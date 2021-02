Siete innovaciones en el flujo de trabajo de radiología que están mejorando la eficiencia y la calidad de la atención sanitaria

Lo que muestran estas siete innovaciones es cómo la digitalización, la virtualización y la integración, respaldadas por el análisis de datos en tiempo real, pueden marcar una diferencia real en las operaciones de radiología. Especialmente ahora.

Al conectar datos, tecnologías y personas en cada momento decisivo, siempre con el paciente firmemente en el centro, podemos allanar un camino claro hacia un diagnóstico y tratamiento de precisión. Ahí es cuando el flujo de trabajo de radiología realmente fluye, beneficiando a los pacientes, al personal y a los sistemas de salud que se preocupan por ambos.

Referencias

Nota

[i] Los resultados de los datos internos son específicos de las instituciones en las que se obtienen y pueden no reflejar los resultados que se pueden lograr en otras instituciones.