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QD OLED ofrece colores vivos y realistas, negros pe...

OLED/QD OLED

OLED/QD OLED
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QD OLED ofrece colores vivos y realistas, negros perfectos y movimiento fluido con tiempos de respuesta superiores.
For Experience

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This monitor introduces you to lightning-fast connectivity

Monitores de menor impacto | Philips

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Descubre cómo los monitores Philips reducen el consumo energético y mejoran la eficiencia de los materiales con tecnologías como PowerSensor, LightSensor y la eficiencia energética de clase A.

For Productivity

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¿Qué hace diferentes a los monitores Philips?

Innovación en cada píxel

¿Qué hace diferentes a los monitores Philips?

Los monitores Philips ofrecen imágenes vívidas, funciones inteligentes y un diseño elegante—perfectos para el trabajo o el hogar. Disfruta de un rendimiento superior, un uso sencillo e imágenes nítidas y cristalinas cada día.

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Uso profesional

Los monitores Philips satisfacen las necesidades de los profesionales polivalentes y dinámicos de hoy en día con una amplia gama de soluciones innovadoras diseñadas para maximizar la productividad, ofrecer imágenes fieles a la realidad, mejorar el bienestar y proteger el medio ambiente.

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Uso profesional
Uso doméstico

Uso doméstico

La gama de uso doméstico de monitores Philips ofrece a los usuarios una amplia y variada selección de pantallas inspiradas en los estilos de vida actuales, vibrantes y diversos.

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Colección Gaming

Evnia es innovadora y con visión de futuro. Nuestro enfoque pionero e inclusivo pretende crear un ambiente moderno en el mundo del gaming, al tiempo que aprovecha la experiencia de la marca Philips.

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Monitores

¿Por qué elegir monitores Philips para pymes?

Optimizados para pymes. Diseñados para alcanzar el éxito. En Philips Monitors entendemos las necesidades específicas de las pequeñas y medianas empresas.

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Garantía

TCO Certified Edge

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Elige monitores Philips con certificación TCO para innovación, rendimiento y sostenibilidad. Diseñados para quienes valoran la calidad y un menor impacto ambiental.

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Videoconferencias

El monitor Philips para videoconferencias ofrece una solución integral y fluida para tus videollamadas, con webcam, micrófono y altavoces integrados para disfrutar de una experiencia audiovisual completa.

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Soluciones Docking

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Disfruta de la comodidad de una conexión con un solo cable que simplifica tu espacio de trabajo y mejora tu productividad con los monitores Philips con docking USB-C. Con un único cable, puedes prolongar la autonomía de la batería de tu portátil sin necesidad de adaptadores de corriente adicionales.

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OLED/QD-OLED

Disfruta de colores vivos y realistas, negros perfectos y movimientos fluidos con los monitores Philips OLED y QD-OLED, diseñados para ofrecer una calidad de imagen excepcional y una experiencia visual envolvente.

OLED/QD-OLED
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