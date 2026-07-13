Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Lo mejor de lo mejor
¿Buscas un televisor que te ofrezca más? The Xtra es un televisor inteligente QD MiniLED 4K con Dolby Atmos, Quantum Dot, frecuencia de actualización variable (VRR) de 144 Hz y Ambilight Plus.
Calidad de imagen épica, pantalla de inicio fluida con los servicios de streaming que más te gustan y gaming increíble.
Innovación única de Philips
¿Qué es un televisor Ambilight?
Para el ojo inexperto, los televisores Ambilight pueden parecer simplemente un televisor con luces en la parte posterior, pero quienes lo han probado, lo saben: la iluminación optimizada del televisor Ambilight convierte habitaciones en junglas y sofás en naves espaciales. Pruébalo una vez y cambiarás de televisor para siempre.
Olvídate de tener que toquetear ajustes. En el interior del televisor Ambilight, el chip P5 con IA optimiza la imagen, los juegos y Ambilight para todo lo que veas o juegues y los adapta en función de la sala para que todo siempre parezca épico.
Desde los paneles Quantum Dot 4K, QD MiniLED y OLED más modernos hasta Dolby Vision de cine y la potencia de procesamiento de los chips P5 y P5 con IA, todo está diseñado para llevar sacar el máximo partido a cada píxel y hacer que las imágenes destaquen.
Con funciones como el sonido Surround de Dolby Atmos y colaboraciones con las leyendas del audio británicas Bowers & Wilkins, los televisores Ambilight están diseñados para ofrecer un sonido claro, amplio y potente desde el primer día.
Smart TV
Encuentra contenido rápidamente en los servicios de streaming, empareja dispositivos inteligentes en tu hogar y contrólalo todo con comandos de voz.
"¿Hay una jungla en mi salón, o es que mi salón es una jungla?" No te asustes si te haces esta y otras preguntas disparatadas cuando te pongas a disfrutar de tu televisor Ambilight.
Quizá no puedas oler el césped del campo, pero con tu televisor Ambilight te sumergirás tanto en el partido que creerás estar en el terreno de juego.
Ya estés corriendo por calles de neón, aniquilando vampiros o iniciando una aventura legendaria para salvar a la humanidad, tu televisor Ambilight hará que todo parezca más intenso y épico.
Controla tu televisor con tu dispositivo inteligente
La aplicación Philips Smart TV convierte tu smartphone o tablet en un mando a distancia inteligente, permitiéndote cambiar de canal, ajustar el volumen, explorar aplicaciones y configurar fácilmente los ajustes de Ambilight.
Si prefieres que las explosiones te hagan vibrar o te gusta que el sonido de los diálogos sea aún más claro y nítido, ¿por qué no añades una barra de sonido diseñada para brindarte imagen y sonido excelentes y funcionamiento optimizado para tu televisor Ambilight?
¿Qué es Quantum Dot?
Tiempo de lectura: 4-6 min.
¿Qué es Titan OS?
Tiempo de lectura: 4-6 min.
Guía de compra de televisores 2025: Encuentra el mej...
Tiempo de lectura: 6-8 min.
IA en televisores Ambilight: ¿cómo funciona?
Tiempo de lectura: 4-6 min.
¿Qué es un televisor inteligente? Características cl...
Tiempo de lectura: 4-6 min.
¿Qué es un televisor Ambilight? ¿Por qué deberías te...
Tiempo de lectura: 6-8 min.
Mejora el sonido de tu televisor Ambilight. Explora nuestra gama de barras de sonido inalámbricas para televisores, barras de sonido con sub...
Escucha lo que más te gusta con los sistemas estéreo Hi-Fi, los altavoces Bluetooth, los reproductores de CD, las radios y los relojes despe...
Explora modelos deportivos para estilos de vida activos, elegantes auriculares realmente inalámbricos o auriculares inalámbricos y con cable...
Obtén ayuda con tu producto Consulta manuales Descubre los mejores consejos y trucos para solucionar cualquier problema