En una revisión sistemática de las publicaciones del RIVM neerlandés se han recogido valiosos conocimientos sobre los beneficios de la lactancia materna para la madre y el niño. Para evaluar nuevos conocimientos sobre los beneficios para la salud de la lactancia materna, tanto para la madre como para el niño, el National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) neerlandés revisó sistemáticamente las publicaciones pertinentes y los artículos revisados por expertos. Resumieron la información de 44 artículos revisados por expertos. Esta revisión se centró en los países occidentales, con la solidez de la evidencia basada en criterios de la OMS - que varían en orden de importancia, desde "convincente", "probable" "posible" e "insuficiente" hasta "conflictiva" y "sin evidencia".