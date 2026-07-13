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Un salón con un televisor Ambilight de Philips

Televisor Ambilight

El televisor. El mito. La leyenda.

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Lo mejor de lo mejor

Televisor Ambilight OLED

Televisor Ambilight OLED
Televisor Ambilight OLED
El único OLED que combina Ambilight, imagen 4K, Dolby Vision, pantalla META 3.0 y sonido de cine: descubre el OLED que va más allá de la pantalla.
The Xtra: televisor Ambilight

The Xtra: televisor Ambilight

¿Buscas un televisor que te ofrezca más? The Xtra es un televisor inteligente QD MiniLED 4K con Dolby Atmos, Quantum Dot, frecuencia de actualización variable (VRR) de 144 Hz y Ambilight Plus.

QLED TV Ambilight 4K

QLED TV Ambilight 4K

Calidad de imagen épica, pantalla de inicio fluida con los servicios de streaming que más te gustan y gaming increíble.

Un salón con un televisor Ambilight de Philips

Innovación única de Philips

¿Qué es un televisor Ambilight?

Para el ojo inexperto, los televisores Ambilight pueden parecer simplemente un televisor con luces en la parte posterior, pero quienes lo han probado, lo saben: la iluminación optimizada del televisor Ambilight convierte habitaciones en junglas y sofás en naves espaciales. Pruébalo una vez y cambiarás de televisor para siempre.

Más información televisores Ambilight

Inteligencia artificial, diferencia real

Olvídate de tener que toquetear ajustes. En el interior del televisor Ambilight, el chip P5 con IA optimiza la imagen, los juegos y Ambilight para todo lo que veas o juegues y los adapta en función de la sala para que todo siempre parezca épico.

Descubre más sobre las funciones de IA
Inteligencia artificial, diferencia real
Un televisor Philips en un salón

Calidad de imagen superior

Desde los paneles Quantum Dot 4K, QD MiniLED y OLED más modernos hasta Dolby Vision de cine y la potencia de procesamiento de los chips P5 y P5 con IA, todo está diseñado para llevar sacar el máximo partido a cada píxel y hacer que las imágenes destaquen.

Sonido impecable nada más sacarlo de la caja

Con funciones como el sonido Surround de Dolby Atmos y colaboraciones con las leyendas del audio británicas Bowers & Wilkins, los televisores Ambilight están diseñados para ofrecer un sonido claro, amplio y potente desde el primer día.

Sonido impecable nada más sacarlo de la caja
  • Un salón con un televisor Ambilight de Philips

    Smart TV

    Sencillamente inteligente

    Encuentra contenido rápidamente en los servicios de streaming, empareja dispositivos inteligentes en tu hogar y contrólalo todo con comandos de voz.

¿Cuáles son los puntos fuertes de los televisores Ambilight?

  • Películas más impresionantes que nunca

    "¿Hay una jungla en mi salón, o es que mi salón es una jungla?" No te asustes si te haces esta y otras preguntas disparatadas cuando te pongas a disfrutar de tu televisor Ambilight.

  • Deportes más cerca que nunca

    Quizá no puedas oler el césped del campo, pero con tu televisor Ambilight te sumergirás tanto en el partido que creerás estar en el terreno de juego.

  • Partidas más intensas que nunca

    Ya estés corriendo por calles de neón, aniquilando vampiros o iniciando una aventura legendaria para salvar a la humanidad, tu televisor Ambilight hará que todo parezca más intenso y épico.

Controla tu televisor con tu dispositivo inteligente

Philips Smart TV App

La aplicación Philips Smart TV convierte tu smartphone o tablet en un mando a distancia inteligente, permitiéndote cambiar de canal, ajustar el volumen, explorar aplicaciones y configurar fácilmente los ajustes de Ambilight.

Escanee el código QR para descargar la aplicación
Philips Smart TV App
Un salón con un televisor Ambilight de Philips

Barras de sonido Philips

¿Quieres disfrutar de un sonido de cine?

Si prefieres que las explosiones te hagan vibrar o te gusta que el sonido de los diálogos sea aún más claro y nítido, ¿por qué no añades una barra de sonido diseñada para brindarte imagen y sonido excelentes y funcionamiento optimizado para tu televisor Ambilight?

Conoce nuestras barras de sonido

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