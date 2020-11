Philips DigitalDiagnost C90

Un nuevo referente en radiografía



La cabeza de tubo DigitalDiagnost C90 recibió el galardón iF de 2019 en dos categorías: Diseño de producto iF y Diseño de servicio/Experiencia de usuario iF. Además, el sistema obtuvo también el galardón reddot en 2019. El diseño de última generación de la cabeza de tubo DigitalDiagnost C90 se convirtió en un nuevo referente en el campo de la radiografía.