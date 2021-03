Philips gana el premio ‘Best in KLAS’ por su visor independiente de imágenes Vue Motion

Madrid, 12 de febrero de 2021 - Royal Philips, líder mundial en tecnologías de la salud, ha anunciado que su visor de imágenes de proveedor neutral (Vue Motion) ha ganado el premio 2021 ‘Best in KLAS Universal Viewer (Imaging)’ de KLAS Research. Este es el cuarto año consecutivo en el que el visor de Philips de cero huellas ha recibido el reconocimiento en el programa de premios de KLAS Research, basados ​​en reseñas de clientes. Este último galardón demuestra el compromiso de Philips con la optimización de los flujos de trabajo para mejorar el intercambio de documentos y que éste sea oportuno, eficiente y coordinado. Un sistema que brinda a los radiólogos y médicos un acceso seguro y sin interrupciones a los informes de imágenes de los pacientes en múltiples instalaciones y sistemas de información de salud para ayudar a acortar el camino hacia decisiones y tratamientos precisos. El software Philips Image Management (Vue PACS) y Philips EMR (Tasy), que reúne datos de la historia clínica electrónica al médico remitente para ayudar a estandarizar y centralizar los procesos para una mayor eficiencia, también recibieron este año el reconocimiento de los ‘Premios Best in KLAS: Software and Services’, han sido calificados como los de mejor rendimiento en varios mercados mundiales.

El módulo Philips Enterprise Viewer elimina la necesidad de descargar software para la visualización de imágenes o datos médicos. El visor puede integrarse en un portal HIS o EMR para permitir a los usuarios autorizados de toda la empresa ver rápida y fácilmente los datos y las imágenes del paciente con un solo inicio de sesión. El visor independiente se puede integrar con los archivos DICOM o repositorios XDS de otros proveedores para garantizar que los médicos tengan acceso a estudios de imágenes, videos y formas de onda actuales o anteriores, y a otros datos del paciente cuando y donde sea necesario.

El reconocimiento ‘Best in KLAS’ de KLAS Research en el segmento de mercado de software y servicios se otorga a las soluciones que tienen el impacto operativo y clínico más amplio en las organizaciones sanitarias.

“Cada año, miles de profesionales sanitarios en todo el mundo se toman un tiempo para compartir su opinión con KLAS”, dice Adam Gale, presidente de KLAS. “Saben que compartir su perspectiva ayuda a los proveedores a mejorar y a sus compañeros a tomar mejores decisiones. Estas conversaciones son un recordatorio constante para mí de lo necesarios que son los informes precisos, honestos e imparciales para la industria de la salud. El informe ‘Best in KLAS’ y los premios que lo acompañan establecen el estándar de excelencia para las empresas de software y servicios. Los proveedores que ganen el título de ‘Best en KLAS’ deben celebrar y recordar que los proveedores ahora aceptan solo lo mejor para sus productos y servicios. El premio 'Best in KLAS' sirve como señal para las organizaciones de que deben esperar la excelencia de los proveedores ganadores ".