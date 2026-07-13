Barras de sonido Philips

¿Quieres disfrutar de un sonido de cine?

Si prefieres que las explosiones te hagan vibrar o te gusta que el sonido de los diálogos sea aún más claro y nítido, ¿por qué no añades una barra de sonido diseñada para brindarte imagen y sonido excelentes y funcionamiento optimizado para tu televisor Ambilight?