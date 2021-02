Philips es premiada por ofrecer los sistemas de radiología con mejor rendimiento en 2020

Ventajas del DigitalDiagnost C90

Entre las ventajas de esta sala se encuentra la atención cómoda de más pacientes al día acortando el tiempo de espera, ya que se reduce el tiempo de diagnóstico gracias a herramientas innovadoras que contribuyen a un flujo de trabajo más eficiente. La cámara en vivo situada en la cabeza de tubo de DigitalDiagnost C90, las configuraciones versátiles de la sala y las tecnologías de automatización de exámenes se suman para ofrecer una excelente productividad.

Además, las soluciones aportadas por Philips al campo de la radiología digital ofrecen una interfaz de usuario común para todos los sistemas DXR, haciendo posible que un profesional que haya manejado cualquiera de los sistemas pueda ser reubicado en cualquier otra sala sin necesidad de formación. También, destacar las funciones comunes de los softwares y los sistemas de servoasistencia tanto para la adquisición como para el procesado de las imágenes que reducen los tiempos de adquisición y la repetición de imágenes.

Reconocimiento a la cabeza de tubo DigitalDiagnost C90

No es la primera vez que Philips obtiene reconocimientos en radiología digital. La cabeza de tubo DigitalDiagnost C90 recibió el galardón iF Design Award 2019 en dos categorías: Diseño de producto iF y Diseño de servicio/Experiencia de usuario iF. Además, el sistema obtuvo también el premio Red Dot en 2019. El diseño de última generación de la cabeza de tubo se convirtió en un nuevo referente en el campo de la radiografía.

¿Cómo funciona el sistema de puntuación de los ServiceTrak?

A través de las encuestas, los profesionales califican su nivel de satisfacción con los fabricantes de equipos, el rendimiento del sistema y el servicio recibido por sus equipos de imágenes. Las calificaciones se mueven en una escala de 10 puntos, donde 10 es ‘excelente’ y 1 ‘muy deficiente’. El informe se basa en el porcentaje de respuestas altamente satisfechas (% HS) que están representadas por calificaciones de 9 o 10 en esta escala.

Los premios ServiceTrak se otorgan al fabricante con el % HS más alto en cada una de las tres categorías, lo que representa lo mejor de la industria en satisfacción del cliente, rendimiento del sistema y servicio.