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QD OLED ofrece colores vivos y realistas, negros pe...
This monitor introduces you to lightning-fast connectivity
Descubre cómo los monitores Philips reducen el consumo energético y mejoran la eficiencia de los materiales con tecnologías como PowerSensor, LightSensor y la eficiencia energética de clase A.
Designed with everything you need for a collaborative remote workspace
Innovación en cada píxel
¿Qué hace diferentes a los monitores Philips?
Los monitores Philips ofrecen imágenes vívidas, funciones inteligentes y un diseño elegante—perfectos para el trabajo o el hogar. Disfruta de un rendimiento superior, un uso sencillo e imágenes nítidas y cristalinas cada día.
Los monitores Philips satisfacen las necesidades de los profesionales polivalentes y dinámicos de hoy en día con una amplia gama de soluciones innovadoras diseñadas para maximizar la productividad, ofrecer imágenes fieles a la realidad, mejorar el bienestar y proteger el medio ambiente.
La gama de uso doméstico de monitores Philips ofrece a los usuarios una amplia y variada selección de pantallas inspiradas en los estilos de vida actuales, vibrantes y diversos.
Evnia es innovadora y con visión de futuro. Nuestro enfoque pionero e inclusivo pretende crear un ambiente moderno en el mundo del gaming, al tiempo que aprovecha la experiencia de la marca Philips.
Optimizados para pymes. Diseñados para alcanzar el éxito. En Philips Monitors entendemos las necesidades específicas de las pequeñas y medianas empresas.
TCO Certified Edge
Elige monitores Philips con certificación TCO para innovación, rendimiento y sostenibilidad. Diseñados para quienes valoran la calidad y un menor impacto ambiental.
El monitor Philips para videoconferencias ofrece una solución integral y fluida para tus videollamadas, con webcam, micrófono y altavoces integrados para disfrutar de una experiencia audiovisual completa.
Disfruta de la comodidad de una conexión con un solo cable que simplifica tu espacio de trabajo y mejora tu productividad con los monitores Philips con docking USB-C. Con un único cable, puedes prolongar la autonomía de la batería de tu portátil sin necesidad de adaptadores de corriente adicionales.
Disfruta de colores vivos y realistas, negros perfectos y movimientos fluidos con los monitores Philips OLED y QD-OLED, diseñados para ofrecer una calidad de imagen excepcional y una experiencia visual envolvente.
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