedan sentir con el tratamiento. A través de nuestro estudio de no inferioridad en pacientes con EPOC, descubrimos que era igualmente eficaz comenzar en casa, donde muchos de los resultados seguían siendo los mismos, con una reducción de los costes de al menos un tercio. Antes de que comenzaran estos estudios, se asumía que la ventilación domiciliaria para pacientes con EPOC era imposible debido a la necesidad de presiones más altas y ajustes de presión más frecuentes. Pero a través de nuestra investigación, descubrimos que no solo era posible, sino que en muchos casos era igual de eficaz y menos costoso.

Nuestro objetivo final es mejorar la calidad de vida general de los pacientes, por lo que los proveedores deberán evaluar las circunstancias individuales de cada paciente y cualquier comorbilidad involucrada para tener claridad sobre la enfermedad y trabajar para adaptar su terapia a sus situaciones únicas.

Para seguir la presencia de Philips en el Congreso ERS 2020 o ver los simposios a pedido, inicie sesión en nuestra experiencia Philips ERS utilizando su insignia de programa virtual.