Los beneficios para la salud del microbioma

Los investigadores siguen descubriendo características del rico microbioma que se encuentra en la leche materna, y cómo las bacterias comensales y probióticas afectan a la salud del bebé. Durante mucho tiempo se creyó que la leche materna era estéril y que las bacterias se consideraban contaminantes. Ahora sabemos que no es así. La leche materna contiene una increíble variedad de bacterias que forman un microbioma único en la leche materna. En la revisión Breast Milk, a Source of Beneficial Microbes and Associated Benefits for Infant Health, publicada en 2020, los expertos informan sobre casi 300 estudios sobre este microbioma. Es un recordatorio saludable de los beneficios de la lactancia materna y refuerza el hecho de que nos queda mucho más que aprender sobre la leche materna.