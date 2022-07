Si aún no lo ha hecho, haga clic aquí para iniciar el proceso de registro del dispositivo.

Nuestra actualización de noviembre de 2021 proporciona una orientación ampliada sobre los dispositivos afectados de CPAP, BiPAP y ventilación mecánica y los ventiladores mecánicos afectados. Se indica lo siguiente:



Se insta a los pacientes que utilizan dispositivos de BiPAP y CPAP a hablar con un profesional sanitario para tomar las decisiones de tratamiento más adecuadas a su situación medica. Estas decisiones pueden incluir:

Dejar de utilizar el dispositivo afectado.

Utilizar otro dispositivo similar que no esté afectado por la retirada.



Continuar utilizando el dispositivo afectado si el profesional sanitario considera que, para dicho paciente, los beneficios superan los riesgos identificados en la notificación de retirada.



Utilizar tratamientos alternativos para la apnea del sueño.



Los pacientes que utilizan dispositivos de ventilación mecánica de soporte vital no deberán interrumpir el uso del ventilador ni reemplazarlo hasta que hayan tratado con un profesional sanitario algunas de las siguientes opciones:



Si, a juicio de los profesionales a cargo de su tratamiento, el beneficio del uso continuado de estos dispositivos de ventilación supera los riesgos potenciales identificados en la notificación de retirada.



Si se consulta con los profesionales sanitarios el uso de un filtro antibacteriano en línea con los ventiladores, lo que ayuda a filtrar las partículas de espuma, como se indica en la notificación de retirada de Philips, en la que también se especifican las limitaciones de esta opción y los aspectos a tener en cuenta.



Recomendamos encarecidamente que los clientes y pacientes no utilicen productos de limpieza que contengan ozono. Además, recordamos a los clientes y a los pacientes que revisen la antigüedad de sus dispositivos de BiPAP y CPAP, ya que se recomienda reemplazarlos después de cinco años de uso.

Tenga la certeza de que estamos tratando este asunto con absoluta seriedad y de que estamos trabajando para abordar este problema de la manera más eficaz y exhaustiva posible.

Hemos desarrollado un plan integral para sustituir la espuma de reducción de ruido actual por un nuevo material que no se vea afectado por este problema. Este proceso ya se ha iniciado.

Para obtener más información sobre la notificación de retirada (solo EE. UU.)/nota de seguridad (mercados internacionales), así como instrucciones para clientes, usuarios y médicos, las partes afectadas pueden ponerse en contacto con su representante local de Philips o consultar el sitio web www.philips.com/SRC-update

Si usted se ha visto afectado por esta notificación de retirada, no retire la espuma de su dispositivo. Esto podría afectar al tratamiento pautado y podría invalidar la garantía. Contamos con profesionales de servicio técnico cualificados que pueden garantizar que la espuma afectada se retire por completo y de forma segura, así como que la nueva espuma de silicona se inserte correctamente.